«Зенит» всех расстроил и сыграл странно

Семак, почему именно так?

На игру с «Бордо» Семак выбрал четкое построение 3-5-2. По первоначальной схеме к главному тренеру «Зенита» уже возникает много вопросов. Способен ли многоопытный Анюков качественно закрывать всю бровку? Как три иностранных защитника с разными качествами могут взаимодействовать вместе? Что дает связка Дриусси и Заболотного впереди? Наконец, почему все мячи разыгрывает Паредес, а не Маркизио?

twit text — ФК «Зенит»(@zenit_spb) 8 ноября 2018 г.

Оказалось, что по всем ответам есть проблемы. «Бордо» играл с «Зенитом» с позиции силы, потому что российский клуб сам это позволил. Все эти пенальти, штанги и прочие ситуации – результат того, что «Зенит» не понимал собственный план на игру. Возможное поражение могло быть тренерским, но Семак исправился сам. Выход Мака на место Анюкова поменял схему на 4-3-3 с постоянной трансформацией при обороне. Кузяев сменил Ерохина и добавил мобильности. Вместо подуставшего Дриусси вышел Шатов, что еще больше выразило фланговых инсайдов.

В этом матче «Зениту» мешало отсутствие Дзюбы, с которым все просто привыкли играть. Зато лидер «Бордо» Камано был на поле, что и определило весь ход матча. Выкладывался и старался тот, кому это было очень важно. Если что, Камано сейчас показывает свою лучшую игру в карьере: в Лиге 1 у Франсуа семь голов в 12-ти матчах, а заодно и статус лучшего бомбардира команды. За весь сезон-2017/18 мячей у него было всего восемь. «Атлетико» уже просматривает Камано на матчах чемпионата и в еврокубках, а он стремится сделать себе рекламу.

Игра с «Зенитом» Камано явно удалась. Не спасли россиян даже три номинальных центральных защитника, которых 22-летний парень просто перебегал. За 67 сыгранных минут Камано реализовал пенальти, попал в штангу и нанес еще три неточных удара. Для атакующего игрока он показал и отличный процент точных передач (77%). Защита «Зенита» этому парню почти не сопротивлялась. Ответный гол Заболотного с паса Кузяева – классный ответ «Зенита» по счету, но мяч никак не повлиял на общее течение матча.

twit text — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 8 ноября 2018 г.

Даже в конце матча «Зенит» оборонялся, а тренер «Бордо» делал атакующие замены. Учитывая плохую по качеству игру с «Ахматом», у «Зенита» явно прослеживаются еще и физические проблемы. По результату в Лиге Европы все остается на хорошем уровне (8 очков, 1 место). По качеству игры и форме игроков к российской команде и Семаку есть претензии. До перерыва на игры сборных команде осталось терпеть один уик-энд.

Лига Европы. Группа С. 4-й тур

Бордо (Франция) – Зенит (Россия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Камано, 35 (с пенальти); 1:1 – Заболотный, 72.

Бордо: Костиль, Корнелиус (Бриан, 46), Калу, Камано (Карамо, 67), Санкаре, Йованович, Плашил (Де Превиль, 84), Лерагер, Сабали, Пабло, Пундж.

Зенит: Лунев, Анюков (Мак, 60), Паредес, Маркизио, Дриусси (Шатов, 78), Нету, Набиуллин, Ерохин (Кузяев, 65), Мевля, Заболотный, Маммана.

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