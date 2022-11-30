Кейруш двумя словами охарактеризовал вылет сборной Ирана с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш высказался после поражения от США в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Иранцы уступили со счетом 0:1.

Команда финишировала 3-й в группе B и вылетела из турнира.

«Это конец мечты. Первый тайм был за соперником, второй – за нами.

Наша защита была не так хороша. Теперь нужно подумать о следующем шаге», – заявил Кейруш.

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