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    Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените»

    Стало известно, кто может занять освободившееся восьмое легионерское место в заявке «Зенита» на сезон после ухода нападающего Себастьяна Дриусси.

    По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, в число кандидатов входят хавбек «Брагантино» Клаудиньо, полузащитник ЦСКА Никола Влашич и форвард «Герты» Матеус Кунья.

    • 22-летний Кунья забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах минувшего сезона Бундеслиги.
    • Кунья и Клаудиньо – игроки олимпийской сборной Бразилии.
    • Влашич недавно подтвердил желание покинуть ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11191

      Hektor 84 20 минут назад

      Армянскую бабку понесло!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10028

      Литейный4 2 часа назад

      Влашич уже не тот что раньше. Не надо. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: -23

      Землякруглая 2 часа назад

      Видимо Гедеш отказался в эту помойку с головой нырять. Даже за большую зарплату.

      1
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      Рейтинг: +11141

      ilichkadr 2 часа назад

      Очередные фантазии Арустамяна.

      1
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      Рейтинг: +19420

      vladimir-7 2 часа назад

      Н. Влашич собирался играть в Европе, поэтому, это может быть только план Зенита

      1
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    • ...
      Рейтинг: +49583

      portero 3 часа назад

      Писали же про Гедеша? Теперь пошли новые фантазии....

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      Рейтинг: +1493

      lek! 3 часа назад

      А что получилось на счёт Гедеша ?

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