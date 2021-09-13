Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровых проблемах команды.
– Учитывая проблемы «Зенита» в центре поля, не думали ли вы о том, чтобы выпустить в эту зону Тимощука?
– У нас такой возможности нет. У нас еще есть Саша Анюков. И если ситуация будет ухудшаться, заявим и Анюкова, и Тимощука.
- Анюкову сейчас 38 лет, он завершил карьеру в 2020 году.
- 42-летний Тимощук закончил с футболом в 2016 году.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 7 туров.
Семак: «У «Челси» нет слабых мест, но «Зенит» постарается играть на победу»
Источник: «Спорт-Экспресс»