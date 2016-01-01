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    Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровых проблемах команды.

    – Учитывая проблемы «Зенита» в центре поля, не думали ли вы о том, чтобы выпустить в эту зону Тимощука?

    – У нас такой возможности нет. У нас еще есть Саша Анюков. И если ситуация будет ухудшаться, заявим и Анюкова, и Тимощука.

    • Анюкову сейчас 38 лет, он завершил карьеру в 2020 году.
    • 42-летний Тимощук закончил с футболом в 2016 году.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 7 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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