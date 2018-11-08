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    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются


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    Голосов: 4
    08.11.2018 22:50
    Веселая игра с «Рейнджерс», где вообще не было обороны.

    Сразу пройдемся по фактам:

    • 11 голов пропустил «Спартак» в пяти последних домашних матчах во всех турнирах. В трех из них команда позволяла сопернику забивать трижды. Так случилось и в этой встрече, где «Спартак» все-таки умудрился победить.

    • Мельгарехо, Адриано и Ханни забили за «Спартак», а еще автоголом отметился Голдсон. Интересно, что для бразильского нападающего «Спартака» Адриано это второй гол подряд, если учитывать матчи всех турниров. Ханни вообще кубковый игрок: до игры с «Рейнджерс» он вколотил победный мяч «Анжи» в Кубке России. В таких реалиях приходится считать даже подобные вещи.

    • У Романа Еременко есть проблемы с обострением. Пусть финн неплохо пасует (76% точности в игре с «Рейнджерс»), забивать пока получается только в собственные ворота. Уже на первых минутах Еременко проиграл борьбу сопернику и отметился курьезным автоголом. Роман активничал и нанес три удара, но исправиться так и не сумел.

    • Рианчо снова удивил с составом, когда оставил Джикию в запасе, а Самедова и Ташаева не поставил вообще. Пара центральных защитников Кутепов – Боккетти не справлялась и нервничала, поэтому у «Спартака» возникли провалы. Голов за первый тайм могло быть и еще больше, но в одном из моментов мяч «Рейнджерс» отменили из-за офсайда.

    Болельщики проводили Карреру и стали ярче, хотя их количество еще убывает (22296). Фанаты снова пели о Москве и поддерживали «Спартак» гораздо веселее, чем в последних играх. Конечно, сказалось и количество голов при зажигательной игре, но вечно протестовать и ругаться болельщики точно не могли. Каррера улетел из России окончательно. Пока «Спартак» живет с Рианчо и тем, что у него есть.

    «Спартак» наконец-то победил в матче Лиги Европы, а еще забил два гола за одну минуту. Фанатам понравилось, хотя ко многому по-прежнему относятся с сомнением. В игре с «Рейнджерс» главным врагом стал судья, который в двух спорных моментах на пенальти принял решение в пользу «Рейнджерс». Кричалки против Глушакова и Федуна сохранились. Дальше должно стать лучше.

    «Наш бог – Илья Кутепов». Трибуна «Рейнджерс» посвятила кричалку защитнику «Спартака»

    Текстовый онлайн сумасшедшей игры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 10 ноября 2018, 20:58

      Рианчо пора отправлять домой. Джикия где??? Спартак не локомотив или динамо. Матч СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 10 ноября 2018, 02:59

      Все как всегда в последнее время...

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 ноября 2018, 20:58

      ну все новость на всю неделю Спартак победил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 9 ноября 2018, 20:49

      А сколько пенальти не назначили...Кто считал?...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -5

      Govy 9 ноября 2018, 16:48

      Команда клоунов и скандалистов)при этом назначила сама себя народной.....в психиатрии есть диагноз-мания величия)

      2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 ноября 2018, 10:37

      Молодцы...на фоне всех проблем успех умножаем на 2...разбирать игру не хочется, ибо а что тут разбирать, если Рианчо на каждую игру выпускает измененный состав...отсюда вам и проблемы в сыгранности и недопонимание того, кто за что отвечает...вот когда состав стабилизируется процентов на 70%, тогда и можно будет заниматься анализом...а так, только болельщиков баламутить вирусными заголовками...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 9 ноября 2018, 10:09

      Красивая игра, но оборона просто решето!!!

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 9 ноября 2018, 09:26

      Пока большая дыра.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 ноября 2018, 07:08

      еще один пример илюшиной игры. ну и судья еще тварь хорватская, инфузория-сволочь-гитлер-какол

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5443

      SPACE TRUCKIN 9 ноября 2018, 06:39

      дыр - дыр повеселил...всех с победой!

      1
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