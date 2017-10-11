Кутепов не уровень сборной. Хотя пытался

Пять матчей в российской Премьер-лиге, одна игра в ФНЛ, две встречи в Лиге чемпионов и пара матчей за сборную – показатели Ильи Кутепова в этом сезоне. «Спартак» выиграл с ним всего две игры. «Спартак-2» сыграл вничью со скромным «Ротором», пропустив дважды. Сборная России легко обыграла «Динамо», но обменялась голами с Ираном. Счастливым Илью Кутепова не назовешь. В слабых результатах виноват не только Кутепов, но именно он виноват всегда.

В июле «Спартак» объявил о продлении контракта с Кутеповым до 2021 года. По сути, это было поощрением за чемпионский сезон, где защитник сыграл в 26-ти матчах. Год в основе «Спартака» он провел на среднем уровне, но уже заработал кучу авансов по таланту и возможному лидерству в сборной. Виталий Мутко на его примере радостно рассуждал, как лимит помогает пробиваться в основу молодым игрокам. На словах Кутепов всегда был хорош.

Илья Кутепов – настоящий продукт жесткого лимита. Российские чиновники пытались решить его примером сразу две проблемы. Сначала хотели показать, что отсутствие большого количества легионеров позволяет прогрессировать молодым футболистам. Самого Кутепова же воспитывали для нового поколения сборной России. Началось все с хвалебных отзывов руководства «Спартака», а затем перешло к умелому пиару от Станислава Черчесова. Тот постоянно вызывал его в сборную и продолжал надеяться. Но Кутепов за полтора года так по-настоящему и не вырос.

В этом сезоне защитник выпал из основного состава «Спартака» после неудачной игры с «Динамо». Недостатки Кутепова теперь раскрыты всем. Он проигрывает соперникам в скорости и выборе позиции. Игра с «Ливерпулем» показала, что даже фланговые подачи могут вызвать у Ильи проблемы. После одной из них он неожиданно промахнулся по мячу, но Фирмино ничего не понял и запорол момент. Хотя всю игру защитник провел более-менее достойно.

Статистика тоже говорит не в пользу Кутепова. В среднем за матч в российской Премьер-лиге он совершает 2,2 отбора. Это 39-е место среди всех футболистов, выходивших на поле в этом сезоне. Но проблема в том, что Кутепов сыграл мало игр. Если бы встреч было больше, показатели отбора выглядели бы еще хуже. Зато Илья совершает по три перехвата каждую игру. Но его партнер Боккетти, сыгравший в два раза больше, перехватывает мячи по 4,5 раза за матч.

Самая большая проблема Кутепова в том, что он вообще не блокирует удары соперника. Игроки каждой ведущей команды Премьер-лиги в среднем принимают на себя около одного удара за игру. У Кутепова этот показатель равен 0,2 удара. До ворот «Спартака» мячи долетают слишком часто, поэтому даже команды второй половины таблицы забивают чемпионам по два мяча. На уровне сборных такие недоработки вредят еще хуже.

«Кутепов может стать топовым игроком. Он отдается на тренировках, выкладывается. В последних играх Илья показал, что возвращается на прежний уровень», – говорил Массимо Каррера после матча с «Уралом». «Спартак» выиграл со счетом 2:0, наконец-то сыграв без пропущенных мячей. И это едва ли не единственная встреча сезона, где Кутепов не допустил ошибок. В 24 года он по-прежнему играет нестабильно. Хорошего в защитнике «Спартака» меньше, чем недостатков.

«В юношеской школе за голову бы схватились. Кутепов проиграл больше десяти метров нападающему сборной Ирана. Он возвращался в оборону трусцой. Это даже не ошибка, а неумение играть в футбол», – ругал Кутепова член комитета по этике РФС Андрей Созин. О подобных недоработках защитника говорили еще после мартовской игры с Кот-д’Ивуаром, где сборная вообще проиграла. За полгода не изменилось вообще ничего. Игра с Ираном – большая карьерная неудача Ильи Кутепова. Станислав Черчесов снова промолчал, но теперь должно быть ясно и ему: Кутепов не уровень сборной России.

У самой сборной проблем в обороне много. Илья Кутепов не прогрессирует. Джикия никак не может понять тактику. Виктор Васин ошибался и будет ошибаться дальше. Федор Кудряшов слишком часто вспоминает прошлое и бежит на фланг. Чемпионат мира уже близко, а Черчесов все еще проводит большую ротацию и никак не определится с основным составом. Все это скрывается за банальными фразами о форме игроков, но на самом деле происходит вынужденно.

Василий Березуцкий обязательно возьмет трубку после окончания клубного сезона, приедет в сборную, а потом забьет кому-нибудь на групповом этапе. Над вечностью защитников ЦСКА долго смеялись, но сейчас это стало реальностью. Самым надежным игрокам обороны уже далеко за 30. Воспитать им смену не получается даже искусственно. Пример Ильи Кутепова показателен. Пробить головой собственный потолок у защитника «Спартака» не получается даже с помощью всей России. Нового поколения обороны для сборной России в нашем футболе не нашлось.

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