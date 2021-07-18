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  • Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

18 июля 2021, 00:49
8

ЦСКА готов пойти «Милану» навстречу в вопросе трансфера полузащитника Николы Влашича. Россияне не против понизить финансовые требования.

Москвичи могут отпустить Влашича за сумму меньше 30 миллионов евро, несмотря на то что изначально просили 35 миллионов. Также ЦСКА готов рассматривать вариант с арендой хорвата с последующим выкупом.

  • «Милан» может заплатить за Влашича 25 миллионов евро.
  • Итальянцы готовы платить игроку 2,5 миллиона евро в год по 5-летнему контракту.
  • В России Влашич выступает 3 года.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (8)
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Nerlinger
1626562098
Да так отдайте как Мирнчука за рупь двадцать ......
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Sancho010365
1626593171
Нужно соглашаться на 25 млн., пойти только ради Влашича, парень ведь хорош, согласен, пусть растёт дальше. А Милан его отдаст в Англию за 50 млн. Они это умеют, а мы нет.
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житель СПб
1626595485
Вот об этом мы как раз и писали здесь вчера! Надо снижать условия и именно продавать. Надо реально решать вопрос - так как через год уйдет свободным агентом - а так хоть 20 млн. евро получат.
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Garrincha58
1626610588
в России нет сейчас игрока дороже 20 млн, тогда о каких 35 млн идёт торг.....
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111ax
1626686633
Влашич на фоне РПЛ хорош, но в ЛЕ ЦСКА ничего не показал, поэтому и не может существенно обосновать стоимость, только за счет его игры на евро
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