Глушаков не пришел на прощальную встречу игроков «Спартака» с Каррерой

Вы не поняли !!! Он просто фоткает, должен же кто-то эту миссию выполнить )))
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отсутствовал на прощальном ужине бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.
Встреча итальянского специалиста с командой состоялась в одном из ресторанов Москвы. В отличие от Глушакова, защитник Андрей Ещенко пришел на ужин.
В сентябре Каррера отстранил Ещенко и Глушакова от тренировок с основным составом после того, как оба футболиста поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой в адрес тренера.
В понедельник руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку. Сегодня Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основой красно-белых.
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