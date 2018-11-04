Болельщики «Спартака» оскорбляли Глушакова во время матча с «Уралом»

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес полузащитника Дениса Глушкова во время матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (0:1, второй тайм). Игрок находился на скамейке запасных в первом тайме.

twit text — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 4 ноября 2018 г.

Сообщается, что за десять минут до перерыва с трибун начало доноситься: «Глушаков – Иуда, *** [убирайся] отсюда». Тогда игрок ушел в раздевалку.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.