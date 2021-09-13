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  • Семак: «У «Челси» нет слабых мест, но «Зенит» постарается играть на победу»

Семак: «У «Челси» нет слабых мест, но «Зенит» постарается играть на победу»

13 сентября 2021, 21:57
31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Челси» – сильная команда. Одна из самых сильных соперников в Европе. Мы сегодня вечером ещe подробнее разберeм их игру и каждого игрока в отдельности. Сейчас главная задача – восстановиться после «Ахмата».

Слабые места «Челси»? Их нет. Не зря команда выиграла Лигу чемпионов. Они хорошо укрепились. Конечно, мы постараемся победить, постараемся играть на победу. Посмотрим, как сложится», – сказал Семак.

  • «Челси» примет «Зенит» во вторник в Лондоне.
  • Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Челси Зенит Семак Сергей
Комментарии (31)
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ySS
1631559846
Свежие шутки от Сереги)
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Вомбат
1631560170
Я всегда говорил: Сергей-свет Богданович -- наш самый отважный тренер. Как он играл на победу в Лиссабоне пару лет назад!. А в Брюгге как он играл на победу! Ждем такой же уверенной атакующей игры и завтра в Лондоне.
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portero
1631560327
это вот мы видели игры под вашим руководством в ЕК на победу???? думаю опять такое же трусливое состояние всей команды и игра от обороны. Дзюбу хоть не ставь в старте, выпусти во втором тайме...
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житель СПб
1631560426
На самом деле, в этом матче есть плюс: от нас ничего не ждут, и можно играть раскованно и свободно. Посмотрим завтра.
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Plyash
1631560950
Ну да,"...Сейчас самое главное - восстановиться после Ахмата". Почему-то я в это лукавство "поверил",ведь играли против одного из лидеров,столько сил потеряли... А так-то удачи Вам,Питерцы,не подведите.
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Из Твери Леха
1631561170
Наши клубы хоть раз побеждали Челси ?
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vlad1969
1631561955
Автобус поставите и все!) И дрочилу вперед))
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Ловкий Бубен
1631563920
Хотя бы бой дайте, это всё что нужно , ладно там с победой уж как получится
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VVM1964
1631567372
Чего Зенит постарается ??? ... - улыбнуло )))
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the teacher
1631592346
Богданыч ты в своем уме? Ну на какую победу ты собрался играть? Паркуй автобус перед воротами и молись чтобы не больше трёхи залетело
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