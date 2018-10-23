"Черчесов в «Спартаке» – это интересно. Но слишком опасно."

Не факт, что кому-то станет лучше.

Илья Егоров считает, что идеальным тренером для «Спартака» будет Карпин. Не соглашусь, потому что Валеру в Москве снова пульнут под критику и заставят обо всем отчитываться. Игра его «Ростова» с крутыми исландцами ставилась не за один тур, а в «Спартаке» не прощают серию поражений и банальные оправдания. С Валерой все будет привычно: сначала громко и с надеждами, а потом серо и близко к увольнению. Кардинально изменить тенденцию может только Станислав Черчесов. Но изменить – не означает сплошной позитив.

Да, именно Черчесова называют главным кандидатом на освободившееся место в «Спартаке». Его контракт по работе в сборной даже предусматривает совмещение постов, но назначение вряд ли состоится раньше конца ноября. Сначала надо спокойно решить вопросы по Лиге Наций и товарищескому матчу с Германией. На разговоры о возможном назначении Черчесова уже пошла разная реакция: кто-то считает его самым подходящим тренером для клуба, а другие предостерегают от ненужной смены работы.

Единого мнения нет, но это и правильно. В «Спартаке» у Черчесова уже был парадоксальный опыт в других реалиях. Черчесов взял с клубом серебро ЧР-2007, получил разгромы от ЦСКА и киевского «Динамо», а еще выгнал Титова и Калиниченко. Сомнительная характеристика для возвращения в то место, где он уже что-то пытался. Только обстоятельства за десяток лет сильно поменялись. Тогда Черчесов впервые работал главным тренером в России и не имел столько опыта и авторитета. Сейчас – его уважают и продвигают в «Спартак» не просто из-за одной привязанности к клубу.

Даже при работе в сборной Черчесов не терял тесной связи со «Спартаком». Иначе никак не объяснить искусственное введение в состав Ильи Кутепова, из которого лепили и продолжают лепить адекватно сильного защитника. Поэтому Черчесов много доверял Самедову и поспособствовал прогрессу Зобнина. Это никак не отменяет его одинаковой тренерской любви и к сборникам из других команд. Но факт есть факт – Черчесов и «Спартак» по-прежнему схожие единицы, а возвращение тренера к клубной работе все только усилит.

Cуть в том, что эти перемены повлияют абсолютно на все. Если я представляю Черчесова в «Спартаке», то в голове сразу возникают несколько актуальных вопросов:

1. Это совмещение постов или реальный переход на клубную работу? Если первое, то это скажется на результатах, коллективе и вообще всем подходе к трудовой деятельности. Если Черчесов уходит, то кого и зачем пригласят в сборную? Она опять поменяется?

2. Допустим, что Черчесов остается на обоих постах. Пара центральных защитников сборной и «Спартака» всегда будет одной? Любовь Черчесова к Кутепову – тема для отдельного текста, а Джикия останется единственным кандидатом ему в пару.

3. У Черчесова вообще хватит энергии, чтобы не сорваться? Мы же знаем, как он иногда дерзко и рвано отвечает на пресс-конференциях в сборной. Если что-то перестанет получаться, то огненные выступления про подход к работе или неправильные слова от журналистов будут каждую неделю?

Кажется, что его приход в «Спартак» вообще поменяет акценты во всем нашем чемпионате. Внимание к Черчесову только возрастет, а такими темпами он может стать характерным лицом нашего футбола. Такой хаос в сборной и клубной жизни точно необходим?

Карьера Станислава Черчесова изменилась в польской «Легии», где он сразу взял чемпионство. Тренер подобрал правильный коллектив в сборной России, грамотно разобрал соперников и отлично исполнил свою роль в этой команде. Прямо сейчас сборная России – творение Черчесова. Как бы мы ни критиковали его до чемпионата мира, результат снимает все обвинения в неправильных решениях и личных недостатках. Проблема в том, что в «Спартаке» у него не будет такой свободы, а давление и негатив только возрастут.

Еще в «Спартаке» у Черчесова нет никакого двухлетнего цикла на планомерное выстраивание команды через изменения в составе и постоянные поражения. От ритма с победным результатом раз в неделю тренер уже отвык, а его сложный характер может только добить скатывающийся к плохому сезон. Даже спокойный Каррера после последних матчей в «Спартаке» уже почти срывался на самого себя. Черчесов – бомба, которую можно неправильно поджечь.

Возможное возвращение Черчесова в «Спартак» – интересно, опасно и абсолютно непредсказуемо. Сейчас ясно лишь то, что нам было бы весело за всем этим наблюдать.

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