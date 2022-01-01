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Экс-зенитовец Дриусси вышел в лидеры списка бомбардиров МЛС

В очередном туре МЛС «Остин» сыграл вничью с «Далласом» (2:2). У «Остина» один из мячей забил нападающий Себастьян Дриусси.

Теперь у экс-зенитовца девять мячей в сезоне. Он вышел в лидеры бомбардирской гонки.

  • Тоже по 9 голов имеют на счету Хесус Феррейра из «Далласа» и Джереми Эбобиссе из «Сан-Хосе».
  • За «Зенит» Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов, сделал 28 ассистов.
  • Дриусси ушел в «Остин» в прошлом году.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 10:15
Комментарии3
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    Рейтинг: +2661

    Ziklop 10 минут назад

    Семак не выжал из игрока максимум, физрук.

    0
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    Рейтинг: +3477

    Беспонтий 1 час назад

    красно белый синдром настигает сине бело голубой
    жуткое смешение цветов
    радуга короче

    0
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    Рейтинг: +1925

    DMитрий 1 час назад

    Принцип - лучше быть первым на деревне, чем вторым в городе работает. Себу удачи в дальнейшем.

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