Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно

И очень грустно.

Последние новости про Дениса Глушакова едва не перекрыли новые сообщения о братьях Кокориных. Не успели убрать из «Спартака» Карреру, как Глушаков уже стартанул в расположение команды. Ему экстренно оформили визу для игры в Шотландии в матче Лиги Европы, а дальше пошли улыбчивые тренировки и очень странная цепочка событий.

Хронология:

Глушаков публикует прощальные слова для Карреры с очень странной фотографией. Дочь Карреры гневно отвечает на это в комментариях. Сам Каррера ничего ему не отвечает, а высказывание дочери собирает плюсы у фанатов. Глушаков удаляет комментарий дочери Карреры. На Дениса злятся фанаты, а потом он отсутствует на прощальном обеде с Каррерой, куда его просто не зовут.

В нашем новом выпуске подкаста мы обсуждали, стоит ли наказывать людей за лайки. Возможно, когда Каррера отправлял Глушакова и Ещенко в молодежную команду, он поступил с ними слишком жестко. Но теперь ситуация приняла еще более широкий и важный оборот. Буквально год назад Каррера и Глушаков вместе праздновали успех, а сейчас личное недопонимание между тренером и игроком выливается в публичный конфликт при участии фанатов. Кажется, такое возможно только в «Спартаке». Такого не было давно, но вот наступило опять.

Помните, когда «Спартак» выигрывал первое чемпионство за 16 лет, а Глушаков танцевал рядом с домашней ареной? Наверное, в тот момент его считали главным игроком золотой команды. Тогда он забил много важных мячей и выдал один из лучших сезонов по статистике: восемь голов и три результативных паса. Главное из этого всего, что Денис был еще и публичным лицом «Спартака». Он стал своим у фанатов, которые сначала настороженно принимали бывшего игрока «Локомотива».

Но всего за год Глушаков испортил абсолютно все.

text text text Публикация от text (@glushak8) 19 Окт 2018 в 7:23 PDT

По-настоящему весь плохой путь в молодежку начался еще с пижонского пенальти в кубковом матче с «Тосно». В той игре Глушаков исполнил красиво, но не забил. Все мини-извинения и шутки по этому поводу только взбудоражили фанатов, которые перестали верить в лидера. Именно Дениса заслуженно обвинили в поражении. Одним действием Глушаков лишил команду трофея, а по всему сезону испытывал проблемы и уже не убеждал в своем классе. Летнее непопадание в сборную на чемпионат мира и споры вокруг роли капитана все усугубили. Глушакову повезло: за него встали игроки «Спартака», а Каррера просто все принял. Результат – то, что мы имеем сейчас.

Мы знаем Дениса Глушакова другим. Когда-то он весело общался с журналистами и легко отвечал результатом на троллинг из-за отсутствия трофеев. Все тот же Глушаков сплотил игроков «Спартака», постоянно поддерживал их публично во время неудач, мог вступиться за клуб и даже за сборную. Теперь все это куда-то исчезло, а самого Дениса окружают бесконечные скандалы. Собственным поведением он способствует плохому пиару, стирает комментарии в своем инстаграме и публикует всякие странности. Ответ болельщиков – очевидное и правильное явление.

Скоро Глушаков вернется на поле уже за основной «Спартак». Даже с назначением нового тренера у него еще будет шанс что-то доказать по игре. Вот только инстаграмные дела и стыдное поведение почти не дают ему возможности вернуть прежнюю репутацию героя. И от этого печальнее вдвойне.

Актуальные материалы:

Черчесов в «Спартаке» – это интересно. Но слишком опасно

«Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»