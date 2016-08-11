«Кураньи еще в детский сад ходил, когда я играл в Германии!». Самые огненные цитаты нового тренера России

обычно, такие люди много говорят и мало делают. ничего путного этот товарищ в сборной не сделает.
Не иностранец,это хорошо!В прошлом отличный игрок,тоже хорошо!Ну и наконец выигрывал что то!В общем хороший выбор! P.S.На наших нужно кричать и "пинать" их что бы они результат давали,думаю у Черчесова это получится!))
Тут вам не здесь...
Может быть ему скорее всего нужно к Е.Петросяну.
Скандал в сборной не помешает, как раз такого тренера поставили, чтобы этих пенсионеров и тридваразов разогнать! А тренироть сборную через полгода - год будет всё равно Бердыев.
Юмористов и клоунов мы во главе сборной уже видели. Как будет работать и какие будут результаты - вот вопрос.
Чудовищный выбор..