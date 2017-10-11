Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кутепов не уровень сборной. Хотя пытался

Пять матчей в российской Премьер-лиге, одна игра в ФНЛ, две встречи в Лиге чемпионов и пара матчей за сборную – показатели Ильи Кутепова в этом сезоне. «Спартак» выиграл с ним всего две игры. «Спартак-2» сыграл вничью со скромным «Ротором», пропустив дважды. Сборная России легко обыграла «Динамо», но обменялась голами с Ираном. Счастливым Илью Кутепова не назовешь. В слабых результатах виноват не только Кутепов, но именно он виноват всегда.

В июле «Спартак» объявил о продлении контракта с Кутеповым до 2021 года. По сути, это было поощрением за чемпионский сезон, где защитник сыграл в 26-ти матчах. Год в основе «Спартака» он провел на среднем уровне, но уже заработал кучу авансов по таланту и возможному лидерству в сборной. Виталий Мутко на его примере радостно рассуждал, как лимит помогает пробиваться в основу молодым игрокам. На словах Кутепов всегда был хорош.

Илья Кутепов – настоящий продукт жесткого лимита. Российские чиновники пытались решить его примером сразу две проблемы. Сначала хотели показать, что отсутствие большого количества легионеров позволяет прогрессировать молодым футболистам. Самого Кутепова же воспитывали для нового поколения сборной России. Началось все с хвалебных отзывов руководства «Спартака», а затем перешло к умелому пиару от Станислава Черчесова. Тот постоянно вызывал его в сборную и продолжал надеяться. Но Кутепов за полтора года так по-настоящему и не вырос.

В этом сезоне защитник выпал из основного состава «Спартака» после неудачной игры с «Динамо». Недостатки Кутепова теперь раскрыты всем. Он проигрывает соперникам в скорости и выборе позиции. Игра с «Ливерпулем» показала, что даже фланговые подачи могут вызвать у Ильи проблемы. После одной из них он неожиданно промахнулся по мячу, но Фирмино ничего не понял и запорол момент. Хотя всю игру защитник провел более-менее достойно.

Статистика тоже говорит не в пользу Кутепова. В среднем за матч в российской Премьер-лиге он совершает 2,2 отбора. Это 39-е место среди всех футболистов, выходивших на поле в этом сезоне. Но проблема в том, что Кутепов сыграл мало игр. Если бы встреч было больше, показатели отбора выглядели бы еще хуже. Зато Илья совершает по три перехвата каждую игру. Но его партнер Боккетти, сыгравший в два раза больше, перехватывает мячи по 4,5 раза за матч.

Самая большая проблема Кутепова в том, что он вообще не блокирует удары соперника. Игроки каждой ведущей команды Премьер-лиги в среднем принимают на себя около одного удара за игру. У Кутепова этот показатель равен 0,2 удара. До ворот «Спартака» мячи долетают слишком часто, поэтому даже команды второй половины таблицы забивают чемпионам по два мяча. На уровне сборных такие недоработки вредят еще хуже.

«Кутепов может стать топовым игроком. Он отдается на тренировках, выкладывается. В последних играх Илья показал, что возвращается на прежний уровень», – говорил Массимо Каррера после матча с «Уралом». «Спартак» выиграл со счетом 2:0, наконец-то сыграв без пропущенных мячей. И это едва ли не единственная встреча сезона, где Кутепов не допустил ошибок. В 24 года он по-прежнему играет нестабильно. Хорошего в защитнике «Спартака» меньше, чем недостатков.

«В юношеской школе за голову бы схватились. Кутепов проиграл больше десяти метров нападающему сборной Ирана. Он возвращался в оборону трусцой. Это даже не ошибка, а неумение играть в футбол», – ругал Кутепова член комитета по этике РФС Андрей Созин. О подобных недоработках защитника говорили еще после мартовской игры с Кот-д’Ивуаром, где сборная вообще проиграла. За полгода не изменилось вообще ничего. Игра с Ираном – большая карьерная неудача Ильи Кутепова. Станислав Черчесов снова промолчал, но теперь должно быть ясно и ему: Кутепов не уровень сборной России.

У самой сборной проблем в обороне много. Илья Кутепов не прогрессирует. Джикия никак не может понять тактику. Виктор Васин ошибался и будет ошибаться дальше. Федор Кудряшов слишком часто вспоминает прошлое и бежит на фланг. Чемпионат мира уже близко, а Черчесов все еще проводит большую ротацию и никак не определится с основным составом. Все это скрывается за банальными фразами о форме игроков, но на самом деле происходит вынужденно.

Василий Березуцкий обязательно возьмет трубку после окончания клубного сезона, приедет в сборную, а потом забьет кому-нибудь на групповом этапе. Над вечностью защитников ЦСКА долго смеялись, но сейчас это стало реальностью. Самым надежным игрокам обороны уже далеко за 30. Воспитать им смену не получается даже искусственно. Пример Ильи Кутепова показателен. Пробить головой собственный потолок у защитника «Спартака» не получается даже с помощью всей России. Нового поколения обороны для сборной России в нашем футболе не нашлось.

Рауш – лучший в сборной России. И это плохо

[poll id=1434]

Россия. Премьер-лига Европа Спартак Россия Кутепов Илья
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фернандо11
1507731305
Вы в своём уме Б**ять???А Васин-это уровень Сборной?Нашли козла отпущения.Илья больше 2 месяцев не играл,а Виктор в ЛЧ поиграть успел
Ответить
Диктор
1507733714
Ну не вызывайте его в сборную и все.Хоть не травмируется лишний раз,как Зобнин.
Ответить
SpartakSpartakSpartak
1507734480
Автор статьи болельщик цска, этим все сказано. Его любовь к березам в том числе.
Ответить
STAFOR13
1507734489
а Васин, который привозит ошибки в каждом матче за ЦСКА, смотреть страшно в ЛЧ, когда атакуют команды, как он обороняется, это уровень?! Кутепов молодой ещё парень, ему есть куда расти, на перспективу сойдёт, главное что бы ему тренеры помогли вырасти в хорошего защитника, индивидуально как то поговорили с ним в этой сфере как лучше действовать в том или ином моменте, а Васину уже 29 и половину карьеры он просидел на лавке... Как бы его Гончаренко не ставил в состав, видно что игрок слабый, были бы деньги у ЦСКА на центральных защитников, Васин бы в дубле играл...
Ответить
Gary Volk
1507734875
Автор просто олень и засланный, даже не казачек, а дятел) А ещё Конь и по ходу педальный... Березу звать и Игнаша?) Да Илюха сейчас лучше играет в разы, чем эти брёвна!
Ответить
insider_retro
1507734959
Предвзято. Рискну предположить, что с Кутеповым не так всё плохо. О минусах написано, да и болельщики добавят ещё дюжину косяков... И тем не менее... Ему 24 года, какая-никакая база заложена, чемпионский сезон прошёл, не травмируется, сейчас в жёсткой опале от всех, но если не задр...т до конца, то и это пойдёт в пользу!... Многие статистически отмеченные косяки вполне поправимы индивидуальной работой, пусть и не сразу... Верю, что при определённых раскладах получится классный клубный защитник и хороший игрок сборной!!!...
Ответить
Полная Канистра
1507735590
Плеханов про Кутепова мы услышали от тебя теперь давай про защиту ЦСКА по полочкам разложи за прошедший и нынешний сезоны про не проходимые стены . Не в обиду всем у каждой команды есть свои проблемы с защитой . так что не надо поносить одного во всем Кутепепова
Ответить
OfaZavr
1507737117
Кутепов косячит конечно, но не он один.
Ответить
zigbert
1507741205
Все это индивидуально.Кто-то засверкает звездой с молодых лет,кому-то это не дано и раскрывается в более позднем возрасте.Автору же захотелось опорочить именно Кутепова,обвинив его во всех бедах сборной.
Ответить
VVM1964
1507743906
НУ КОГДА АВТОР ССЫЛАЕТСЯ , КАК НА АВТОРИТЕТА НА А.СОЗИНА , У КОТОРОГО ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ВЧЕРАШНЕГО ЗАБИТОГО ИРАНЦАМ ГОЛА - ФЕРНАНДЕС , К ТОМУ ВРЕМЕНИ УЖЕ ЗАМЕНЕННЫЙ , ЧТО ТУТ МОЖНО КОММЕНТИРОВАТЬ .
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+