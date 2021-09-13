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    Семак: «Не думаю, что «Зенит» существенно усилился. Вместо Лунева и Дриусси пришли Крицюк и Клаудиньо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал летние трансферы клуба перед матчем 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси».

    — Считаете ли вы, что «Зенит» стал сильнее по сравнению с прошлой Лигой чемпионов? Удовлетворены ли кадровыми усилениями и какова реалистическая цель команды в этом розыгрыше?

    — Я не думаю, что мы существенно усилились — на смену ушедшим пришли новые игроки, двое, если мы говорим о вратарской позиции и позиции Дриусси. Других изменений у нас в составе нет, поэтому говорить о том, стали ли мы сильнее или слабее, — наверное, со стороны виднее.

    По поводу трансферного окна — конечно, каждый тренер, чтобы команда становилась сильнее, перед его началом ставит определенные задачи по поводу тех или иных игроков, которые могут усилить игру команды.

    Но это не всегда получается — не только желание тренера имеет значение, есть еще и возможности клуба. Поэтому существенных изменений у нас не произошло.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3253

      neveldomha 2 минуты назад

      Самая большая проблема Зенита - отсутствие центрального защитника топового уровня. Поэтому Богданыч и говорит, о том что как такового усиления нет. Работа клуба на трансферном рынке неудовлетворительная.При цене газа в 600 евро за тыс.куб., учитывая завершение СП-2, клуб обязан был найти и подписать защитника уровня ЛЧ.

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