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    «Спасибо за все! Человек с большим сердцем!». Семак попрощался с Дриусси

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оставил в инстаграме прощальный пост по случаю ухода Себастьяна Дриусси. Он надел форму аргентинца.

    «Спасибо за всe! Человек с большим сердцем!» – написал Семак.

    • Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
    • Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
    • Семак и Дриусси совместно взяли 3 чемпионства.

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    Источник: инстаграм Сергея Семака

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    26.07.2021 22:58
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