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  • Семак: «Не думаю, что «Зенит» существенно усилился. Вместо Лунева и Дриусси пришли Крицюк и Клаудиньо»

Семак: «Не думаю, что «Зенит» существенно усилился. Вместо Лунева и Дриусси пришли Крицюк и Клаудиньо»

14 сентября 2021, 09:44
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал летние трансферы клуба перед матчем 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси».

— Считаете ли вы, что «Зенит» стал сильнее по сравнению с прошлой Лигой чемпионов? Удовлетворены ли кадровыми усилениями и какова реалистическая цель команды в этом розыгрыше?

— Я не думаю, что мы существенно усилились — на смену ушедшим пришли новые игроки, двое, если мы говорим о вратарской позиции и позиции Дриусси. Других изменений у нас в составе нет, поэтому говорить о том, стали ли мы сильнее или слабее, — наверное, со стороны виднее.

По поводу трансферного окна — конечно, каждый тренер, чтобы команда становилась сильнее, перед его началом ставит определенные задачи по поводу тех или иных игроков, которые могут усилить игру команды.

Но это не всегда получается — не только желание тренера имеет значение, есть еще и возможности клуба. Поэтому существенных изменений у нас не произошло.

Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Крицюк Станислав Лунев Андрей Дриусси Себастьян Клаудиньо Семак Сергей
Комментарии (8)
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neveldomha
1631603641
Самая большая проблема Зенита - отсутствие центрального защитника топового уровня. Поэтому Богданыч и говорит, о том что как такового усиления нет. Работа клуба на трансферном рынке неудовлетворительная.При цене газа в 600 евро за тыс.куб., учитывая завершение СП-2, клуб обязан был найти и подписать защитника уровня ЛЧ.
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alp
1631612501
Серега во всех вью с безразличием рассказывает о том, что Зениту делать нечего в ЛЧ. не видно ни куража, ни энергетики... уныло и безнадежно.. пздц как так можно вообще
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Garrincha58
1631616083
понятное дело усилится не даёт лимит поэтому не стоит и в этом году ждать от наших команд чего то сверх естественного в еврокубках будет так же всё уныло как и в прошлом году две команды в ЛК уже вылетели и остальным будет не сладко дабы и жребий к нам не был благосклонным тоже
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msh88
1631619731
Опять технично слил ЛЧ. Потом скажет это не я тренировать не умею- это усиления не было. Не купили Роналду и Месси и в защиту Де Лигта. Ведь даже борьбы не видно, какой результат. Им и ЛЕ не нужна
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Ганнибал Лектор
1631625485
Решительно не согласен! В прошлой ЛЧ почт не играли из-за травм Малком, Азмун и Дриусси, только приехал и не успел адаптироваться Вендел. А сейчас все в строю, даже Барриос, к тому же приехал Клаудиньо, который может добавить и техники, и культуры и качества. Верим в команду, удачи Зениту!
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