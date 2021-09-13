Семак: «У «Челси» нет слабых мест, но «Зенит» постарается играть на победу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
«Челси» – сильная команда. Одна из самых сильных соперников в Европе. Мы сегодня вечером ещe подробнее разберeм их игру и каждого игрока в отдельности. Сейчас главная задача – восстановиться после «Ахмата».
Слабые места «Челси»? Их нет. Не зря команда выиграла Лигу чемпионов. Они хорошо укрепились. Конечно, мы постараемся победить, постараемся играть на победу. Посмотрим, как сложится», – сказал Семак.
- «Челси» примет «Зенит» во вторник в Лондоне.
- Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Чемпионат»