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  • Глушаков: «Хочу извиниться перед болельщиками. Проиграли «Тосно» из-за меня»

Глушаков: «Хочу извиниться перед болельщиками. Проиграли «Тосно» из-за меня»

18 апреля 2018, 22:52
35

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Может, не стоило бить пенальти. Если б я знал... Хочу извиниться перед всеми болельщиками. В день рождения клуба мы проиграли и лишились шансов выиграть кубок, который ждали все болельщики и весь клуб.

Но жизнь продолжается. После такого поражения я буду сильнее.

Как хотел пробить пенальти? Просто бил, думал вратарь упадет. Я должен быть бить вторым, но Фернандо захотел, и мы поменялись. Не важно кто забил, а кто нет. Нет оправданий, проиграли из-за меня. Когда принял мяч на 120 минуте уже думал, что забил, но увы…», – сказал Глушаков.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

Источник: Sport24
Россия. Кубок Спартак Тосно Глушаков Денис
Комментарии (35)
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retiremen
1524081431
Вот почему из-за него? Это самобичевание... Команда, если хотела победить, должна была решать вопрос в основное время. А пенальти, это чистой воды лотерея.
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Dmitriy 71
1524081618
Глушаков завязывай с футболом как игрок. Время пришло!!!
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shurik45
1524081635
Проигрывает не один футболист,проигрывает вся команда в целом. В основное время спали ,и проспали финал Кубка в итоге. Тосно боролся до конца,и награда нашла героя.
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Опорник84
1524082184
Да причем тут ты, вы должны были за 90 минут накидать полную авоську, а не доводить дело до серии пенальти! Сегодня проиграли все, команда, болельщики, особенно которые кричали, что кубок наш!
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мы_не_рабы
1524082353
Давайте трезво анализировать: - мяч упорно не шёл в ворота, где-то не везло, - это факт, - Оборонялись, а оборона начинается не у своих ворот, особо не напрягаясь - тоже факт, хотели победить "малой кровью", на классе. - защитники "косячили" как всегда - факт, - Глушаков, - видишь, не твой день, не идёт - откажись бить пенальти. А вообщем всё сложилось, как сложилось. Но нам , болельщикам, от этого не легче. Можно говорить о том, что доминировали весь матч - только счёт на табло. Самобичевание - это всё для бедных. Сдал Денис в этом году - и это тоже факт.
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Dellleone
1524082640
Тосно с победой красавчики! Ну а Спартак это Спартак и этим все сказано.
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acer2003
1524083090
Выиграл тот,кто больше этого хотел,кто" не задирал нос",кто был сильнее духом ,кто это заслужил !!!!!
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_Marqella_
1524101970
Это лотерея и Роберто Баджо не забивал в финале ЧМ, и Шевченко в финале ЛЧ, примеров много,всех и не упомнить...Денис,не падай духом...!!!!! Спартаковцы??? что же вы своих то хейтите??? поддержите!!!
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Каратель помойников
1524111333
как у нас всё просто, накосячил-извинился и всё идёт своим чередом до следующего косяка,потом опять извинения и всё по кругу.
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Чоткий
1524114445
Да лучше бы сдох весь Спартак
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