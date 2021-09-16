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Главный судья:
Бартош Франковски (Торунь)
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Челси - Зенит

14.09.2021, Вторник, 22:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1 тур Челси - Зенит
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 0 1 10:6 +4 15
2. Челси 6 4 1 1 13:4 +9 13
3. Зенит 6 1 2 3 10:10 0 5
4. Мальме 6 0 1 5 1:14 -13 1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 15 сентября 2021, 17:10

    Зенит проиграл заведомо сильной команде, но сделал это достойно. Молодцы !

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 14 сентября 2021, 23:45

    Ого там баварцы барсу рвут)

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    Рейтинг: +5953

    ySS > Alex Y 14 сентября 2021, 23:48

    Ожидаемо

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 14 сентября 2021, 23:44

    А дерево что-то делает кроме того что не успевает?

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    Рейтинг: +1407

    DemSerg > Semargl18 14 сентября 2021, 23:49

    Растёт...

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    Рейтинг: +67942

    portero 14 сентября 2021, 23:42

    вот зачем Семак Вендела убрал, а тупого Клаудиньо оставил???

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    Рейтинг: +1407

    DemSerg > portero 14 сентября 2021, 23:48

    Так он такого же тупого по-свойски и оставил.

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    Рейтинг: +1407

    DemSerg 14 сентября 2021, 23:39

    Лукаку красаучег! Опять на расслабоне завалил. Всё к тому и шло.

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    Рейтинг: +5953

    ySS 14 сентября 2021, 23:39

    Тухлый дублеров выпускает, наказать бы)

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 14 сентября 2021, 23:35

    Мляяяя

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    Рейтинг: +504

    the teacher 14 сентября 2021, 23:30

    малком точно на поле? помоему ни разу мяч не потрогал

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > the teacher 14 сентября 2021, 23:32

    В начале матча потрогал немного, ему хватило, видимо.

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    Рейтинг: +175

    dima25 14 сентября 2021, 23:28

    Лукаку это русофоб все забивает)пусть на колено перед каждым матчем против наших встает!)))

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    Рейтинг: +504

    the teacher 14 сентября 2021, 23:28

    Пора Дзюбиньё выпускать

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    Рейтинг: +175

    dima25 > the teacher 14 сентября 2021, 23:29

    Семак футбол смотрит некогда)

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