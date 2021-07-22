Журналист Скира: Влашич подтвердил желание уйти из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич хочет покинуть столичный клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, 23-летний хорват подтвердил это желание в переговорах с ЦСКА.

Московский клуб не рассматривает других вариантов кроме полноценной продажи хавбека. «Милан», интересующийся игроком, готов арендовать его за 5 миллионов евро с правом выкупа за 20 миллионов плюс бонусы.

Вера стало известно, что Влашич попросил ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене.