«Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

Веселая игра с «Рейнджерс», где вообще не было обороны.

Сразу пройдемся по фактам:

• 11 голов пропустил «Спартак» в пяти последних домашних матчах во всех турнирах. В трех из них команда позволяла сопернику забивать трижды. Так случилось и в этой встрече, где «Спартак» все-таки умудрился победить.

• Мельгарехо, Адриано и Ханни забили за «Спартак», а еще автоголом отметился Голдсон. Интересно, что для бразильского нападающего «Спартака» Адриано это второй гол подряд, если учитывать матчи всех турниров. Ханни вообще кубковый игрок: до игры с «Рейнджерс» он вколотил победный мяч «Анжи» в Кубке России. В таких реалиях приходится считать даже подобные вещи.

• У Романа Еременко есть проблемы с обострением. Пусть финн неплохо пасует (76% точности в игре с «Рейнджерс»), забивать пока получается только в собственные ворота. Уже на первых минутах Еременко проиграл борьбу сопернику и отметился курьезным автоголом. Роман активничал и нанес три удара, но исправиться так и не сумел.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 ноября 2018 г.

• Рианчо снова удивил с составом, когда оставил Джикию в запасе, а Самедова и Ташаева не поставил вообще. Пара центральных защитников Кутепов – Боккетти не справлялась и нервничала, поэтому у «Спартака» возникли провалы. Голов за первый тайм могло быть и еще больше, но в одном из моментов мяч «Рейнджерс» отменили из-за офсайда.

• Болельщики проводили Карреру и стали ярче, хотя их количество еще убывает (22296). Фанаты снова пели о Москве и поддерживали «Спартак» гораздо веселее, чем в последних играх. Конечно, сказалось и количество голов при зажигательной игре, но вечно протестовать и ругаться болельщики точно не могли. Каррера улетел из России окончательно. Пока «Спартак» живет с Рианчо и тем, что у него есть.

«Спартак» наконец-то победил в матче Лиги Европы, а еще забил два гола за одну минуту. Фанатам понравилось, хотя ко многому по-прежнему относятся с сомнением. В игре с «Рейнджерс» главным врагом стал судья, который в двух спорных моментах на пенальти принял решение в пользу «Рейнджерс». Кричалки против Глушакова и Федуна сохранились. Дальше должно стать лучше.

«Наш бог – Илья Кутепов». Трибуна «Рейнджерс» посвятила кричалку защитнику «Спартака»

twit text — Коржов А.И. (@korzhov_artem) 8 ноября 2018 г.

twit text — Johan Dub (@ohitsajohan) 8 ноября 2018 г.

twit text — VaNatalya (@VaNatalya) 8 ноября 2018 г.

twit text — Aleksandr (@_Uylenspiegel) 8 ноября 2018 г.

twit text — Elizabeth (@Elizaveta_ub) 8 ноября 2018 г.

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