Семак: «Не думаю, что «Зенит» существенно усилился. Вместо Лунева и Дриусси пришли Крицюк и Клаудиньо»

Самая большая проблема Зенита - отсутствие центрального защитника топового уровня. Поэтому Богданыч и говорит, о том что как такового усиления нет. Работа клуба на трансферном рынке неудовлетворительная.При цене газа в 600 евро за тыс.куб., учитывая завершение СП-2, клуб обязан был найти и подписать защитника уровня ЛЧ.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал летние трансферы клуба перед матчем 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси».
— Считаете ли вы, что «Зенит» стал сильнее по сравнению с прошлой Лигой чемпионов? Удовлетворены ли кадровыми усилениями и какова реалистическая цель команды в этом розыгрыше?
— Я не думаю, что мы существенно усилились — на смену ушедшим пришли новые игроки, двое, если мы говорим о вратарской позиции и позиции Дриусси. Других изменений у нас в составе нет, поэтому говорить о том, стали ли мы сильнее или слабее, — наверное, со стороны виднее.
По поводу трансферного окна — конечно, каждый тренер, чтобы команда становилась сильнее, перед его началом ставит определенные задачи по поводу тех или иных игроков, которые могут усилить игру команды.
Но это не всегда получается — не только желание тренера имеет значение, есть еще и возможности клуба. Поэтому существенных изменений у нас не произошло.
- Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- На групповом этапе ЛЧ «Зенит» также встретится с «Ювентусом» и «Мальме».
Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»