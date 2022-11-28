Иран потребует 10-матчевую дисквалификацию для сборной США за искажение флага

Федерация футбола Ирана собирается пожаловаться в ФИФА на действия США.
- В соцсетях американской сборной было опубликовано искаженное изображение иранского флага.
- На нем не было герба – символа Исламской Республики.
- Таким образом США решили поддержать протесты в Иране.
«Разместив искаженное изображение флага Исламской Республики Иран в своем официальном аккаунте, Федерация футбола США нарушила устав ФИФА, за что соответствующим наказанием является дисквалификация на десять матчей», – говорится в материале иранского информационного агентства Tasnim.
- Иран и США встретятся 29 ноября в 22:00 мск.
- Победитель этого матча выйдет в плей-офф ЧМ-2022.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Расписание матчей чемпионата мира на сегодня
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Tasnim News Agency