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  • Corriere dello Sport: Влашич просит ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене

Corriere dello Sport: Влашич просит ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене

21 июля 2021, 17:47
29

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич убеждает руководство столичного клуба отпустить его в «Милан».

По информации Corriere dello Sport, 23-летний хорват просит ЦСКА снизить финансовые требования и продать его в «Милан» по разумной цене.

ЦСКА хочет продать за Влашича 30 миллионов евро. «Милан» настаивает на аренде игрока за 5 миллионов евро с правом выкупа за 20 миллионов плюс бонусы.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

Источник: Corriere dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Милан Влашич Никола
Комментарии (29)
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Алехсбургер.
1626879307
"_Триста тридцать! -Каждому! -Согласен!"(с)
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vladimir-7
1626879360
25 миллионов евро на стол и Никола Влашич в Милане, если у Милана нет денег, пусть берет кредит в банке или иным способом добывает деньги, Милан был согласен заплатить 25 миллионов евро, вот им и понижение цены с 30 млн. евро.
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Mityai90
1626879505
Да схерали мы должны сбрасывать цену? милан самые бедные чтоль?
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slavа0508
1626879906
Нашим то не только не снижают а зразу накидывают 15-20 % . не игрока эт дело цены назначать...
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Боцман59rus
1626880844
- хочет уйти, пусть сам с агентом финансово поучаствует, почему ЦСКА должен идти на уступки>)
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raritet
1626882275
Весь мир принимает нас за дураков? 30- это отличная цена за добротного игрока. Привыкли вбагривать нам Маркизиьев. Хорошо хотя бы на Кокоше отыгрались...
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Nerlinger
1626886322
Это не совсем бюджетный клуб. За откаты не отпустят
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Sanches65
1626887202
У Гинера уже есть устойчивое реноме. Все знают что Гинер может продать шлак за бешеные деньги. Но ещё не один футболист не оправдал затраченные на его средства, даже на половину. Поэтому 15 млн.это оптимальная цена...и то надо десять раз подумать.
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BRO_football
1626891622
Ишь чего захотел! А может в таком случае Влашич из своего кармана достанет недостающие 5 млн евро и отдаст ЦСКА? Вся Европа говорит, Влашич - крутой молодой талант. И что они предлагают за него? 20 млн евро! Просто смешно!
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Рубинище
1626894990
Если Милан не хочет себе лавочника за 30 покупать, кони то здесь причём. да и терять "первого парня на деревне " перед стартом сезона смысла нет.
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