Семак: «Не думаю, что «Зенит» существенно усилился. Вместо Лунева и Дриусси пришли Крицюк и Клаудиньо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал летние трансферы клуба перед матчем 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси».

— Считаете ли вы, что «Зенит» стал сильнее по сравнению с прошлой Лигой чемпионов? Удовлетворены ли кадровыми усилениями и какова реалистическая цель команды в этом розыгрыше?

— Я не думаю, что мы существенно усилились — на смену ушедшим пришли новые игроки, двое, если мы говорим о вратарской позиции и позиции Дриусси. Других изменений у нас в составе нет, поэтому говорить о том, стали ли мы сильнее или слабее, — наверное, со стороны виднее.

По поводу трансферного окна — конечно, каждый тренер, чтобы команда становилась сильнее, перед его началом ставит определенные задачи по поводу тех или иных игроков, которые могут усилить игру команды.

Но это не всегда получается — не только желание тренера имеет значение, есть еще и возможности клуба. Поэтому существенных изменений у нас не произошло.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На групповом этапе ЛЧ «Зенит» также встретится с «Ювентусом» и «Мальме».

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