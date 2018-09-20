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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Зенит
Копенгаген - Зенит: обзор матча 20 сентября 2018
Копенгаген
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
63'
П. Сотириу
44'
Р. Мак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Зенит
Желтая карточка
С. Папаяннопулос
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
С. Папаяннопулос
️️️️
В. Фишер
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Дзюба
89'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Кузяев
79'
Замена
О. Шатов
️️️️
С. Дриусси
Замена
Я. Грегуш
️️️️
П. Сотириу
78'
Желтая карточка
А. Бьелланд
68'
ГОЛ! 1:1!
П. Сотириу
Пас отдал
В. Фишер
63'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
Н. Томсен
61'
58'
Замена
К. Маркизио
️️️️
Р. Мак
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мак
Пас отдал
С. Дриусси
Желтая карточка
Н. Бойлесен
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ПЗ
7
Виктор Фишер
ЛП
6
Николай Томсен
ЦП
6
Зека
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-3-1-2
66
Йоронен
20
Бойлесен
6
Бьелланд
3
Вавро
2
Анкерсен
7
Фишер
6
Зека
6
Томсен
24
Сков
14
Н'Дойе
79
Сотириу
4-1-1-3-1
99
Лунев
8
Смольников
13
Нету
20
Иванович
22
Анюков
5
Паредес
14
Кузяев
21
Мак
21
Ерохин
9
Дриусси
22
Дзюба
7
Фишер
4
Папаяннопулос
4
Папаяннопулос
7
Фишер
79
Сотириу
21
Грегуш
21
Грегуш
79
Сотириу
6
Томсен
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
6
Томсен
9
Дриусси
27
Шатов
27
Шатов
9
Дриусси
21
Мак
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Мак
14
Кузяев
91
Заболотный
91
Заболотный
14
Кузяев
Остались в запасе
Копенгаген
Зенит
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Копенгаген - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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