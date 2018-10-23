Каррера – Боккетти: «Если будет нужен мастер по выпечке, я здесь»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил защитнику красно-белых Сальваторе Боккетти, который прежде попрощался со специалистом.

«Спасибо тебе, Сальваторе. «Если будет нужен мастер по выпечке, я здесь», – прокомментировал Каррера запись Боккетти в инстаграме.

Ранее 31-летний игрок сообщил, что владеет пиццерией в Лондоне, Барселоне и Неаполе. Итальянец добавил, что может открыть заведение в Москве.

Боккетти выступает за московский клуб с 2013 года. При Каррере он выиграл два единственных трофея в клубе – чемпионство России-2016/17 и Суперкубок-2017.

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