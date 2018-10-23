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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера поблагодарил всех игроков «Спартака», кроме Глушакова

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на благодарности игроков красно-белых. Напомним, пресс-служба московского клуба сообщила об отставке итальянца вчера, 22-го октября.

    «Спасибо, Зоба! Желаю тебе всего наилучшего, потому что ты этого заслуживаешь и ты замечательный человек!» – ответил Каррера Роману Зобнину.

    «Спасибо за все, великий Луис! Желаю всего самого наилучшего, ты этого заслуживаешь!» – написал он в адрес Луиса Адриано.

    «Спасибо, Николай! Продолжай так работать! Желаю тебе удачи», – комментарий Карреры под записью в инстаграме Николая Рассказова.

    «Молодец, Саша! Продолжай так же, не зазнавайся, много работай! Тогда тебя ждeт большое будущее!» – пожелания бывшего тренера Александру Максименко.

    Ранее Каррера ответил также Андрею Ещенко и Сальваторе Боккетти. Единственный, чью запись специалист проигнорировал на момент публикации, – Денис Глушаков.

    В сентябре Ещенко и Глушаков были переведены в молодежный состав, предположительно, из-за лайков под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

    Дочь Карреры – Глушакову: «Ты серьезно?»

    Каррера поблагодарил Ещенко: «Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец и должен меня понять»

    Каррера – Боккетти: «Если будет нужен мастер по выпечке, я здесь»

    Источник: Instagram

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    23.10.2018 01:38
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +48

      САН 23 октября 2018, 20:06

      Одна паршивая овца, все стадо испортит.Это про игрока

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 13:56

      Что можно сказать человеку ,посеявшему эту смуту. Попытавшись поставить себя выше всех (в том числе и выше тренера), Глушаков опустил себя в дерьмо.

      8
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      Рейтинг: +16

      Ganoveze 23 октября 2018, 13:45

      глушаков отыграл свое. надо продавать его, толку от него не будет

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 октября 2018, 12:46

      Когда в команде заводятся жуки которые не дают и которые мешают тренеру работать - игры не видать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 11:18

      А что можно ответить человеку, стоящему за всем говном с результатами конца прошлого сезона?.. Да и вообще за всем говном, что возникло внутри команды...

      7
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 октября 2018, 11:07

      Наверное Каррере не привычно такое отношение игроков к футболу и к тренерам, вот и поплатился за своё доверие... Удачи тебе, Массимо!

      4
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      Рейтинг: +28745

      JTherry 23 октября 2018, 09:50

      Глушаков запомнился, как отрицательный персонаж прошлого сезона слив кубковый матч с Тосно - с этого все и началось...

      3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > JTherry 23 октября 2018, 11:14

      Началось всё раньше. Когда он пешком по полю "за новым контрактом" ходил. Каррера верил в него до последней возможности, а Глушак его банально предал. Иуда.

      9
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      Рейтинг: +209

      Горький565 23 октября 2018, 09:27

      А я рад за Карреру, стал чемпионом и в роли мученика покинул этот гадючник. Уверен, он продолжит работать в каком-нибудь ТОП клубе, где он будет счастлив. Здоровья и удачи, Каррера-лучший!

      5
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      Рейтинг: +5072

      Т34 23 октября 2018, 08:35

      Глушаков хорош был в чемпионский сезон, но что-то все время встает перед глазами только тот Глушаков, где он говорит: "Ненавижу Спартак!"
      Двуликий Янус! У меня не укладывается в голову, что Каррера в этой истории с ним может быть виноват, все поступки Массимо, говорят о его порядочности.

      10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 08:15

      Если нет футбола на поле, он начинается за его пределами. У нас такие игры популярны во многих командах...

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