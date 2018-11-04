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    Болельщики «Спартака» оскорбляли Глушакова во время матча с «Уралом»

    Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес полузащитника Дениса Глушкова во время матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (0:1, второй тайм). Игрок находился на скамейке запасных в первом тайме.

    Сообщается, что за десять минут до перерыва с трибун начало доноситься: «Глушаков – Иуда, *** [убирайся] отсюда». Тогда игрок ушел в раздевалку.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 20:06
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 ноября 2018, 13:42

      Ребят, я чего то не знаю, что то пропустил?
      Это из за развода с женой?
      Или из за Карреры?

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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 5 ноября 2018, 13:21

      В Ахмат его!!! на правильный путь встанет.

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 4 ноября 2018, 23:26

      Лучше бы спели "сколько можно, вы за*бали".

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 4 ноября 2018, 22:54

      Глушакова песенка спета...

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 22:24

      Ему надо спокойно собирать вещи и уходить.

      7
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > zigbert 4 ноября 2018, 22:30

      Да ток добровольно он не уйдёт от такой зарплаты, как в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 4 ноября 2018, 22:19

      Гениально-обвинять кого-то ,что в команде плохой климат и самолично делать его таковым ..может кто- то объяснит по какой логике формируются такие мировоззрения группы людей ?хотя о чем это я)

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 > kupryaev 5 ноября 2018, 00:21

      Ты еще мал и глуп и не видал больших залу.,поэтому ты так думаешь.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Psih86 5 ноября 2018, 01:22

      "достойный" ответ на неоспоримый факт -не надо перекладывать свои возрастные комплексы и глупость на других)

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      Рейтинг: +5270

      Каратель > kupryaev 5 ноября 2018, 08:49

      Не обижайся,но ты реально мал и глуп,как пример посмотри фильм "Легенда 17",вот тебе примерная схема,а просто разводить руками и говорить "не понимаю" это по истине сверхгениально

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Каратель 8 ноября 2018, 00:24

      если человек говорит ,что не понимает логики определенной группы людей ,коей у них может и не быть и вопрос задается для того ,чтобы ее объяснил тот кто ее понимает или видит-это по твоему признак глупости и юного возраста ?не "содержимое" ли твоей авы тебя наводит на такие мысли о других? причем тут фильм и отношение фанатов клуба с игроков клуба ? я смотрел,но что то не припомню там такой линии

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      Рейтинг: +5270

      Каратель > kupryaev 8 ноября 2018, 02:26

      ты оказывается глупее чем я думал,ещё и не внимательный)

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Каратель 8 ноября 2018, 22:46

      я вопрос задал и не получил ответа ,а только хамство с "улыбочкой" ..иди мимо,думал он обо мне )

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      Рейтинг: +151

      Димон9 4 ноября 2018, 21:56

      Очередные кричалки от дебилов.Хватит уже.Гнать дебилов с трибун.

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      Рейтинг: +1484

      balam 4 ноября 2018, 21:45

      неконструктивно как то. надо чета делать.доведут глушака до психушки-кому полегчает?

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 21:36

      По Глушакову надо принимать решение.Чем быстрее, тем лучше, уже зашкаливает.

      6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 21:38

      привет

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      Рейтинг: -1

      АндрейЕ > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 21:44

      К Дзюбе его, он тоже этот путь обливания прошел, и ничего. Мы уже всю РПЛ снабдили игроками и они играют лучше нас. Сезонная распродажа. :)

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > АндрейЕ 4 ноября 2018, 22:32

      Дзюба козни в спину не строил тренерам и ни кого не сливал, просто не получалось у него

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      Рейтинг: -1

      АндрейЕ > Сергей Александрович 4 ноября 2018, 22:47

      А про "трениришко" кто придумал??

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      Рейтинг: +678

      Пастырь 4 ноября 2018, 21:36

      Не оправдываю Глушакова, но сейчас психологическое состояние в команде - просто ужас. И этот негатив против него так же влияет на всю команду. Сегодня Глушаков не играл, так зачем надо было кричать оскорбления, вместо того чтобы поддерживать команду.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Пастырь 4 ноября 2018, 21:43

      Потому, что либо чистка, либо похороны, но уже Спартака.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Пастырь 5 ноября 2018, 17:19

      Ни на кого ничего не повлияет, оскорбляют и гнобят ДВУХ КОНКРЕТНЫХ людей, Глушака и Федуна!

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