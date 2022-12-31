Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    У Роналду было выгодное предложение из МЛС, но он выбрал «Аль-Наср»

    «Канзаc Сити» пытался подписать нападающего Криштиану Роналду до его перехода в «Аль-Наср».

    Представители американского клуба дважды встречались с 37-летним футболистом, но тот в итоге выбрал вариант с Саудовской Аравией.

    В финансовом плане оба предложения были очень выгодными.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Каррагер: «Роналду завершил карьеру в интервью с Морганом»
    Сколько Роналду заработает в Саудовской Аравии? Спойлер: очень-очень много
    Чего ожидать от перехода Роналду в «Аль-Наср»: попылит и вернется или на этом завершит карьеру? 8
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      lNeTl 2 часа назад

      Правильно сделал, что не выбрал пиндосов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Lipatoff > lNeTl 2 часа назад

      А жить в арабстане думаешь по кайфу? Его жопастую жену в гарем отправят)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11