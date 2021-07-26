«Спасибо за все! Человек с большим сердцем!». Семак попрощался с Дриусси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оставил в инстаграме прощальный пост по случаю ухода Себастьяна Дриусси. Он надел форму аргентинца.
«Спасибо за всe! Человек с большим сердцем!» – написал Семак.
- Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
- Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
- Семак и Дриусси совместно взяли 3 чемпионства.
«Мне так не писал». Кокорин отреагировал на прощание Оздоева с Дриусси
«Будем скучать, будь счастлив». Дзюба музыкальным видео попрощался с Дриусси
«Не хочу забыть ни одного человека». Дриусси попрощался с «Зенитом»
Источник: инстаграм Сергея Семака