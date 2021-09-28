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    Дриусси – о России: «Я оказался в великой стране и вошел в историю «Зенита»

    Нападающий американского «Остина» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от выступления за «Зенит».

    «Я привык к Аргентине, и после перехода в «Зенит» впервые жил в другой стране. Это новая культура. Было холодно и очень непривычно, поэтому первый год в «Зените» ушел на адаптацию.

    Поначалу нас, аргентинцев, было пятеро, и мы проводили все время вместе. С годами кто-кто из них уходил, и тогда я понял, где нахожусь. Осознал, что мне нужно вырасти. Начал постепенно изучать русский язык и пытался стать своим.

    Я оказался в великой стране. Всегда буду благодарен России за то, что она открыла мне двери. Я провел четыре успешных года в «Зените», и за это время клуб впервые в истории взял требл.

    Навсегда войти в историю такого клуба, как «Зенит», – это огромное достижение», – сказал Дриусси.

    • Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
    • Дриусси выкупил свой контракт этим летом.

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    Источник: Marca

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