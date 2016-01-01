Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

    ЦСКА готов пойти «Милану» навстречу в вопросе трансфера полузащитника Николы Влашича. Россияне не против понизить финансовые требования.

    Москвичи могут отпустить Влашича за сумму меньше 30 миллионов евро, несмотря на то что изначально просили 35 миллионов. Также ЦСКА готов рассматривать вариант с арендой хорвата с последующим выкупом.

    • «Милан» может заплатить за Влашича 25 миллионов евро.
    • Итальянцы готовы платить игроку 2,5 миллиона евро в год по 5-летнему контракту.
    • В России Влашич выступает 3 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:49
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 1 час назад

      в России нет сейчас игрока дороже 20 млн, тогда о каких 35 млн идёт торг.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8152

      житель СПб 5 часов назад

      Вот об этом мы как раз и писали здесь вчера! Надо снижать условия и именно продавать. Надо реально решать вопрос - так как через год уйдет свободным агентом - а так хоть 20 млн. евро получат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Sancho010365 6 часов назад

      Нужно соглашаться на 25 млн., пойти только ради Влашича, парень ведь хорош, согласен, пусть растёт дальше. А Милан его отдаст в Англию за 50 млн. Они это умеют, а мы нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8152

      житель СПб > Sancho010365 5 часов назад

      А если он стоит 50 - то почему мы не можем его отдать в Англию хотя бы за 35?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15451

      JTherry > житель СПб 3 часа назад

      кому Влашич нужен в Англии за 50 сейчас, за него Брентфорд больше 15 лимонов не дает, какой же клуб станет давать больше?)) самое лучшее, если кони пойдут навстречу игроку (если поезд не ушел), и продадут его в Милан на условиях, предлагаемых ими изначально, иначе потеряют и игрока и деньги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2513

      Nerlinger 15 часов назад

      Да так отдайте как Мирнчука за рупь двадцать ......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 > Nerlinger 7 часов назад

      Главное правильно составить договор по условиям продажи или аренды игрока, с учетом основной финансовой составляющей договора.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66872
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru