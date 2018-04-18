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    Глушаков: «Хочу извиниться перед болельщиками. Проиграли «Тосно» из-за меня»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

    «Может, не стоило бить пенальти. Если б я знал... Хочу извиниться перед всеми болельщиками. В день рождения клуба мы проиграли и лишились шансов выиграть кубок, который ждали все болельщики и весь клуб.

    Но жизнь продолжается. После такого поражения я буду сильнее.

    Как хотел пробить пенальти? Просто бил, думал вратарь упадет. Я должен быть бить вторым, но Фернандо захотел, и мы поменялись. Не важно кто забил, а кто нет. Нет оправданий, проиграли из-за меня. Когда принял мяч на 120 минуте уже думал, что забил, но увы…», – сказал Глушаков.

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: Sport24

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    18.04.2018 22:52
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 19 апреля 2018, 21:29

      То что решил взять всю вину на себя это молодец, но искупать вину надо на поле и тренировках. Надеюсь Денис это понимает и покажет намстоящего Глушакова а не того что сейчас.

      0
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 19 апреля 2018, 14:56

      Держись КЭП ! все наладиться !!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 09:57

      эх Денис уж в тебе то не сомневался...

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 19 апреля 2018, 08:53

      На хер ты нужен со своими извинениями вместе со смоловым?Идите пейте шампанское,скучно не будет!)))

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 19 апреля 2018, 08:49

      Выйти за 10 минут до конца основного времени, а затем 30 минут играть без права на ошибку - это тяжело. Человек 80 минут "горел" на скамейке запасных и, по-видимому, перегорел...Я не болельщик "Спартака", но понимаю, что за сезон Глушаков сделал больше всех для побед своей команды. Как говорится - надо понять и простить

      -1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 19 апреля 2018, 08:33

      С Фернандо поменялись и оба не забили. Судьба..

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 апреля 2018, 08:32

      ага, сыну моему это скажи, который до полуночи рыдал

      0
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 19 апреля 2018, 08:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да лучше бы сдох весь Спартак

      -4
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 19 апреля 2018, 07:15

      как у нас всё просто, накосячил-извинился и всё идёт своим чередом до следующего косяка,потом опять извинения и всё по кругу.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Каратель 19 апреля 2018, 08:33

      это сейчас модно...

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 апреля 2018, 06:06

      На счет пенальти - да, может случиться с каждым... Но ведь в основное время не попал в пустые ворота, и в концовке добавлерного - тоже... Лучше бы ты на поле не выходил...

      2
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