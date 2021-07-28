«Пока, Россия! Спасибо за все». Дриусси улетел из Санкт-Петербурга

Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси покинул Санкт-Петербург. Он опубликовал фотографию из самолета.
«Пока, Россия! Спасибо за всe», – написал Дриусси в сторис.
- Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
- Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
- Дриусси выкупил свой контракт.
«Не хочу забыть ни одного человека». Дриусси попрощался с «Зенитом»
Источник: инстаграм Себастьяна Дриусси