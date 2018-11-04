«Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба

Все очень плохо.

• «Глушаков – гондон». С такими словами фанаты выступили еще во время игры с «Рубином». Тогда Денис впервые за долгое время попал в заявку, а после увольнения Карреры прошла только игра с «Рейнджерс».

• На кубковую игру против «Анжи» Глушаков вышел в старте и с капитанской повязкой. Болельщики ответили на это очередными оскорблениями. Глушаков страдал больше остальных, но к нему добавляли и оскорбления Федуна. Карреру при этом благодарили, а фанатская трибуна опустела.

• В матче с «Уралом» все только повторилось. Федуна, Рианчо и Глушакова оскорбляли практически бесконечно. «Спартак» проиграл, а действия тренера ни в чем не убедили.

• С протестами болельщиков ухудшилась и посещаемость. Сравните: игра с «Арсеналом» (31684 зрителей), кубковая игра с «Анжи» (15848), игра с «Уралом» (23237). Матч с «Уралом» – худший по количеству зрителей за весь сезон.

• «Спартак» потерпел четвертое подряд домашнее поражение в РПЛ. Команда проиграла «Ахмату», «Ростову», «Арсеналу» и «Уралу». Результаты никак не способствуют улучшению отношений с болельщиками.

На игре «Спартак» – «Урал» московские болельщики были с такими шарфами. Кажется, их протест в ближайшее время не закончится.