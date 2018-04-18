Глушаков: «Хочу извиниться перед болельщиками. Проиграли «Тосно» из-за меня»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Может, не стоило бить пенальти. Если б я знал... Хочу извиниться перед всеми болельщиками. В день рождения клуба мы проиграли и лишились шансов выиграть кубок, который ждали все болельщики и весь клуб.

Но жизнь продолжается. После такого поражения я буду сильнее.

Как хотел пробить пенальти? Просто бил, думал вратарь упадет. Я должен быть бить вторым, но Фернандо захотел, и мы поменялись. Не важно кто забил, а кто нет. Нет оправданий, проиграли из-за меня. Когда принял мяч на 120 минуте уже думал, что забил, но увы…», – сказал Глушаков.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!