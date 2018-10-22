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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера поблагодарил Ещенко: «Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец и должен меня понять»

    «Бомбардир» публиковал обращение защитника «Спартака» Андрея Ещенко к Массимо Каррере, который сегодня покинул пост главного тренера.

    «Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло.

    Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!» – ответил футболисту Каррера.

    В сентябре Ещенко и Денис Глушаков были переведены из основного состава красно-белых в молодежный. Считается, что причиной стали лайки под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

    Ранее дочь Карреры Франческа написала «Ты серьезно?» в ответ на пост Глушакова с благодарностью к бывшему тренеру.

    Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

    Источник: Instagram

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    22.10.2018 23:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 10:07

      Каррера знает кто главный зачинщик конфликта ,но даже в этом случае ведет себя корректно.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 23 октября 2018, 08:42

      Ещенко попал в историю по своей простоте и Каррера это понимает, потому и сказал Андрюхе, что сожалеет о случившемся.

      3
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 23 октября 2018, 06:48

      Пора сливать Глушака, Комбарова, Самедова, Адриано

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 октября 2018, 05:18

      Раскаялся напоследок.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 01:07

      Достойно.Даже в самом конце не стал грязь на показ выносить.
      Спасибо Массимо.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 23 октября 2018, 01:00

      Молодец...всё по мужски...не когда не нытья не соплей...

      2
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 23 октября 2018, 00:11

      Даже уходя ведёт себя честно...Респектище !!!

      13
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      Рейтинг: +25022

      bset 23 октября 2018, 00:01

      Намек, что лайк - это всего лишь повод, а Ещенко пал жертвой обстоятельств?) Прям Санта-Барбара спартаковская)

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > bset 23 октября 2018, 00:08

      Так оно и есть. Глушака надо было убирать. Жаль, что Комбарик и ещё пара-тройка не лайкнули.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Persona_non_Grata 23 октября 2018, 01:22

      Им вряд ли лайкнется. Лайкнется Федуну. А этим по-фигу - главное до пенсии бабла заработать.

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