Семак: «У «Челси» нет слабых мест, но «Зенит» постарается играть на победу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Челси» – сильная команда. Одна из самых сильных соперников в Европе. Мы сегодня вечером ещe подробнее разберeм их игру и каждого игрока в отдельности. Сейчас главная задача – восстановиться после «Ахмата».

Слабые места «Челси»? Их нет. Не зря команда выиграла Лигу чемпионов. Они хорошо укрепились. Конечно, мы постараемся победить, постараемся играть на победу. Посмотрим, как сложится», – сказал Семак.