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    «Зенит» всех расстроил и сыграл странно


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    Голосов: 14
    09.11.2018 01:00
    Семак, почему именно так?

    На игру с «Бордо» Семак выбрал четкое построение 3-5-2. По первоначальной схеме к главному тренеру «Зенита» уже возникает много вопросов. Способен ли многоопытный Анюков качественно закрывать всю бровку? Как три иностранных защитника с разными качествами могут взаимодействовать вместе? Что дает связка Дриусси и Заболотного впереди? Наконец, почему все мячи разыгрывает Паредес, а не Маркизио?

    Оказалось, что по всем ответам есть проблемы. «Бордо» играл с «Зенитом» с позиции силы, потому что российский клуб сам это позволил. Все эти пенальти, штанги и прочие ситуации – результат того, что «Зенит» не понимал собственный план на игру. Возможное поражение могло быть тренерским, но Семак исправился сам. Выход Мака на место Анюкова поменял схему на 4-3-3 с постоянной трансформацией при обороне. Кузяев сменил Ерохина и добавил мобильности. Вместо подуставшего Дриусси вышел Шатов, что еще больше выразило фланговых инсайдов.

    В этом матче «Зениту» мешало отсутствие Дзюбы, с которым все просто привыкли играть. Зато лидер «Бордо» Камано был на поле, что и определило весь ход матча. Выкладывался и старался тот, кому это было очень важно. Если что, Камано сейчас показывает свою лучшую игру в карьере: в Лиге 1 у Франсуа семь голов в 12-ти матчах, а заодно и статус лучшего бомбардира команды. За весь сезон-2017/18 мячей у него было всего восемь. «Атлетико» уже просматривает Камано на матчах чемпионата и в еврокубках, а он стремится сделать себе рекламу.

    Игра с «Зенитом» Камано явно удалась. Не спасли россиян даже три номинальных центральных защитника, которых 22-летний парень просто перебегал. За 67 сыгранных минут Камано реализовал пенальти, попал в штангу и нанес еще три неточных удара. Для атакующего игрока он показал и отличный процент точных передач (77%). Защита «Зенита» этому парню почти не сопротивлялась. Ответный гол Заболотного с паса Кузяева – классный ответ «Зенита» по счету, но мяч никак не повлиял на общее течение матча.

    Даже в конце матча «Зенит» оборонялся, а тренер «Бордо» делал атакующие замены. Учитывая плохую по качеству игру с «Ахматом», у «Зенита» явно прослеживаются еще и физические проблемы. По результату в Лиге Европы все остается на хорошем уровне (8 очков, 1 место). По качеству игры и форме игроков к российской команде и Семаку есть претензии. До перерыва на игры сборных команде осталось терпеть один уик-энд.

    Лига Европы. Группа С. 4-й тур

    Бордо (Франция) – Зенит (Россия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Камано, 35 (с пенальти); 1:1 – Заболотный, 72.

    Бордо: Костиль, Корнелиус (Бриан, 46), Калу, Камано (Карамо, 67), Санкаре, Йованович, Плашил (Де Превиль, 84), Лерагер, Сабали, Пабло, Пундж.

    Зенит: Лунев, Анюков (Мак, 60), Паредес, Маркизио, Дриусси (Шатов, 78), Нету, Набиуллин, Ерохин (Кузяев, 65), Мевля, Заболотный, Маммана.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Если «Краснодар» побеждает, то делает это красиво

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 10 ноября 2018, 20:08

      Игра с ЦСКА покажет готовность команды к серьёзным баталиям.Но усиление необходимо, особенно в полузащите. Если уйдёт Паредес будет сложновато.

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 10 ноября 2018, 11:59

      Зенит невнятно еще в Питере с ними сыграл.....
      Может из-за того ,что Бордо из страны Чемпиона мира?)))
      Ну .это так к слову)))
      Но прыти у них хватало.
      Вот и пойми ,что лучше :положительный результат или красивая игра?
      Вместе не получается...

      0
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      Рейтинг: +5443

      SPACE TRUCKIN 10 ноября 2018, 08:23

      Зенит по игре сейчас напоминает Спартак - обе команды весьма невнятные...разница в том,что питерцы забивают больше и идут на 1 месте и в ЧР и ЛЕ...

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 ноября 2018, 21:35

      График Зенита
      21.10. ЧР г «Динамо»
      25.10. ЛЕ д «Бордо»
      29.10. ЧР г «Крылья Советов»
      01.11. КР г «Ростов»
      04.11. ЧР д «Ахмат»
      08.11. ЛЕ г «Бордо»
      11.11. ЧР г ЦСКА
      -------------------------
      а теперь сравните с графиком ЦСКА и объясните мне, почему....нет, почему он легче в разы, я понимаю, объясните, почему вы вылизали команду ГАНЧАРЭНКА от жопы до писды

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 ноября 2018, 17:30

      Болею за Зенит, но на сегодня в игре команды твориться что-то несусветное. Смотреть эту скукотищу нет сил, игры вообще нет, полное отсутствие контроля мяча. Что то очень не правильное творится в зенитовском королевстве.

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      Рейтинг: -5

      Govy > polt 9 ноября 2018, 18:17

      Футбол не балет,где все всегда красиво.Есть вполне четкий критерий-турнирная таблица......остальное для демагогов от футбола)

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > polt 9 ноября 2018, 18:42

      1Давайте откровенно , ну посмотрите где тут Аршавин, Кержаков, Халк, Витсель, Кришито к примеру, большинство нынешних игроков к основному составу близко не подошло- бы, не в Семаке дело, а в качестве футболистов.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > polt 9 ноября 2018, 23:28

      Давай порассуждаем.. Семак все лето строил игру через Нобоа, с прицелом на возвращение Кокорина, а тут Нобоа ломается, Кокорин в СИЗО, как следствие перестройка наработанного в межсезонье "на ходу", игры нет. Я думаю после зимней паузы будет другой совершенно Зенит.

      0
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      Рейтинг: +14

      Графолог 9 ноября 2018, 16:46

      Без слёз на Зенит невозможно смотреть уже который сезон, всё пешком, все игроки судьи и пофигисты, похоже Семак с ними не работает, если даже из аута не могут своему отдать. Сегодня Зенит на своём поле только ленивый не побеждает, прибавь чуть скорости и КОМАНДЕ КИРДЫК (Тюменский синдром)

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 9 ноября 2018, 16:27

      Расстройство для всех,кроме тех ,кто болеет за Зенит)Команда устала,усиления не было,аргентинцы на выходе......все пока замечательно для питерских)
      А злобным столичным народным или как они сами себя назначаю успехов на задворках....вас ещё колбасить будет долго)

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      Рейтинг: +12

      b1ngobong0 9 ноября 2018, 13:55

      на схеме четко видна схема 5-3-2. где автор увидел 3-5-2, только одному ему понятно. по игре было четко понятно,что играют именно 5 защитников, которые, как и всегда, иногда подключаются по флангу к атаке. зенит правильно выбрал оборонительную тактику в отсутствии Дзюбы и Ивановича.

      2
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 9 ноября 2018, 11:51

      нужна свежая кровь

      -1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 9 ноября 2018, 11:22

      Спад у Зенита в этом время уже который год, даже и с Халком когда еще состав был, были подобные спады, это и не удивляет, главный вопрос что останется на балансе после спада, из кубка вот уже к сожалению вылетели.

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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 > Gek Dement 9 ноября 2018, 13:39

      К счастью, третьего фронта точно не потянем.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Zenit_72 9 ноября 2018, 16:50

      счастьем было бы если бы мы молодежью могли кубок тянуть на ранних хотя бы стадиях пока основной состав на два фронта играет) а так никакого счастья только печаль..)

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