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    Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»

    Эрнан Берман, агент нападающего «Остина» Себастьяна Дриусси, заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак неправильно использовал ео клиента в клубе из Петербурга.

    «Думаю, Семак неправильно использовал Дриусси в «Зените». Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за «Остин» в МЛС, можно сказать, что тренер «Зенита» не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию. А здесь Дриусси смог по-настоящему раскрыться.

    Мне не кажется, что ему не подошла РПЛ — просто у Себастьяна не сложилось конкретно в этой команде, так бывает», — сказал Берман.

    • Дриусси забил 18 голов в 24 матчах МЛС.
    • Аргентинец выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год.
    • В 138 матчах он забил 25 мячей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.09.2022 22:32
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