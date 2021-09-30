Дриусси – о России: «Я оказался в великой стране и вошел в историю «Зенита»

Нападающий американского «Остина» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от выступления за «Зенит».

«Я привык к Аргентине, и после перехода в «Зенит» впервые жил в другой стране. Это новая культура. Было холодно и очень непривычно, поэтому первый год в «Зените» ушел на адаптацию.

Поначалу нас, аргентинцев, было пятеро, и мы проводили все время вместе. С годами кто-кто из них уходил, и тогда я понял, где нахожусь. Осознал, что мне нужно вырасти. Начал постепенно изучать русский язык и пытался стать своим.

Я оказался в великой стране. Всегда буду благодарен России за то, что она открыла мне двери. Я провел четыре успешных года в «Зените», и за это время клуб впервые в истории взял требл.

Навсегда войти в историю такого клуба, как «Зенит», – это огромное достижение», – сказал Дриусси.