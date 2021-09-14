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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Зенит
Челси - Зенит: обзор матча 14 сентября 2021
Челси
14.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
69'
Р. Лукаку
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Зенит
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Маунт
90'
+3
88'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Клаудиньо
88'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Я. Ракицкий
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Алонсо
83'
Замена
Т. Силва
️️️️
С. Аспиликуэта
83'
82'
Замена
К. Кравцов
️️️️
Д. Кузяев
76'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
75'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Малком
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
С. Аспиликуэта
69'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Х. Зиеш
63'
62'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
22
Хаким Зиеш
РФ
Главный тренер
Томас Тухель
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-2-2-3
16
Менди
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
24
Джеймс
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Маунт
9
Лукаку
22
Зиеш
4-1-3-1-1
33
Крицюк
11
Сутормин
44
Ракицкий
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
14
Кузяев
33
Клаудиньо
10
Малком
20
Азмун
3
Алонсо
33
Чилвел
33
Чилвел
3
Алонсо
3
Аспиликуэта
3
Силва
3
Силва
3
Аспиликуэта
7
Маунт
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
22
Зиеш
29
Хаверц
29
Хаверц
22
Зиеш
14
Кузяев
5
Кравцов
5
Кравцов
14
Кузяев
44
Ракицкий
3
Круговой
3
Круговой
44
Ракицкий
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
33
Клаудиньо
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Малком
22
Дзюба
22
Дзюба
10
Малком
Остались в запасе
Челси
Зенит
27
Трево Чалоба
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
27
Трево Чалоба
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Челси - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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