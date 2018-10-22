Каррера поблагодарил Ещенко: «Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец и должен меня понять»

«Бомбардир» публиковал обращение защитника «Спартака» Андрея Ещенко к Массимо Каррере, который сегодня покинул пост главного тренера.

«Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло.

Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!» – ответил футболисту Каррера.

В сентябре Ещенко и Денис Глушаков были переведены из основного состава красно-белых в молодежный. Считается, что причиной стали лайки под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

Ранее дочь Карреры Франческа написала «Ты серьезно?» в ответ на пост Глушакова с благодарностью к бывшему тренеру.

Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами