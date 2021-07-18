Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

ЦСКА готов пойти «Милану» навстречу в вопросе трансфера полузащитника Николы Влашича. Россияне не против понизить финансовые требования.

Москвичи могут отпустить Влашича за сумму меньше 30 миллионов евро, несмотря на то что изначально просили 35 миллионов. Также ЦСКА готов рассматривать вариант с арендой хорвата с последующим выкупом.