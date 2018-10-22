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    Какой вы футболист?

    Дочь Карреры – Глушакову: «Ты серьезно?»

    Ранее полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на новость об увольнении Массимо Карреры с должности главного тренера, поблагодарив итальянца за победу в чемпионате России-2016/17.

    «Ты серьезно?» – написал в инстаграме дочь специалиста Франческа.

    В сентябре капитан красно-белых был переведен в дубль. Считается, что причиной стал лайк под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

    Источник: Instagram

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    22.10.2018 23:38
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 23 октября 2018, 10:57

      Ушлёпок этот Глушак....в том сезоне когда были решающие игры за попадание в ЛЧ. этот капитан так сказать...в ночь перед игрой с Динамо с проституткой в бане торчал.....а когда Массимо перестал в состав ставить так смуту сеять начал.......быдло а не человек....

      9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 09:57

      Она все прекрасно понимает ,что из себя представляет этот двуличный человек.

      13
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      Рейтинг: +209

      Горький565 23 октября 2018, 09:37

      Мне за державу обидно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 23 октября 2018, 09:25

      А чё? Чемпионский год был? Был.
      Ну отблагодарил.
      Больше с Глушаком такого наверно не случится,
      Чего собачиться и мелочиться.

      -1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 октября 2018, 07:42

      Цинично и не оригинально...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 23 октября 2018, 07:07

      То-ли Глушак подлизал в этом посту для будущего тренера, То-ли потроллил старого)

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 октября 2018, 06:00

      я буду ржать когда итальянец выиграет с другим клубом кубок в Европе)

      9
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      Рейтинг: +58

      sammac > 3a zenit 23 октября 2018, 10:48

      так оно скорее всего и будет

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 04:22

      На месте Глушака надо было вообще молчать после перевода в дубль.

      4
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      Рейтинг: +422

      TRELL 23 октября 2018, 03:49

      Глушаков не имел права своими грязными поступками подводить своих болельщиков,свой клуб! Я не люблю Спартак,но и у нас в Зените были и есть такие! Денисов тогда,сейчас Кокорин... В Локо Самедов себя героем возомнил. Их грязные поступки оскверняют истории своих клубов,несут хаос в неигровых моментах,что сильно сказывается в итоге на игре в целом. Лучше бы тащили свои клубы в тяжелые моменты и радовали болельщиков игрой и самоотдачей в каждом матче... А на деле просто всё выглядит как-то мерзко и убого.Обидно,что творят грязь они,а сказывается все это на любимой нами игре...

      13
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > TRELL 23 октября 2018, 07:01

      сейчас кого интересует история клуба, сейчас только бабло...

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 октября 2018, 03:15

      Глушаков... До москвичей как-то поздно доходит. У этого пацанчика из 90-х на фэйсе всегда было написано - подонок. Скорее всего от умственной недоразвитости

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > APchelov 23 октября 2018, 06:57

      поэтому его зинит хотел купить за 20 лямов

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