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    «Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба


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    Голосов: 19
    04.11.2018 21:15
    Все очень плохо.

    «Глушаков – гондон». С такими словами фанаты выступили еще во время игры с «Рубином». Тогда Денис впервые за долгое время попал в заявку, а после увольнения Карреры прошла только игра с «Рейнджерс».

    • На кубковую игру против «Анжи» Глушаков вышел в старте и с капитанской повязкой. Болельщики ответили на это очередными оскорблениями. Глушаков страдал больше остальных, но к нему добавляли и оскорбления Федуна. Карреру при этом благодарили, а фанатская трибуна опустела.

    • В матче с «Уралом» все только повторилось. Федуна, Рианчо и Глушакова оскорбляли практически бесконечно. «Спартак» проиграл, а действия тренера ни в чем не убедили.

    • С протестами болельщиков ухудшилась и посещаемость. Сравните: игра с «Арсеналом» (31684 зрителей), кубковая игра с «Анжи» (15848), игра с «Уралом» (23237). Матч с «Уралом» – худший по количеству зрителей за весь сезон.

    • «Спартак» потерпел четвертое подряд домашнее поражение в РПЛ. Команда проиграла «Ахмату», «Ростову», «Арсеналу» и «Уралу». Результаты никак не способствуют улучшению отношений с болельщиками.

    На игре «Спартак» – «Урал» московские болельщики были с такими шарфами. Кажется, их протест в ближайшее время не закончится.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 12 ноября 2018, 12:13

      Слушайте, уже как-то даже жаль болельщиков Спартака... Да и клуб жаль, бездарное руководство гробит один из немногих клубов в нашем футболе с хорошей инфраструктурой и перспективой. Вместо того, что пытаться сделать из него топа, такое чувство, что они наоборот хотят его сгноить до подвала турнирной таблицы

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 7 ноября 2018, 08:04

      Все хейтеры Спартака на седьмом небе от счастья)))

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 ноября 2018, 13:37

      А ну фанаты покажите свою силу. Увольте Федуна

      2
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      Рейтинг: +536

      19831170 6 ноября 2018, 12:25

      Вот вы тут все спорте друг с другом с пеной у рта,а я давно заметил, что букмекеры виной такому непонятному и невнятному футболу.Запретить это **...чее легализованное казино и футбол засверкает иными красками.

      2
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      Рейтинг: +52

      artur 10 6 ноября 2018, 07:47

      Всё правильно)))

      0
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 6 ноября 2018, 00:46

      Не знаю, Карерра, Рианчо, Глушаков или кто еще виноват в том, что случилось опосредственно, но у нас как не было никакого управления, так и нет. К сожалению, Федун минимум через несколько лет только продаст наш клуб, при нём будет только бардак.

      3
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 5 ноября 2018, 22:42

      Свинорылые тупы по своей природе. Ибо скот. Ибо твари.
      Они не понимают, что чемпионство-17 это заслуга Аленичева, игры команды во главе с Глушаковым и, в первую очередь, истерик их, занимающей внезапно должность, агонизирующей легенды, которая угрожала, что завернёт ласты, если Спартаку не отдадут чемпионство. Заслуг итальяшки в том золоте нет ни молекулы.
      Когда смерть полудохлого юбиляра стала никому не интересна, когда инерция Аленичева иссякла, тогда, несмотря на все старания Глушакова и команды, Спартак просрал 147%-но честное чемпионство, и виноват в этом был именно наивный Максимка. И потом за всё лето он растерял команду, разосрался с лидерами и убил красно-белых.
      А теперь Спартак в ужасной ситуации, и тупорылые смердящие "фанаты", вместо того, чтобы поддержать достойного капитана и свою команду, его топят.
      ******, ублюдки.

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Stalin XP 7 ноября 2018, 08:02

      Какая интересная история,ощущение что ты был в самой гуще событий)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +263

      Саладин > Stalin XP 7 ноября 2018, 09:52

      В принципе согласен, только глушака бы не защищал, ещё в локо было видно, что он хавно, как человек! Теперь просто все увидели

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 ноября 2018, 21:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Два особенно популярных в последнее время лозунга спартачей странным образом рифмуются.Главное,тут в запарке не поменять местами ключевые слова,а не то получится :
      "Спартак"-контрацептив,
      Федун-чемпион."
      Вот и разбирайся потом...

      -4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 ноября 2018, 20:17

      Реально грустно, что происходит. Ребята, это ведь футбол, а не финансы и политика.
      Кто управляет фанатами спартака - не надо повторять историю ПРАВОСЕКОВ на Украине. С ув.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Par Mezan 6 ноября 2018, 09:22

      Чушь какая...

      1
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 5 ноября 2018, 14:30

      Я никак врубиться не могу - что такого сделал Глушак для того чтоб его так ненавидели? Ни Федун, ни Глушак не заслужили таких оскорблений!!!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Гаскойн 5 ноября 2018, 15:32

      идиот,ничего непонимающий....

      -2
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн > 84aivengo 5 ноября 2018, 17:57

      г*ндон,все понимающий

      7
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