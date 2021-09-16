Челси - Зенит

Зенит проиграл заведомо сильной команде, но сделал это достойно. Молодцы !
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|6
|5
|0
|1
|10:6
|+4
|15
|2.
|Челси
|6
|4
|1
|1
|13:4
|+9
|13
|3.
|Зенит
|6
|1
|2
|3
|10:10
|0
|5
|4.
|Мальме
|6
|0
|1
|5
|1:14
|-13
|1
Зенит проиграл заведомо сильной команде, но сделал это достойно. Молодцы !
малком точно на поле? помоему ни разу мяч не потрогал
В начале матча потрогал немного, ему хватило, видимо.
Пора Дзюбиньё выпускать
Семак футбол смотрит некогда)