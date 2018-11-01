Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков


    4
    Голосов: 6
    01.11.2018 20:30
    Бойкот и оскорбления.

    У «Спартака» и Глушакова все очень натянуто. Дениса брали на выезд в Казань, но оставили на скамейке запасных. Еще перед матчем с «Рубином» московские фанаты оскорбляли Глушакова, который до этого обещал с ними встретиться. Пока никаких пересечений по прояснению ситуации не было, а фанаты продолжают протестовать.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    На кубковый матч с «Анжи» Глушаков вывел «Спартак» в качестве капитана. Даже все исключения из заявки не лишили его престижного статуса. Карреру уволили, а Глушаков все-таки вернулся в состав. Уже на разминке его снова оскорбили и освистали, а скандал с Денисом и увольнением тренера сказывается на всей команде.

    Автобус «Спартака» перед стадионом встретили всего несколько болельщиков «Спартака», хотя обычно их бывает намного больше. Sport24 писал, что с фанатами общался вице-президент «Спартака» Измайлов. Он обсудил с ними поведение во время ближайших матчей и отставку Карреры. Кажется, по Денису Глушакову никакого компромисса так и не нашли, а фанатская трибуна на игре с «Анжи» оказалась почти пустой.

    Фанаты обиделись окончательно, а ситуация с Глушаковым их только подогревает. Карреру в очередной раз благодарят, но Глушакова наказывают за все.

    Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Глушаков – это похороны. Наши» и освистали капитана

    Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Анжи»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +152

      sampos 4 ноября 2018, 10:32

      Я не фанат "Спартака", но всегда с удовольствием смотрю игру клуба. А сейчас вижу безрадостное настроение в игре "Спартака" и тем более без Карреры на скамейке тренеров,- как будто команда потеряла свои цвета игры. Такими тренерами не разбрасываются и мне тоже обидно вместе с фанами. Жаль, что глушак и "иже с ним" так и не понимают что они натемнили в команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      ТАРО 2 ноября 2018, 22:36

      Кто с работодателем или с начальником не ссорился? Человек целый месяц играл за дубль, не на что не повлиял. Хотя я за Кареру, но и Глушакову нужно дать шанс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 2 ноября 2018, 20:48

      Предателю нет прощения!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 2 ноября 2018, 20:48

      Глушаков - предатель!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 2 ноября 2018, 19:02

      Гасить, гасить, гасить ********

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      Димон9 2 ноября 2018, 14:56

      Все все знают. Во всем виноват Глушаков. Прям клуб знатоков. Им про все доложили и сказали что виновен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7391

      Старикан 2 ноября 2018, 14:16

      Некоторые говорят, что мнение фанатов не обязательно учитывать, но ведь они часть команды! С ними надо считаться, либо можно лишиться двенадцатого игрока!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 2 ноября 2018, 11:55

      Негодование в адрес Глушакова связано с его ролью в конкретной истории. Негатив в отношении РУ и Федуна - тем, что на протяжении уже долгих лет их управление клубом таково, что кажется, оно имеет целью создание бардака и пятнание репутации клуба, ибо как только что-то становится чуть лучше, начинается шевеление щупалец и бурление говн и эти ростки хооршего погибают. Вскрывшийся сейчас гнойник, в котором Глушаков - только часть вылезшего на показ гноя, просто сопровождался болевым синдромом, сделавшим реакцию резче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      artur 10 2 ноября 2018, 10:53

      После чемпионского сезона,так обосрался....да уж)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100576

      zigbert 2 ноября 2018, 10:19

      Он недостоин играть за Спартак.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11