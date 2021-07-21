Corriere dello Sport: Влашич просит ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич убеждает руководство столичного клуба отпустить его в «Милан».
По информации Corriere dello Sport, 23-летний хорват просит ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене.
ЦСКА хочет продать за Влашича 30 миллионов евро. «Милан» настаивает на аренде игрока за 5 миллионов евро с правом выкупа за 20 миллионов плюс бонусы.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу
Источник: Corriere dello Sport