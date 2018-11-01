Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

Бойкот и оскорбления.

У «Спартака» и Глушакова все очень натянуто. Дениса брали на выезд в Казань, но оставили на скамейке запасных. Еще перед матчем с «Рубином» московские фанаты оскорбляли Глушакова, который до этого обещал с ними встретиться. Пока никаких пересечений по прояснению ситуации не было, а фанаты продолжают протестовать.

text text text Публикация от text (@glushak8) 29 Окт 2018 в 1:17 PDT

На кубковый матч с «Анжи» Глушаков вывел «Спартак» в качестве капитана. Даже все исключения из заявки не лишили его престижного статуса. Карреру уволили, а Глушаков все-таки вернулся в состав. Уже на разминке его снова оскорбили и освистали, а скандал с Денисом и увольнением тренера сказывается на всей команде.

Автобус «Спартака» перед стадионом встретили всего несколько болельщиков «Спартака», хотя обычно их бывает намного больше. Sport24 писал, что с фанатами общался вице-президент «Спартака» Измайлов. Он обсудил с ними поведение во время ближайших матчей и отставку Карреры. Кажется, по Денису Глушакову никакого компромисса так и не нашли, а фанатская трибуна на игре с «Анжи» оказалась почти пустой.

Фанаты обиделись окончательно, а ситуация с Глушаковым их только подогревает. Карреру в очередной раз благодарят, но Глушакова наказывают за все.

Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Глушаков – это похороны. Наши» и освистали капитана

twit text — Victoria (@Vsadnik_Izolda) 1 ноября 2018 г.

twit text — Dmitry Lomtev (@Dmitry_Lomtev) 1 ноября 2018 г.

twit text — Gleb Chernyavskiy (@glebke) 1 ноября 2018 г.

twit text — AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) 1 ноября 2018 г.

twit text — Teymur Akhundov (@adequate178) 1 ноября 2018 г.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 1 ноября 2018 г.

twit text — Ру.Ис. (@Spartac1971) 1 ноября 2018 г.

twit text — Славян (21+) (@slavyan1981) 1 ноября 2018 г.

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) 1 ноября 2018 г.

twit text — ТыЖпсихолог (@Kristina_KnA) 1 ноября 2018 г.

twit text — Mitya (@DimBurnett) 1 ноября 2018 г.

Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Анжи»