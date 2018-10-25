Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Бордо
Зенит - Бордо: обзор матча 25 октября 2018
Зенит
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа C, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
41'
А. Дзюба
85'
Д. Кузяев
26'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Бордо
90'
+2
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
Б. Иванович
90'
+2
Замена
М. Оздоев
️️️️
С. Дриусси
88'
Желтая карточка
Л. Нету
87'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Дзюба
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кузяев
Пас отдал
А. Дзюба
85'
79'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Д. Бриан
Желтая карточка
А. Ерохин
78'
Замена
О. Шатов
️️️️
Р. Мак
76'
67'
Замена
З. Юссуф
️️️️
Я. Карамо
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. Набиуллин
41'
Желтая карточка
Л. Паредес
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Я. Карамо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Эрик Бедуа
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Лунев
3
Набиуллин
2
Маммана
20
Иванович
13
Нету
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
4-2-1-2-1
56
Костиль
5
Левчук
23
Кунде
23
Пабло
29
Пундж
14
Чуамени
94
Отавио
13
Санкаре
90
Калу
14
Карамо
7
Бриан
9
Дриусси
21
Оздоев
21
Оздоев
9
Дриусси
21
Мак
27
Шатов
27
Шатов
21
Мак
22
Дзюба
91
Заболотный
91
Заболотный
22
Дзюба
14
Карамо
28
Юссуф
28
Юссуф
14
Карамо
7
Бриан
12
де Превилль
12
де Превилль
7
Бриан
Остались в запасе
Зенит
Бордо
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
Главный тренер
Эрик Бедуа
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Эрик Бедуа
Статистика матча Зенит - Бордо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Зенит
Бордо
«Рубин» после победы ответил на едкую эпиграмму «Зенита»
00:23
8
Семак прокомментировал унизительное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:19
8
Энрике нашел причину поражения «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:05
4
Реакция Рабинера на унижение «Зенита» в Казани
Вчера, 21:31
5
Реакция Кузьмина на громкую победу «Рубина» над «Зенитом»
Вчера, 21:03
2
«Рубин» после победы ответил на едкую эпиграмму «Зенита»
00:23
8
Семак прокомментировал унизительное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:19
8
Энрике нашел причину поражения «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:05
4
Реакция Рабинера на унижение «Зенита» в Казани
Вчера, 21:31
5
Реакция Кузьмина на громкую победу «Рубина» над «Зенитом»
Вчера, 21:03
2
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+