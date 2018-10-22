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    Какой вы футболист?

    Глушаков поблагодарил Карреру за чемпионство-2017

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал новость об отставке главного тренера Массимо Карреры.

    «Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон (2016/17 – прим. «Бомбардира»). Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате.

    Уверен, что у него все будет хорошо!» – написал футболист в инстаграме.

    Каррера возглавлял красно-белых с 2016 года. И.о. главного тренера назначен Рауль Рианчо.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.10.2018 23:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 24 октября 2018, 00:48

      мы все не знаем, в чем там конфликт.
      Но в глубине души мои симпатии на стороне Карреры.
      Глушаков "перепраздновал" чемпионство. Это и причина того, что не попал на ЧМ. Точнее нет. "Не попал" не то. Что Черчесов НЕ ВЗЯЛ его на ЧМ. Хотя позиция игровая выглядела слабой на бумаге. Думаю, он его не взял как человека, а не как футболиста. И, возможно, был прав.

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 10:55

      Ищи осину, иуда

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 09:44

      Ощущение такое что Глушаков писал это через "не могу".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 23 октября 2018, 06:21

      "Ты серьёзно?"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 23 октября 2018, 06:09

      кому с Назаровом песни будешь петь последняя дрянь

      2
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 23 октября 2018, 03:00

      гнилой глушак,ничего кроме лицемерия и лжи,одним словом тварь

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 01:02

      Лицемер.Удивишься как тебя трибуны встретят.Так что вали из Спартака пока не поздно.

      3
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 23 октября 2018, 00:27

      НЕ ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИЛИ!!!!!!! ПЕСЕНКИ НАЗАРОВА ОТСТОЙ! КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ СВОЮ РАБОТУ! КОУЧ БЫЛ СУПЕР!!!!!!!!! СПАРТАЧ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КРОМЕ МАТОВ ОБ УВОЛЬНЕНИИ НЕТ НИЧЕГО!!!! аааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((((((((((((((((

      6
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 октября 2018, 23:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это не заслуга Карреры, а Мутко, Федуна и наших судей, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место в сезоне 2016/17!
      Каррера в Спартаке - работал средне, а багаж Аленичева быстро ИСПАРИЛСЯ!!!!
      Всю черновую работу для Спартаке в том сезоне сделали судьи.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО и без совестно, свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСАЛ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени тогдашнего, судейского "благодетеля" спартаковских скандальных побед, Будогосского, Мутко и Федуна!!!
      Без помощи судей, Спартак выглядел СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, со СКА-Хабаровск, с Рубином, с Марибором сезона 2017/18 это показала.
      ***
      Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
      Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
      И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
      Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      ***
      Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!!
      ПОЧЕМУ "Спартак" НЕ ЗАСЛУЖИЛ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ.
      В первом круге сезона 2016/17 - 11 очков арбитры, за счёт скандального судейства отобрали у соперников и подарили их Спартаку, а во втором круге ещё девять СКАНДАЛЬНО отобрали!!!
      Спартак тогда, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!
      Если бы тогда стояла система видеопомощника арбитра (VAR) в нашем чемпионате, то Спартак не стал бы первым и не выиграл бы Суперкубок России.
      Суперкубок Спартак украл у Локомотива благодаря скандальному судейству Безбородова.
      Это не заслуга Карреры, а Безбородова, не забесплатно, разумеется.
      А тогдашний разгром Спартака Зенитом, поражение от ЦСКА и Локомотива показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
      А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря под Спартак и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
      ***
      Следовательно:
      - Спартак и Каррера уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
      Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ, а Карреру давно пора отправлять в ОТСТАВКУ!
      Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
      Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
      А когда судьи стали меньше помогать Спартаку, то и Каррера СДУЛСЯ вместе со Спартаком!
      Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!

      -11
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > amazonaws 23 октября 2018, 00:10

      Многа букафф и все бестолковые.
      Научись выражать свои мысли, а не перепечатывать чужие.
      Поливать грязью может тот, кто сам ни разу не испачкался.
      А хвалить и хулить за результаты, только тот кто сам много сделал для достижения цели.

      9
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 > amazonaws 23 октября 2018, 00:34

      При нем Спартак КОМАНДА!!!!! ни какие судьи не заставят тебя рыгать 90 мин!!!!!!!! и пытаться забить шарик!!!!! ТЫ НИКОГДА НЕ ИГРАЛ В ФУТБОЛ!!!!!! ДАЖЕ НА ДЕТСКОМ УРОВНЕ!!!!!! ДИВАН!!!! ТВОЙ ДОМ!!!!!! ТРЕП ВОТ ЭТО ДЕЛО!!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 > amazonaws 23 октября 2018, 00:36

      ДЯТЕЛ)))))))

      5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 октября 2018, 23:28

      Жаль, что не удалось Массимо выдавить тебя из команды, балласт.
      Комменты у него в инсте огонь, кстати.

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