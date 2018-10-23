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    • Черчесов в «Спартаке» – это интересно. Но слишком опасно

    Черчесов в «Спартаке» – это интересно. Но слишком опасно


    4.7
    Голосов: 6
    23.10.2018 14:00
    Не факт, что кому-то станет лучше.

    Илья Егоров считает, что идеальным тренером для «Спартака» будет Карпин. Не соглашусь, потому что Валеру в Москве снова пульнут под критику и заставят обо всем отчитываться. Игра его «Ростова» с крутыми исландцами ставилась не за один тур, а в «Спартаке» не прощают серию поражений и банальные оправдания. С Валерой все будет привычно: сначала громко и с надеждами, а потом серо и близко к увольнению. Кардинально изменить тенденцию может только Станислав Черчесов. Но изменить – не означает сплошной позитив.

    Да, именно Черчесова называют главным кандидатом на освободившееся место в «Спартаке». Его контракт по работе в сборной даже предусматривает совмещение постов, но назначение вряд ли состоится раньше конца ноября. Сначала надо спокойно решить вопросы по Лиге Наций и товарищескому матчу с Германией. На разговоры о возможном назначении Черчесова уже пошла разная реакция: кто-то считает его самым подходящим тренером для клуба, а другие предостерегают от ненужной смены работы.

    Единого мнения нет, но это и правильно. В «Спартаке» у Черчесова уже был парадоксальный опыт в других реалиях. Черчесов взял с клубом серебро ЧР-2007, получил разгромы от ЦСКА и киевского «Динамо», а еще выгнал Титова и Калиниченко. Сомнительная характеристика для возвращения в то место, где он уже что-то пытался. Только обстоятельства за десяток лет сильно поменялись. Тогда Черчесов впервые работал главным тренером в России и не имел столько опыта и авторитета. Сейчас – его уважают и продвигают в «Спартак» не просто из-за одной привязанности к клубу.

    Даже при работе в сборной Черчесов не терял тесной связи со «Спартаком». Иначе никак не объяснить искусственное введение в состав Ильи Кутепова, из которого лепили и продолжают лепить адекватно сильного защитника. Поэтому Черчесов много доверял Самедову и поспособствовал прогрессу Зобнина. Это никак не отменяет его одинаковой тренерской любви и к сборникам из других команд. Но факт есть факт – Черчесов и «Спартак» по-прежнему схожие единицы, а возвращение тренера к клубной работе все только усилит.

    Cуть в том, что эти перемены повлияют абсолютно на все. Если я представляю Черчесова в «Спартаке», то в голове сразу возникают несколько актуальных вопросов:

    1. Это совмещение постов или реальный переход на клубную работу? Если первое, то это скажется на результатах, коллективе и вообще всем подходе к трудовой деятельности. Если Черчесов уходит, то кого и зачем пригласят в сборную? Она опять поменяется?

    2. Допустим, что Черчесов остается на обоих постах. Пара центральных защитников сборной и «Спартака» всегда будет одной? Любовь Черчесова к Кутепову – тема для отдельного текста, а Джикия останется единственным кандидатом ему в пару.

    3. У Черчесова вообще хватит энергии, чтобы не сорваться? Мы же знаем, как он иногда дерзко и рвано отвечает на пресс-конференциях в сборной. Если что-то перестанет получаться, то огненные выступления про подход к работе или неправильные слова от журналистов будут каждую неделю?

    Кажется, что его приход в «Спартак» вообще поменяет акценты во всем нашем чемпионате. Внимание к Черчесову только возрастет, а такими темпами он может стать характерным лицом нашего футбола. Такой хаос в сборной и клубной жизни точно необходим?

    Карьера Станислава Черчесова изменилась в польской «Легии», где он сразу взял чемпионство. Тренер подобрал правильный коллектив в сборной России, грамотно разобрал соперников и отлично исполнил свою роль в этой команде. Прямо сейчас сборная России – творение Черчесова. Как бы мы ни критиковали его до чемпионата мира, результат снимает все обвинения в неправильных решениях и личных недостатках. Проблема в том, что в «Спартаке» у него не будет такой свободы, а давление и негатив только возрастут.

    Еще в «Спартаке» у Черчесова нет никакого двухлетнего цикла на планомерное выстраивание команды через изменения в составе и постоянные поражения. От ритма с победным результатом раз в неделю тренер уже отвык, а его сложный характер может только добить скатывающийся к плохому сезон. Даже спокойный Каррера после последних матчей в «Спартаке» уже почти срывался на самого себя. Черчесов – бомба, которую можно неправильно поджечь.

    Возможное возвращение Черчесова в «Спартак» – интересно, опасно и абсолютно непредсказуемо. Сейчас ясно лишь то, что нам было бы весело за всем этим наблюдать.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 6
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +187

      zubr252 25 октября 2018, 16:53

      Черчесов один раз обжогся в Спартаке из за этого дебилы Федуна . Спартак с возращением Глущакова совсем развалится.

      0
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 25 октября 2018, 15:44

      не уходи из сборной!

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 24 октября 2018, 04:38

      Черчесов после ЧМ рисковать не будет.

      1
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      Рейтинг: +37

      G1dra 24 октября 2018, 00:54

      нужно и 3й вариант предложить не все равно что там в этом горемычном спартаке !?

      1
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 24 октября 2018, 00:40

      А ведь Саламыч не девочка и не будет фыркать понапрасну. Но уж ежели наступит ситуация, что придётся кость в кость, не знаю как поведёт себя г-н Федун. А такое развитие событий вполне себе возможно и оба уступать не станут, только договариваться, иначе опять отставка или самостоятельный уход.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 23 октября 2018, 22:30

      не не пойдёт чо он дурак?

      1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 23 октября 2018, 20:06

      Ох не надо таких экспериментов Станиславу!!!

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 октября 2018, 18:55

      Кто бы ни пришёл. Пока в Спартаке ОПГ "Ромашка" - ничего хорошего не будет.
      Придёт Гвардиола - сольют и Гвардиолу.

      3
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      Рейтинг: +12625

      Вомбат 23 октября 2018, 18:52

      Черчесов в Спартаке - это неинтересно, потому что невозможно. Пустое сотрясание воздуха. Во-первых, совмещение постов возможно только теоретически. Вряд ли РФС разрешит это совмещение Черчесову, разве что на несколько месяцев, и вряд ли сейчас. Во-вторых, и в самых главных, в Спартаке Федун, к которому Черчесов не пойдет потому, что дорожит своей репутацией и первым участником тренерской чехарды становиться не намерен. Сначала Федун должен понять, что чемпионской команды уже нет, команда обновилась. И хотя кадровый состав Спартака перспективен и достаточно силен для борьбы за золото, ему надо сыгрываться. До сих пор костяк толком не определен. Не вписаны в игру сильные игроки (Ханни, Пашалич, Петкович). Не понятна роль Рассказова и Ломовицкого. Нужен ли по-прежнему Комбаров, что делать с Глушаковым и Ещенко, нужен ли Игнатов и т.д. и т.п. Надо умерить аппетиты на нынешний сезон (будет бронза - уже хорошо) и взять на пост главного тренера человека, который мог бы поставить игру. О Карпине и Аленичеве я уже все тут писал. О Черчесове теперь тоже. Считаю, что второй приход Аленичева - самый правильный и реальный сценарий. Человека, который в футбольном смысле подготовил Спартак к завоеванию золота, прогнали за одно случайное поражение. Но он простит и вернется, если его позвать.

      3
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      Рейтинг: +545

      kachan63 23 октября 2018, 18:30

      "Черчесов в «Спартаке» – это интересно. Но слишком опасно."

      Прежде всего это опасно для двух игрочишек, которых усач сразу же прищемит, это я про Глушака и Ещенко.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > kachan63 23 октября 2018, 18:49

      Прищемит их - не получит новых игроков. Или получит как Каррера - вместо Луана - Педрошу. Кстати, привёз Педрошу Измайлов.
      Ты думаешь, что бы искоренить Ромашку достаточно убрать "шестёрок"? Там есть кому деньги пилить.

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      Рейтинг: +701

      Хведя > kachan63 23 октября 2018, 19:28

      Кого он там прищемит - пока вопрос. "Его" игроки (которые в сборной работали и, наверное, поддержат) - Зобнин, Джикия и Самедов. Как у него сложится с Адриану и Фернанду - неясно, это парни непростые, но команде вполне нужные. А Саламыч и сам не подарок.
      И главное: сейчас в сборной он пока "в струе", уйти в "Спартак" значит вылететь из нее, а попадет ли в новую благоприятную - никто не предугадает.

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