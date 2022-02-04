Семак: «Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов. За Клаудиньо заплатили столько же»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл подробности трансфера полузащитника Клаудиньо.
«Нам нужен был игрок, который желательно будет на нескольких позициях. Финансово трансфер Клаудиньо выглядел очень интересно.
Насколько я знаю, Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов евро. За Клаудиньо заплатили столько же, плюс небольшая рассрочка на три года. Это достаточно сопоставимо с приобретаемым качеством», – сказал Семак.
- Сообщалось, что «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.
Источник: Sports.ru