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  • Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените»

Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените»

26 июля 2021, 13:58
8

Стало известно, кто может занять освободившееся восьмое легионерское место в заявке «Зенита» на сезон после ухода нападающего Себастьяна Дриусси.

По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, в число кандидатов входят хавбек «Брагантино» Клаудиньо, полузащитник ЦСКА Никола Влашич и форвард «Герты» Матеус Кунья.

  • 22-летний Кунья забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах минувшего сезона Бундеслиги.
  • Кунья и Клаудиньо – игроки олимпийской сборной Бразилии.
  • Влашич недавно подтвердил желание покинуть ЦСКА.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Брагантино ЦСКА Герта Дриусси Себастьян Влашич Никола Кунья Матеус Клаудиньо Арустамян Нобель
Комментарии (8)
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lek!
1627297663
А что получилось на счёт Гедеша ?
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portero
1627298154
Писали же про Гедеша? Теперь пошли новые фантазии....
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vladimir-7
1627298613
Н. Влашич собирался играть в Европе, поэтому, это может быть только план Зенита
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ilichkadr
1627298915
Очередные фантазии Арустамяна.
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Hektor 84
1627308090
Армянскую бабку понесло!
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paracetamol
1627375337
Форварда надо и бека, но подойдут ли эти?
Ответить
paracetamol
1627375599
Посмотрел. Кунья на Олимпиаде 2 гола немцам забил, один из них с пендаля.
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САДЫЧОК
1627499636
Ни один . из перечисленных не сможет усилить Зенит.
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