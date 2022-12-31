У Роналду было выгодное предложение из МЛС, но он выбрал «Аль-Наср»

«Канзаc Сити» пытался подписать нападающего Криштиану Роналду до его перехода в «Аль-Наср».

Представители американского клуба дважды встречались с 37-летним футболистом, но тот в итоге выбрал вариант с Саудовской Аравией.

В финансовом плане оба предложения были очень выгодными.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Он перешел в саудовский клуб на правах свободного агента.

До этого форвард выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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