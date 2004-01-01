Семак: «Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов. За Клаудиньо заплатили столько же»

контракт до июля 2026, а цена уже сегодня 16. продать через 2-3 года можно будет за 50+ точно. учитесь, рылы тарасофские)
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл подробности трансфера полузащитника Клаудиньо.
«Нам нужен был игрок, который желательно будет на нескольких позициях. Финансово трансфер Клаудиньо выглядел очень интересно.
Насколько я знаю, Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов евро. За Клаудиньо заплатили столько же, плюс небольшая рассрочка на три года. Это достаточно сопоставимо с приобретаемым качеством», – сказал Семак.
- Сообщалось, что «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.
Семак: «Игрок уровня Малкома должен больше забивать и отдавать»
Семак: «Вагнер Лав – легенда. Я всегда им восхищался»
Семак – о дебюте Алберто и Адамова за «Зенит»: «Сыграли неплохо, дальше они будут только прогрессировать»