Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените»

Стало известно, кто может занять освободившееся восьмое легионерское место в заявке «Зенита» на сезон после ухода нападающего Себастьяна Дриусси.
По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, в число кандидатов входят хавбек «Брагантино» Клаудиньо, полузащитник ЦСКА Никола Влашич и форвард «Герты» Матеус Кунья.
- 22-летний Кунья забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах минувшего сезона Бундеслиги.
- Кунья и Клаудиньо – игроки олимпийской сборной Бразилии.
- Влашич недавно подтвердил желание покинуть ЦСКА.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна