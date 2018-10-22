Глушаков поблагодарил Карреру за чемпионство-2017

мы все не знаем, в чем там конфликт.
Но в глубине души мои симпатии на стороне Карреры.
Глушаков "перепраздновал" чемпионство. Это и причина того, что не попал на ЧМ. Точнее нет. "Не попал" не то. Что Черчесов НЕ ВЗЯЛ его на ЧМ. Хотя позиция игровая выглядела слабой на бумаге. Думаю, он его не взял как человека, а не как футболиста. И, возможно, был прав.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал новость об отставке главного тренера Массимо Карреры.
«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон (2016/17 – прим. «Бомбардира»). Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате.
Уверен, что у него все будет хорошо!» – написал футболист в инстаграме.
Каррера возглавлял красно-белых с 2016 года. И.о. главного тренера назначен Рауль Рианчо.