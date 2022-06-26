Экс-зенитовец Дриусси вышел в лидеры списка бомбардиров МЛС

В очередном туре МЛС «Остин» сыграл вничью с «Далласом» (2:2). У «Остина» один из мячей забил нападающий Себастьян Дриусси.

Теперь у экс-зенитовца девять мячей в сезоне. Он вышел в лидеры бомбардирской гонки.

Тоже по 9 голов имеют на счету Хесус Феррейра из «Далласа» и Джереми Эбобиссе из «Сан-Хосе».

За «Зенит» Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов, сделал 28 ассистов.

Дриусси ушел в «Остин» в прошлом году.

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