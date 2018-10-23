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    Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно


    4.1
    Голосов: 9
    23.10.2018 18:45
    И очень грустно.

    Последние новости про Дениса Глушакова едва не перекрыли новые сообщения о братьях Кокориных. Не успели убрать из «Спартака» Карреру, как Глушаков уже стартанул в расположение команды. Ему экстренно оформили визу для игры в Шотландии в матче Лиги Европы, а дальше пошли улыбчивые тренировки и очень странная цепочка событий.

    Хронология:

    1. Глушаков публикует прощальные слова для Карреры с очень странной фотографией.
    2. Дочь Карреры гневно отвечает на это в комментариях.
    3. Сам Каррера ничего ему не отвечает, а высказывание дочери собирает плюсы у фанатов.
    4. Глушаков удаляет комментарий дочери Карреры.
    5. На Дениса злятся фанаты, а потом он отсутствует на прощальном обеде с Каррерой, куда его просто не зовут.

    В нашем новом выпуске подкаста мы обсуждали, стоит ли наказывать людей за лайки. Возможно, когда Каррера отправлял Глушакова и Ещенко в молодежную команду, он поступил с ними слишком жестко. Но теперь ситуация приняла еще более широкий и важный оборот. Буквально год назад Каррера и Глушаков вместе праздновали успех, а сейчас личное недопонимание между тренером и игроком выливается в публичный конфликт при участии фанатов. Кажется, такое возможно только в «Спартаке». Такого не было давно, но вот наступило опять.

    Помните, когда «Спартак» выигрывал первое чемпионство за 16 лет, а Глушаков танцевал рядом с домашней ареной? Наверное, в тот момент его считали главным игроком золотой команды. Тогда он забил много важных мячей и выдал один из лучших сезонов по статистике: восемь голов и три результативных паса. Главное из этого всего, что Денис был еще и публичным лицом «Спартака». Он стал своим у фанатов, которые сначала настороженно принимали бывшего игрока «Локомотива».

    Но всего за год Глушаков испортил абсолютно все.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    По-настоящему весь плохой путь в молодежку начался еще с пижонского пенальти в кубковом матче с «Тосно». В той игре Глушаков исполнил красиво, но не забил. Все мини-извинения и шутки по этому поводу только взбудоражили фанатов, которые перестали верить в лидера. Именно Дениса заслуженно обвинили в поражении. Одним действием Глушаков лишил команду трофея, а по всему сезону испытывал проблемы и уже не убеждал в своем классе. Летнее непопадание в сборную на чемпионат мира и споры вокруг роли капитана все усугубили. Глушакову повезло: за него встали игроки «Спартака», а Каррера просто все принял. Результат – то, что мы имеем сейчас.

    Мы знаем Дениса Глушакова другим. Когда-то он весело общался с журналистами и легко отвечал результатом на троллинг из-за отсутствия трофеев. Все тот же Глушаков сплотил игроков «Спартака», постоянно поддерживал их публично во время неудач, мог вступиться за клуб и даже за сборную. Теперь все это куда-то исчезло, а самого Дениса окружают бесконечные скандалы. Собственным поведением он способствует плохому пиару, стирает комментарии в своем инстаграме и публикует всякие странности. Ответ болельщиков – очевидное и правильное явление.

    Скоро Глушаков вернется на поле уже за основной «Спартак». Даже с назначением нового тренера у него еще будет шанс что-то доказать по игре. Вот только инстаграмные дела и стыдное поведение почти не дают ему возможности вернуть прежнюю репутацию героя. И от этого печальнее вдвойне.

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    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 9
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 28 октября 2018, 19:15

      Каррера как тренер вошел историю ФК "Спартак"... Который из невозможное сделал возможное..! Бестолковые футболёры в образе мыльных пузырьков искусственно надутых...полопаются или уйдут в неизвестность..! Долго ждать не придется так как картина уже вырисовывается. Желаю удачи болельщиком Спартака..! Пусть все будет так как вы хотите.

      0
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      Рейтинг: +5

      за Спартак М 27 октября 2018, 23:34

      кареру сняли из-за ху.х результатов как следствия и причины- отсутствие командной игры. ну не тренер он, не тренер . Обвинять Глушакова значит назвать всю команду б.ля.,дями, что явно не так . И Глушаков не играл и не тренировался с основой. карера достал всех своей не компетентностью... Пацаны бились с рейнджерс , за себя ,за имя. Рианчо хитрый, может сейчас игру и поставит

      -1
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      Рейтинг: +5280

      Каратель > за Спартак М 29 октября 2018, 01:49

      Тебе сколько лет? Рианчо сольют сразу же как только он начнёт требовать от игроков выкладывться по полной,глушак не играл потому что его форма была далека от идеальной,даже хорошей,а вот почему он не тренировался? Это вопрос к глушаку,тренироваться можно и в дубле,хочешь обелять Иуду,обеля

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      thereddog 25 октября 2018, 02:22

      А в сборную его почему не взяли тогда??? В этом тоже Каррера виноват? Тарасова после истории с избиением болелы охранниками сразу "пробили" на предмет вшивости и какой результа. И играть не играет и чел такой же гнилой. Ещенко сколько привез голов? Комбаров - от Арсенала только 2. А над его навесами все смеются. Заменить просто не кем. Глушак все верно - "г...дон". И играть он не будет. Будет доигрывать. Я больше Каррере верю - он же четко дал понять за что Глушака убрал. Саламыч за меньшее Денисова отправил в молодежку. Моура и то какая то баба врач съела, а другая баба поддержала. И что Моур смог сделать с этими двумя феминистками. Так что надо "г-на" называть "г-ном". А не проф футболистом и "капитаном".

      2
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      Рейтинг: +8

      Г А И 24 октября 2018, 19:46

      Поддерживаю тех болельщиков, которые считают,что именно Каррера стал виновником психологического разлада в команде. В Спартаке игроки выбрали Дениса капитаном команды. А после отправки Глушакова и Ещенко во вторую команду в коллективе создалась атмосфера непонимания, что и привело в конечном итоге к падению футбольного уровня на поле. Массимо потерял нить управления коллективом и поэтому я за его отставку.

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Г А И 25 октября 2018, 08:02

      Что то больно много ноунеймов появилось в комментариях и все( удивительно) облагораживают гнилой лик Глушакова. Что то мне подсказывает, что проплачена пиаркомпания по отбеливанию. Тьфу, срамота, я думал он капитан, а оказалось...говно

      2
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      Рейтинг: +9164

      vm777 > filosof sparty 25 октября 2018, 09:35

      Ещё интересно посмотреть как давно они появились на сайте.

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 24 октября 2018, 14:10

      Скурвился.

      0
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      Рейтинг: +8

      Привыкший думать 24 октября 2018, 13:25

      Смешно и грустно одновременно читать комментарии про какую-то ошибку Глушакова, что он кем-то себя возомнил и подло повел себя с тренером. Какая ошибка-то, кем он себя возомнил. Это что Глушаков перестал ставить Карреру в основной состав? Перевернули всё с ног на голову. Осталось как профессор Плейшнер сказать "да, я ошибся" и прыгнуть вниз головой.

      0
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      Рейтинг: +798

      Vepras > Привыкший думать 24 октября 2018, 13:30

      Смешно читать ваши комментарии, они не соответствуют объективной оценки ситуации, будет пресс-конференция Карреры, послушаем из первых уст.

      4
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      Рейтинг: +8

      Привыкший думать 24 октября 2018, 13:19

      Мне не 16 лет и я не фанат, а болельщик Спартака с 1977г. Поэтому давайте хоть немного разберёмся что произошло, почему Глушакова поставили в ряд неких "бяк"? Почему журналисты не спросили у Глушакова, что произошло, почему Каррера перестал его ставить в основной состав? Каррера пришёл как тренер защиты Спартака. И что мы получили - дырявое сито. Временно была хорошая игра при Жиго, но он добавился к игрокам Спартака с разрывом крестообразных связок. Значит что-то не так в тренировочном процессе. Игра в атаке строилась на Промесе. Он был продан и игры в атаке нет. Купили Ханни, Роша, а Карера не ставит их в основной состав. Постоянно меняет игроков. После удаления Самедова в матче с Локомотивом он не перестроил игру и Спартак отхватил 4 гола. Значит тактик Каррера никакой. Да, а где построенная игра в защите. Чемпионство было определено Федуном, а Каррера как Чапаев гнал всех вперёд. Теперь понятно про 10% роль тренера в успехе команды. Можно сказать об успехах в защите Джикии, но давайте ещё раз посмотрим гостевой матч с Ливерпулем. Неужели не видно, что 3 гола пропущены из-за Джикии. А Фернандо и Промес постоянно не могли отдать мяч на 3 метра посредине поля.

      -3
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      Рейтинг: +798

      Vepras > Привыкший думать 24 октября 2018, 13:28

      Я тоже не фанат и даже не болельщик Спартака, но понимаю почему Глушаков попал в разряд "бяк". Он капитан, он был на роли лидера, и в один момент нахождения на вершине олимпа почувствовал, что может управлять тренером, причем не просто советами, а действием, при том делать это он стал публично, а это нигде не приветствуется, ни в одной команде и не только в России.

      5
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      Рейтинг: +8

      Г А И > Vepras 24 октября 2018, 19:29

      Тренер должен быть психологом. Он не должен обязательно следовать советам игрока(капитана команды), но выслушать и при необходимости его поправить обязан. "Бякой" Дениса сделали в первую очередь такие журналисты, как Плеханов.

      -1
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      Рейтинг: +51

      raptor62 24 октября 2018, 12:37

      возомнил себя хрен знает кем ,подвел команду
      и что он сейчас хочет ,чтоб любили болельщики
      подло повел с тренером.гнать поганой метлой.

      5
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      Рейтинг: -10

      leod69 24 октября 2018, 11:42

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      Рейтинг: +101413

      zigbert 24 октября 2018, 10:20

      Трудно сказать :"понял ли он свою ошибку и поймет ли вообще". Подлый поступок.

      4
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