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    Какой вы футболист?

    Каррера – Боккетти: «Если будет нужен мастер по выпечке, я здесь»

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил защитнику красно-белых Сальваторе Боккетти, который прежде попрощался со специалистом.

    «Спасибо тебе, Сальваторе. «Если будет нужен мастер по выпечке, я здесь», – прокомментировал Каррера запись Боккетти в инстаграме.

    Ранее 31-летний игрок сообщил, что владеет пиццерией в Лондоне, Барселоне и Неаполе. Итальянец добавил, что может открыть заведение в Москве.

    Боккетти выступает за московский клуб с 2013 года. При Каррере он выиграл два единственных трофея в клубе – чемпионство России-2016/17 и Суперкубок-2017.

    Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

    Источник: Instagram

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    23.10.2018 00:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 октября 2018, 06:50

      Да нахрена ему футбол, у него бизнес свой нормальный имеется! Надо учить играть молодых,пока они еще бизнесом не обзавелись!

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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 23 октября 2018, 05:34

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