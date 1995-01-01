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    Журналист Скира: Влашич подтвердил желание уйти из ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич хочет покинуть столичный клуб.

    По информации журналиста Николо Скиры, 23-летний хорват подтвердил это желание в переговорах с ЦСКА.

    Московский клуб не рассматривает других вариантов кроме полноценной продажи хавбека. «Милан», интересующийся игроком, готов арендовать его за 5 миллионов евро с правом выкупа за 20 миллионов плюс бонусы.

    Вера стало известно, что Влашич попросил ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии3
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      Рейтинг: +770

      lysenkoff 23 минуты назад

      ЦСКА хочет 30, он стоит 30. Все логично. Даже очень, т.к. не просят больше как все клубы.
      "Влашич попросил снизить и продать по разумной цене".
      Это за сколько бл*ть? за 15? Какую цену он считает разумной?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3237

      FENIX-SL 28 минут назад

      правильно
      даже играть в скромном итальянском клубе по нынешним меркам..лучше чем в таком цска

      0
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    • ...
      Рейтинг: +902

      fhnv 1 час назад

      Все они такие! Придут покажут себя и сваливают....РПЛ это трамплин для хороших игроков

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