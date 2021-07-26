Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените»

Стало известно, кто может занять освободившееся восьмое легионерское место в заявке «Зенита» на сезон после ухода нападающего Себастьяна Дриусси.

По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, в число кандидатов входят хавбек «Брагантино» Клаудиньо, полузащитник ЦСКА Никола Влашич и форвард «Герты» Матеус Кунья.