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    Кутепов не уровень сборной. Хотя пытался


    1.7
    Голосов: 20
    11.10.2017 17:00
    Александр Плеханов – о неудачной игре футболиста «Спартака» Ильи Кутепова, из которого хотели сделать российскую звезду.

    Пять матчей в российской Премьер-лиге, одна игра в ФНЛ, две встречи в Лиге чемпионов и пара матчей за сборную – показатели Ильи Кутепова в этом сезоне. «Спартак» выиграл с ним всего две игры. «Спартак-2» сыграл вничью со скромным «Ротором», пропустив дважды. Сборная России легко обыграла «Динамо», но обменялась голами с Ираном. Счастливым Илью Кутепова не назовешь. В слабых результатах виноват не только Кутепов, но именно он виноват всегда.

    В июле «Спартак» объявил о продлении контракта с Кутеповым до 2021 года. По сути, это было поощрением за чемпионский сезон, где защитник сыграл в 26-ти матчах. Год в основе «Спартака» он провел на среднем уровне, но уже заработал кучу авансов по таланту и возможному лидерству в сборной. Виталий Мутко на его примере радостно рассуждал, как лимит помогает пробиваться в основу молодым игрокам. На словах Кутепов всегда был хорош.

    Илья Кутепов – настоящий продукт жесткого лимита. Российские чиновники пытались решить его примером сразу две проблемы. Сначала хотели показать, что отсутствие большого количества легионеров позволяет прогрессировать молодым футболистам. Самого Кутепова же воспитывали для нового поколения сборной России. Началось все с хвалебных отзывов руководства «Спартака», а затем перешло к умелому пиару от Станислава Черчесова. Тот постоянно вызывал его в сборную и продолжал надеяться. Но Кутепов за полтора года так по-настоящему и не вырос.

    В этом сезоне защитник выпал из основного состава «Спартака» после неудачной игры с «Динамо». Недостатки Кутепова теперь раскрыты всем. Он проигрывает соперникам в скорости и выборе позиции. Игра с «Ливерпулем» показала, что даже фланговые подачи могут вызвать у Ильи проблемы. После одной из них он неожиданно промахнулся по мячу, но Фирмино ничего не понял и запорол момент. Хотя всю игру защитник провел более-менее достойно.

    Статистика тоже говорит не в пользу Кутепова. В среднем за матч в российской Премьер-лиге он совершает 2,2 отбора. Это 39-е место среди всех футболистов, выходивших на поле в этом сезоне. Но проблема в том, что Кутепов сыграл мало игр. Если бы встреч было больше, показатели отбора выглядели бы еще хуже. Зато Илья совершает по три перехвата каждую игру. Но его партнер Боккетти, сыгравший в два раза больше, перехватывает мячи по 4,5 раза за матч.

    Самая большая проблема Кутепова в том, что он вообще не блокирует удары соперника. Игроки каждой ведущей команды Премьер-лиги в среднем принимают на себя около одного удара за игру. У Кутепова этот показатель равен 0,2 удара. До ворот «Спартака» мячи долетают слишком часто, поэтому даже команды второй половины таблицы забивают чемпионам по два мяча. На уровне сборных такие недоработки вредят еще хуже.

    «Кутепов может стать топовым игроком. Он отдается на тренировках, выкладывается. В последних играх Илья показал, что возвращается на прежний уровень», – говорил Массимо Каррера после матча с «Уралом». «Спартак» выиграл со счетом 2:0, наконец-то сыграв без пропущенных мячей. И это едва ли не единственная встреча сезона, где Кутепов не допустил ошибок. В 24 года он по-прежнему играет нестабильно. Хорошего в защитнике «Спартака» меньше, чем недостатков.

    «В юношеской школе за голову бы схватились. Кутепов проиграл больше десяти метров нападающему сборной Ирана. Он возвращался в оборону трусцой. Это даже не ошибка, а неумение играть в футбол», – ругал Кутепова член комитета по этике РФС Андрей Созин. О подобных недоработках защитника говорили еще после мартовской игры с Кот-д’Ивуаром, где сборная вообще проиграла. За полгода не изменилось вообще ничего. Игра с Ираном – большая карьерная неудача Ильи Кутепова. Станислав Черчесов снова промолчал, но теперь должно быть ясно и ему: Кутепов не уровень сборной России.

    У самой сборной проблем в обороне много. Илья Кутепов не прогрессирует. Джикия никак не может понять тактику. Виктор Васин ошибался и будет ошибаться дальше. Федор Кудряшов слишком часто вспоминает прошлое и бежит на фланг. Чемпионат мира уже близко, а Черчесов все еще проводит большую ротацию и никак не определится с основным составом. Все это скрывается за банальными фразами о форме игроков, но на самом деле происходит вынужденно.

    Василий Березуцкий обязательно возьмет трубку после окончания клубного сезона, приедет в сборную, а потом забьет кому-нибудь на групповом этапе. Над вечностью защитников ЦСКА долго смеялись, но сейчас это стало реальностью. Самым надежным игрокам обороны уже далеко за 30. Воспитать им смену не получается даже искусственно. Пример Ильи Кутепова показателен. Пробить головой собственный потолок у защитника «Спартака» не получается даже с помощью всей России. Нового поколения обороны для сборной России в нашем футболе не нашлось.

    Рауш – лучший в сборной России. И это плохо

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, РФС
    Рейтинг: 1.7 Голосов: 20
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax 13 октября 2017, 11:46

      Кстати об этом ещё наш Палыч говорил! о вреде искусственной ротации и воспитания игроков, на вопрос почему он так мало шансов даёт воспитанникам! А то что Кутепов не уровень сборной стало ясно после матча с Кот-Д-Ивуаром, когда его как девочку от мяча оттирали и как ребёнка обводили! просто надо трезво оценивать уровень игроков! такие ошибки простительны в 18-19 лет, когда опыта маловато, да и мышечной массы! но Кутепову на минуточку, то уже 24 года!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 октября 2017, 18:41

      все,кто пишет о предвзятости автора.. вы не умеете смотреть правде в глаза, ввиду клубной принадлежности Кутепова.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 октября 2017, 12:42

      Пусть конь про Васина напишет, достоин ли он играть в сборной..., а с Кутеповым мы уж как нибудь сами разберемся )))

      1
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      Рейтинг: +3023

      Dgad 12 октября 2017, 09:22

      Да не... сразу видно же что парень сырой, скорости нет, в физике проигрывает да и в выборе позиции, минусы на лицо, тот же Джикия намного перспективнее. Васин тоже косипор еще тот.

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 12 октября 2017, 09:03

      а какой у сборной то УРОВЕНЬ?
      статья так себе, объективности маловато

      0
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      Рейтинг: +223

      niko5 12 октября 2017, 08:25

      И не лень писать столько бреда!То Камбаров плохой, то Васин,теперь Кутепов-и только братья без косяков,да Акинфеев!В мовзолей им места забронируй,.удила!Ладно хоть этих протолкнули-на ошибках учатся!А где молодые чемпионы Европы?Куда деваются?Вот такие пердуны типа братьев и не дают дороги молодежи!И ведь твердят одно и тоже-ладно такие как этот автор,а Ведь и Газаев из штанов выпрыгивает и еще не один ветеран из бывших играющих!Так шли бы в сборную и тренировали,искали перспективную молодежь,так нет один базар после каждой игры!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 октября 2017, 07:24

      там много кто-не уровень сборной

      1
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 12 октября 2017, 02:38

      Александр, хотел культурно написать, что статья слабая, но читая два последних абзаца понял: то просто пишешь вбросы для черной реакции на статью т.е. лишь бы она была. Ты абсолютно некомпетентен в футболе и каждая твоя писанина бесит. П.С. ни один тренер не смотрит на то сколько защитник принимает на себя ударов, этот показатель выдумали такие писаки как ты.

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      Рейтинг: +136

      nailvakh > nailvakh 12 октября 2017, 02:49

      О, я все понял. Просто ты конь.

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      Рейтинг: +848

      lejnin > nailvakh 12 октября 2017, 08:41

      Поддержу! Я бы вообще посоветовал автору статьи обратить внимание на свою писанину, у него средний балл рейтинга за последние 10 статей - 3,18, как по мне, низковато даже для журналиста Бомбардира...

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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 октября 2017, 01:08

      Автор сидит за "компом" выдумывает статистику, сам то хоть во дворе гонял мяч?

      2
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      Рейтинг: +26926

      slavutiq70 > TUMS 14 октября 2017, 21:00

      Да за компом легко рассуждать ,уровень или нет, только вот где взять уровень и кто воспитает и кто ещё на воспитание денег даст,,,государство должно дать ???? да но у государства и других более важных проблем полно не в обиду футболу,,,просто у нас и поважнеее проблем полно,больницы,дороги пенсионеры сироты и так далеее,вот автор пусть и напишет решение проблемы,а так обсирать все могут

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      Рейтинг: +848

      lejnin 12 октября 2017, 00:00

      Вообще, братья Березуцкие, как по мне, весьма неглупые люди...если наша сборная сольёт ЧМ в России (а это весьма вероятный итог, несмотря на весь мой болелщицкий оптимизм), то игроки уже не отмоются..."да как так, проиграли на мундиале на своей Родине...позор вам, позор". И в этом случае Берёзы мало того, что не будут политы грязью, так еще и останутся в умах народа как "эхх, надо было Березуцких брать, они б выручили" ))))))

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