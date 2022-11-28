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    Иран потребует 10-матчевую дисквалификацию для сборной США за искажение флага

    Федерация футбола Ирана собирается пожаловаться в ФИФА на действия США.

    • В соцсетях американской сборной было опубликовано искаженное изображение иранского флага.
    • На нем не было герба – символа Исламской Республики.
    • Таким образом США решили поддержать протесты в Иране.

    «Разместив искаженное изображение флага Исламской Республики Иран в своем официальном аккаунте, Федерация футбола США нарушила устав ФИФА, за что соответствующим наказанием является дисквалификация на десять матчей», – говорится в материале иранского информационного агентства Tasnim.

    • Иран и США встретятся 29 ноября в 22:00 мск.
    • Победитель этого матча выйдет в плей-офф ЧМ-2022.

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    Источник: Tasnim News Agency

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10886

      R_a_i_n 16 минут назад

      Устав же надо соблюдать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18150

      Cleaner 56 минут назад

      Ликвидировать США и на планете наступят мир и благополучие!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6390

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Правильно. Пиндосам пиндосская дисквалификация

      1
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