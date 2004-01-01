Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Семак: «Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов. За Клаудиньо заплатили столько же»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл подробности трансфера полузащитника Клаудиньо.

    «Нам нужен был игрок, который желательно будет на нескольких позициях. Финансово трансфер Клаудиньо выглядел очень интересно.

    Насколько я знаю, Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов евро. За Клаудиньо заплатили столько же, плюс небольшая рассрочка на три года. Это достаточно сопоставимо с приобретаемым качеством», – сказал Семак.

    • Сообщалось, что «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

    Семак: «Игрок уровня Малкома должен больше забивать и отдавать»

    Семак: «Вагнер Лав – легенда. Я всегда им восхищался»

    Семак – о дебюте Алберто и Адамова за «Зенит»: «Сыграли неплохо, дальше они будут только прогрессировать»

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3573

      tarasofka 26 минут назад

      контракт до июля 2026, а цена уже сегодня 16. продать через 2-3 года можно будет за 50+ точно. учитесь, рылы тарасофские)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3163

      ААМ 50 минут назад

      Отсюда и финансовые успехи "Зенита" не в пример "СПАМу"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3985

      neveldomha 1 час назад

      Отличное вложение. Через пару лет продадите за 40.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2339

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Клаудиньо ценное приобретение чемпионов. Тем более на халяву. Гыгыгы

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93685
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68664
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru