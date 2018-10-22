Дочь Карреры – Глушакову: «Ты серьезно?»

Ранее полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на новость об увольнении Массимо Карреры с должности главного тренера, поблагодарив итальянца за победу в чемпионате России-2016/17.

«Ты серьезно?» – написал в инстаграме дочь специалиста Франческа.

В сентябре капитан красно-белых был переведен в дубль. Считается, что причиной стал лайк под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.