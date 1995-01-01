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    Семак: «У «Челси» нет слабых мест, но «Зенит» постарается играть на победу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

    «Челси» – сильная команда. Одна из самых сильных соперников в Европе. Мы сегодня вечером ещe подробнее разберeм их игру и каждого игрока в отдельности. Сейчас главная задача – восстановиться после «Ахмата».

    Слабые места «Челси»? Их нет. Не зря команда выиграла Лигу чемпионов. Они хорошо укрепились. Конечно, мы постараемся победить, постараемся играть на победу. Посмотрим, как сложится», – сказал Семак.

    • «Челси» примет «Зенит» во вторник в Лондоне.
    • Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4870

      Ганнибал Лектор 13 минут назад

      Ну наконец-то СБС заговорил как мужик, а не размазня. Удачи Зениту!

      0
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      Рейтинг: +633

      vlad1969 27 минут назад

      Автобус поставите и все!) И дрочилу вперед))

      1
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      Рейтинг: +633

      vlad1969 28 минут назад

      ))))) ПОБЕДА!)))) не кури)))!!! при всем УВАЖЕНИИ!!

      0
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      Рейтинг: +74

      Кобальт 34 минуты назад

      Ребята,играйте раскованно,без напряжения,и всё получится!

      0
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      Рейтинг: +4923

      Из Твери Леха 40 минут назад

      Наши клубы хоть раз побеждали Челси ?

      0
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      Рейтинг: +7744

      playsh 44 минуты назад

      Ну да,"...Сейчас самое главное - восстановиться после Ахмата".
      Почему-то я в это лукавство "поверил",ведь играли против одного из лидеров,столько сил потеряли...
      А так-то удачи Вам,Питерцы,не подведите.

      2
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      Рейтинг: +2377

      ААМ 50 минут назад

      Посмотрим завтра вечером.

      0
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      Рейтинг: +10041

      житель СПб 52 минуты назад

      На самом деле, в этом матче есть плюс: от нас ничего не ждут, и можно играть раскованно и свободно. Посмотрим завтра.

      2
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      Рейтинг: +633

      vlad1969 > житель СПб 25 минут назад

      Сам веришь?)))))

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      Рейтинг: +9574

      Вомбат > житель СПб 3 минуты назад

      Ждут. Ставки делают на то, сколько Зенит пропустит. Если Зенит будет играть раскованно и свободно, как с Ахматом, то пропустит много. Впрочем, если будет играть трусливо, огребет все равно. Так что я за первый вариант. Пусть будет хоть 0:6, если в игре Зенита будут мысль и красота.

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      Рейтинг: +51717

      portero 54 минуты назад

      это вот мы видели игры под вашим руководством в ЕК на победу????
      думаю опять такое же трусливое состояние всей команды и игра от обороны. Дзюбу хоть не ставь в старте, выпусти во втором тайме...

      3
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      Рейтинг: +9574

      Вомбат 57 минут назад

      Я всегда говорил: Сергей-свет Богданович -- наш самый отважный тренер. Как он играл на победу в Лиссабоне пару лет назад!. А в Брюгге как он играл на победу! Ждем такой же уверенной атакующей игры и завтра в Лондоне.

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