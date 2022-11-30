Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    После матча Иран – США у стадиона в Катаре начались жесткие задержания

    В Катаре начались жесткие задержания у стадиона, на котором проходил матч ЧМ-2022 Иран – США (0:1).

    «Девушка пыталась выяснить, за что задержали ее парня и брата. В итоге полиция окружила ее, отсекли остальных и жестко задержали даму.

    Полицейские пытались выхватить у меня телефон, закрывали обзор и всячески мешали фиксировать свои действия», – написал журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.

    • США вышли в плей-офф со второго места в группе В.
    • Американцы сыграют в 1/8 финала с Нидерландами.
    • Иран вылетел из турнира

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Игроки сборной Ирана спели гимн перед матчем с США. Фанаты их освистали
    Кейруш двумя словами охарактеризовал вылет сборной Ирана с ЧМ-2022
    Стюарды вывели со стадиона болельщика сборной США с радужными напульсниками
    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11