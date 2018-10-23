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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков не пришел на прощальную встречу игроков «Спартака» с Каррерой

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отсутствовал на прощальном ужине бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

    Встреча итальянского специалиста с командой состоялась в одном из ресторанов Москвы. В отличие от Глушакова, защитник Андрей Ещенко пришел на ужин.

    В сентябре Каррера отстранил Ещенко и Глушакова от тренировок с основным составом после того, как оба футболиста поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой в адрес тренера.

    В понедельник руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку. Сегодня Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основой красно-белых.

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: Sport24

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    23.10.2018 16:39
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +88

      Vara81 23 октября 2018, 22:47

      Вы не поняли !!! Он просто фоткает, должен же кто-то эту миссию выполнить )))

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 октября 2018, 22:33

      Званый обед прошел на ура.
      Новая спартаковская авантюра утверждается - СПЛАВИТЬ и ОТОБЕДАТЬ!
      Что ещё надо для спокойной футбольной жизни в Спартаке.
      А воз и ныне там - очередного тренера СПЛАВИЛИ игроки.
      Они белые пушистые и при деньгах, а во всех своих бедах виновным выставили тренера Карреру.
      Каррера отдувается за всех игроков и их безобразной игры.
      Опять на те же грабли - спартаковским болельщикам ПОЛБУ в очередной раз.
      Получите и распишитесь в собственном бессилии руководства Спартака.
      Сначала руководству Спартака надо было довести положение в команде до такой ситуации, чтобы потом рубить с федуновского плеча.
      Глушакова не пригласили на прощальный ОБЕД Карреры и поэтому он не пришел!
      Это по вине Глушакова и ОПГ "Ромашка" отставили Карреру.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 октября 2018, 22:15

      Очень надеюсь, что отныне этого подлого Глушака трибуны будут яростно освистывать

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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 23 октября 2018, 21:16

      Массимо. спасибо тебе за все, рад что у нас был такой тренер

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      Рейтинг: +149

      Димон9 23 октября 2018, 21:00

      Причина отсутствия Глушака не ясна.Поблагодарить можно было и глядя в глаза.Ждем даль нейших

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 20:56

      А его бы и не пустили

      1
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      Рейтинг: +28745

      JTherry 23 октября 2018, 20:26

      Денис, не по-мужски поступаешь, выходит пост дочери Массимо в точку угодил...

      6
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 23 октября 2018, 20:17

      внимание на глаза всех))))

      -1
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      Рейтинг: +799

      амани 23 октября 2018, 20:03

      достали уже Глушаков-Каррера.........других новостей нет?

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      Рейтинг: +28745

      JTherry > амани 23 октября 2018, 20:22

      тогда тебе - к Кокорину с Мамаевым)

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      Рейтинг: +799

      амани > JTherry 2 ноября 2018, 16:51

      и это туда-же

      -1
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 23 октября 2018, 19:41

      А болелы Локо предупреждали об его гнилости

      9
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