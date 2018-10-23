Каррера поблагодарил всех игроков «Спартака», кроме Глушакова

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на благодарности игроков красно-белых. Напомним, пресс-служба московского клуба сообщила об отставке итальянца вчера, 22-го октября.

«Спасибо, Зоба! Желаю тебе всего наилучшего, потому что ты этого заслуживаешь и ты замечательный человек!» – ответил Каррера Роману Зобнину.

«Спасибо за все, великий Луис! Желаю всего самого наилучшего, ты этого заслуживаешь!» – написал он в адрес Луиса Адриано.

«Спасибо, Николай! Продолжай так работать! Желаю тебе удачи», – комментарий Карреры под записью в инстаграме Николая Рассказова.

«Молодец, Саша! Продолжай так же, не зазнавайся, много работай! Тогда тебя ждeт большое будущее!» – пожелания бывшего тренера Александру Максименко.

Ранее Каррера ответил также Андрею Ещенко и Сальваторе Боккетти. Единственный, чью запись специалист проигнорировал на момент публикации, – Денис Глушаков.

В сентябре Ещенко и Глушаков были переведены в молодежный состав, предположительно, из-за лайков под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

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