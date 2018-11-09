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    Эрик Бедуа

    Тренер
    Имя Эрик
    Фамилия Бедуа
    Гражданство Франция
    Дата рождения 14 апреля 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бордо 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.10.2018 Зенит 2 : 1 Бордо
    08.11.2018 Бордо 1 : 1 Зенит
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