После матча Иран – США у стадиона в Катаре начались жесткие задержания

В Катаре начались жесткие задержания у стадиона, на котором проходил матч ЧМ-2022 Иран – США (0:1).

«Девушка пыталась выяснить, за что задержали ее парня и брата. В итоге полиция окружила ее, отсекли остальных и жестко задержали даму.

Полицейские пытались выхватить у меня телефон, закрывали обзор и всячески мешали фиксировать свои действия», – написал журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.

США вышли в плей-офф со второго места в группе В.

Американцы сыграют в 1/8 финала с Нидерландами.

Иран вылетел из турнира

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