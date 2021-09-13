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  • Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»

Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»

13 сентября 2021, 22:57
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровых проблемах команды.

– Учитывая проблемы «Зенита» в центре поля, не думали ли вы о том, чтобы выпустить в эту зону Тимощука?

– У нас такой возможности нет. У нас еще есть Саша Анюков. И если ситуация будет ухудшаться, заявим и Анюкова, и Тимощука.

  • Анюкову сейчас 38 лет, он завершил карьеру в 2020 году.
  • 42-летний Тимощук закончил с футболом в 2016 году.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 7 туров.

Семак: «У «Челси» нет слабых мест, но «Зенит» постарается играть на победу»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Анюков Александр Тимощук Анатолий Семак Сергей
Комментарии (12)
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KOLBIS
1631569008
Радимова можно еще...)))
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PFC CSKA MOSCOW
1631574914
Сам Семак пусть побегает выйдет, не так давно это было
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Меланхоличный кот и сутул
1631580952
Анюков точно бы помог, да и Тимощук бы смог
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jek718875
1631592905
А почему С.СЕМАК стрелку переводит, пусть сам себя дозаявляет(А.АРШАВИНА не вспомнили, обида на всю оставшуюся жизнь)
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житель СПб
1631593966
Хорошо все пошутили.
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portero
1631601121
а что реально много травмированных????
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Garrincha58
1631601319
есть Погребняк он в неплохой форме мог бы сыграть минут 30 точно скажем вместо Дзюбы или Азмуна
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Давид59
1631601587
А кто там в центре выпал? Только Оздоев. Но он правильно говорит. Надо же как-то сегодня после игры оправдываться.
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Plyash
1631604590
Тимощук классный футболист был,тут не поспоришь. А так-то Семачок юморной парнища,однако... Про Казачёнка Вову не забыл?
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nemolod
1631604969
Во все времена по ходу сезона восполнение игроков шло из дубля или фарм-клубов,а если оттуда нельзя взять нужных футболистов для основы,то все вопросы и ответы надо искать в работе тренеров этих структур!
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