Иран потребует 10-матчевую дисквалификацию для сборной США за искажение флага

Федерация футбола Ирана собирается пожаловаться в ФИФА на действия США.

В соцсетях американской сборной было опубликовано искаженное изображение иранского флага.

На нем не было герба – символа Исламской Республики.

Таким образом США решили поддержать протесты в Иране.

«Разместив искаженное изображение флага Исламской Республики Иран в своем официальном аккаунте, Федерация футбола США нарушила устав ФИФА, за что соответствующим наказанием является дисквалификация на десять матчей», – говорится в материале иранского информационного агентства Tasnim.

Иран и США встретятся 29 ноября в 22:00 мск.

Победитель этого матча выйдет в плей-офф ЧМ-2022.

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