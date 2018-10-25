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    Тренер «Бордо» Бедуа: «Такие матчи, как против «Зенита», нужно выигрывать»

    Главный тренер «Бордо» Эрик Бедуа подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2). Французы упустили победу, ведя в счете по ходу встречи.

    «Да, такие матчи надо выигрывать. Но не стоит забывать, что в нашей команде много молодых игроков, которым предстоит многому научиться.

    Нужно понимать, что любая мельчайшая ошибка находит ответ у такой команды, против которой мы играли. Я доволен своей командой, она показала хорошую игру. Мы вели в счeте, но в конце концов проиграли.

    «Зенит» — фаворит группы, который имеет всe для того, чтобы выйти в плей-офф», – передает слова Бедуа собкор «Бомбардира» в Санкт-Петербурге Денис Лапшин.

    Россияне лидируют в группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 22:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 25 октября 2018, 22:58

      и он прав у такого Зенита Анжи выиграло вдесятером,а тут команда из лиги 1

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 25 октября 2018, 22:34

      Если бы все такие матчи выигрывались...

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