Дочь Карреры – Глушакову: «Ты серьезно?»

Ушлёпок этот Глушак....в том сезоне когда были решающие игры за попадание в ЛЧ. этот капитан так сказать...в ночь перед игрой с Динамо с проституткой в бане торчал.....а когда Массимо перестал в состав ставить так смуту сеять начал.......быдло а не человек....
Ранее полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на новость об увольнении Массимо Карреры с должности главного тренера, поблагодарив итальянца за победу в чемпионате России-2016/17.
«Ты серьезно?» – написал в инстаграме дочь специалиста Франческа.
В сентябре капитан красно-белых был переведен в дубль. Считается, что причиной стал лайк под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.