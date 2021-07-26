«Спасибо за все! Человек с большим сердцем!». Семак попрощался с Дриусси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оставил в инстаграме прощальный пост по случаю ухода Себастьяна Дриусси. Он надел форму аргентинца.

«Спасибо за всe! Человек с большим сердцем!» – написал Семак.

Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи . Он достанется клубу бесплатно.

. Он достанется клубу бесплатно. Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.

Семак и Дриусси совместно взяли 3 чемпионства.

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