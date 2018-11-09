Тренер «Бордо»: «Зенит» – мощный клуб с большим опытом в еврокубках»

Главный тренер «Бордо» Эрик Бедуа рассказал о том, чего не хватило его команде для победы над «Зенитом» в матче Лиги Европы.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Команда из Санкт-Петербурга после четырех игр возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав восемь очков. «Бордо» идет на последнем месте с одним очком.

– «Зенит» – очень хорошая команда. Возможно, разница между нами в опыте. Игроки «Зенита» имеют больше опыта матчей в таких соревнованиях, но нам нужно было продолжать атаковать и избегать ошибок. Были голевые моменты, но, может быть, не хватало концентрации и прессинга. Будем продолжать работать над этими компонентами.

– Вас не удивило, что Маркизио отправился в Россию, а не во Францию?

– Нет. Почему меня это должно удивлять? Это большой игрок. А это мощный клуб.

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