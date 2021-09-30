Дриусси – о России: «Я оказался в великой стране и вошел в историю «Зенита»

Нападающий американского «Остина» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от выступления за «Зенит».
«Я привык к Аргентине, и после перехода в «Зенит» впервые жил в другой стране. Это новая культура. Было холодно и очень непривычно, поэтому первый год в «Зените» ушел на адаптацию.
Поначалу нас, аргентинцев, было пятеро, и мы проводили все время вместе. С годами кто-кто из них уходил, и тогда я понял, где нахожусь. Осознал, что мне нужно вырасти. Начал постепенно изучать русский язык и пытался стать своим.
Я оказался в великой стране. Всегда буду благодарен России за то, что она открыла мне двери. Я провел четыре успешных года в «Зените», и за это время клуб впервые в истории взял требл.
Навсегда войти в историю такого клуба, как «Зенит», – это огромное достижение», – сказал Дриусси.
- Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
- Дриусси выкупил свой контракт этим летом.