Глушаков поблагодарил Карреру за чемпионство-2017

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал новость об отставке главного тренера Массимо Карреры.

«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон (2016/17 – прим. «Бомбардира»). Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате.

Уверен, что у него все будет хорошо!» – написал футболист в инстаграме.

Каррера возглавлял красно-белых с 2016 года. И.о. главного тренера назначен Рауль Рианчо.