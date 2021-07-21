Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Corriere dello Sport: Влашич просит ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич убеждает руководство столичного клуба отпустить его в «Милан».

    По информации Corriere dello Sport, 23-летний хорват просит ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене.

    ЦСКА хочет продать за Влашича 30 миллионов евро. «Милан» настаивает на аренде игрока за 5 миллионов евро с правом выкупа за 20 миллионов плюс бонусы.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2021 17:47
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6441

      Рубинище 5 часов назад

      Если Милан не хочет себе лавочника за 30 покупать, кони то здесь причём. да и терять "первого парня на деревне " перед стартом сезона смысла нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Sancho010365 6 часов назад

      Звонимир Бобан, Деян Савичевич с Югославии творили чудеса в своё время и Милану никто не мог противостоять в 90-е. У них память хорошая. Югославы всегда славились своею школою, не зря же мы говорим об этом футболисте. Чемпионат в России сворачивается, может это и к лучшему. Вы же видите, кто к нам приезжает, пенсионеры на закате. Наши начнут футболисты подыматься потихоньку, пусть даже попроигрывают команды, зато может появятся Карпины или Мостовые. В руководстве чемпионата провал, это чувствуется даже в ваших комментариях. Влашич выделяется в ЦСКА, ему неинтересно играть с Ротором или Оренбургом. Его нужно отдать в Милан, пойти им на встречу и ему тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10103

      BRO_football 6 часов назад

      Ишь чего захотел! А может в таком случае Влашич из своего кармана достанет недостающие 5 млн евро и отдаст ЦСКА?
      Вся Европа говорит, Влашич - крутой молодой талант. И что они предлагают за него? 20 млн евро! Просто смешно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19309

      vladimir-7 6 часов назад

      Не надо никому мучиться, появилась информация, что Монако предлагает
      ЦСКА 30 млн. евро за Н. Влашича

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      Alekxei Z. 7 часов назад

      Если игрок не хочет играть , придут к компромиссу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      Sanches65 7 часов назад

      У Гинера уже есть устойчивое реноме. Все знают что Гинер может продать шлак за бешеные деньги. Но ещё не один футболист не оправдал затраченные на его средства, даже на половину. Поэтому 15 млн.это оптимальная цена...и то надо десять раз подумать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      Alekxei Z. > Sanches65 7 часов назад

      А при чём здесь Гинер ?
      Клуб принадлежит ВЭБу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      BRAZILES 7 часов назад

      да нестоит влашич таких денег ---отпустите его в милан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2518

      Nerlinger 7 часов назад

      Это не совсем бюджетный клуб. За откаты не отпустят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      jiopf56 8 часов назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8241

      житель СПб 8 часов назад

      Я тоже думаю, что в этих обстоятельствах надо было игрока отдавать. Но, боюсь, уже опоздали...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87553
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru