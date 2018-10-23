Глушаков не пришел на прощальную встречу игроков «Спартака» с Каррерой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отсутствовал на прощальном ужине бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

Встреча итальянского специалиста с командой состоялась в одном из ресторанов Москвы. В отличие от Глушакова, защитник Андрей Ещенко пришел на ужин.

В сентябре Каррера отстранил Ещенко и Глушакова от тренировок с основным составом после того, как оба футболиста поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой в адрес тренера.

В понедельник руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку. Сегодня Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основой красно-белых.

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