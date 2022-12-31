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  • У Роналду было выгодное предложение из МЛС, но он выбрал «Аль-Наср»

У Роналду было выгодное предложение из МЛС, но он выбрал «Аль-Наср»

31 декабря 2022, 09:59
2

«Канзаc Сити» пытался подписать нападающего Криштиану Роналду до его перехода в «Аль-Наср».

Представители американского клуба дважды встречались с 37-летним футболистом, но тот в итоге выбрал вариант с Саудовской Аравией.

В финансовом плане оба предложения были очень выгодными.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
США. МЛС Аль-Наср Канзаc Сити Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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lNeTl
1672471572
Правильно сделал, что не выбрал пиндосов
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