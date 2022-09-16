Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»

Эрнан Берман, агент нападающего «Остина» Себастьяна Дриусси, заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак неправильно использовал ео клиента в клубе из Петербурга.
«Думаю, Семак неправильно использовал Дриусси в «Зените». Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за «Остин» в МЛС, можно сказать, что тренер «Зенита» не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию. А здесь Дриусси смог по-настоящему раскрыться.
Мне не кажется, что ему не подошла РПЛ — просто у Себастьяна не сложилось конкретно в этой команде, так бывает», — сказал Берман.
- Дриусси забил 18 голов в 24 матчах МЛС.
- Аргентинец выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год.
- В 138 матчах он забил 25 мячей.
Источник: «РБ Спорт»