Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

ЦСКА готов пойти «Милану» навстречу в вопросе трансфера полузащитника Николы Влашича. Россияне не против понизить финансовые требования.
Москвичи могут отпустить Влашича за сумму меньше 30 миллионов евро, несмотря на то что изначально просили 35 миллионов. Также ЦСКА готов рассматривать вариант с арендой хорвата с последующим выкупом.
- «Милан» может заплатить за Влашича 25 миллионов евро.
- Итальянцы готовы платить игроку 2,5 миллиона евро в год по 5-летнему контракту.
- В России Влашич выступает 3 года.
Источник: Tuttomercatoweb