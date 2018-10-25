Тренер «Бордо» Бедуа: «Такие матчи, как против «Зенита», нужно выигрывать»

Главный тренер «Бордо» Эрик Бедуа подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2). Французы упустили победу, ведя в счете по ходу встречи.

«Да, такие матчи надо выигрывать. Но не стоит забывать, что в нашей команде много молодых игроков, которым предстоит многому научиться.

Нужно понимать, что любая мельчайшая ошибка находит ответ у такой команды, против которой мы играли. Я доволен своей командой, она показала хорошую игру. Мы вели в счeте, но в конце концов проиграли.

«Зенит» — фаворит группы, который имеет всe для того, чтобы выйти в плей-офф», – передает слова Бедуа собкор «Бомбардира» в Санкт-Петербурге Денис Лапшин.

Россияне лидируют в группе.