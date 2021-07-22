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Журналист Скира: Влашич подтвердил желание уйти из ЦСКА

22 июля 2021, 18:06
12

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич хочет покинуть столичный клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, 23-летний хорват подтвердил это желание в переговорах с ЦСКА.

Московский клуб не рассматривает других вариантов кроме полноценной продажи хавбека. «Милан», интересующийся игроком, готов арендовать его за 5 миллионов евро с правом выкупа за 20 миллионов плюс бонусы.

Вера стало известно, что Влашич попросил ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: твиттер Николо Скиры
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Милан Влашич Никола
Комментарии (12)
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fhnv
1626969846
Все они такие! Придут покажут себя и сваливают....РПЛ это трамплин для хороших игроков
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lysenkoff
1626972018
ЦСКА хочет 30, он стоит 30. Все логично. Даже очень, т.к. не просят больше как все клубы. "Влашич попросил снизить и продать по разумной цене". Это за сколько бл*ть? за 15? Какую цену он считает разумной?
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сутулая собака и лисы
1626974981
катавасия какая-то. ЦСКА нужно бороться за попадание в еврокубки, а не терять лидера и ждать послушно решения Милана.
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Sanches65
1626978011
Забастовка.
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RUSARM
1626979187
Пусть Милан найдет требуемую сумму,и все,пусть чешет Влашич куда хочет!! Либо сам пусть доплачивает за свои хотелки!!
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Niko
1627013850
Надо милану заплатить и пусть едет Никола на все четыре стороны. Другой вопрос как опять без атаки будем играть. Ну за место влашича не так сильно переживаю, но с нападением чалов заболотный..... по моему мнению это игра без нападающих. Они примерно одного уровня. И этот уровень чуть выше фнл. Было плохо с рондоном и шкуримым, а теперь вообще без напов остались
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BlackMurder
1627016828
Звони Неймару, он даст тебе совет
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paracetamol
1627018046
В конюшне скучно и тренер так себе - сказал Влашич!
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