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    «Кураньи еще в детский сад ходил, когда я играл в Германии!». Самые огненные цитаты нового тренера России


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    Голосов: 8
    11.08.2016 14:53
    Станислав Черчесов официально назначен главным тренером сборной России. «Бомбардир» составляет подборку самых громких цитат Черчесова за последние два года. С ним точно не будет скучно.

    No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Легия»
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11242

      alp 12 августа 2016, 09:55

      обычно, такие люди много говорят и мало делают. ничего путного этот товарищ в сборной не сделает.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 августа 2016, 22:16

      Не иностранец,это хорошо!В прошлом отличный игрок,тоже хорошо!Ну и наконец выигрывал что то!В общем хороший выбор! P.S.На наших нужно кричать и "пинать" их что бы они результат давали,думаю у Черчесова это получится!))

      1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 11 августа 2016, 19:24

      Тут вам не здесь...

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 11 августа 2016, 18:51

      люди,которые оценивают юмор Саламыча,должны помнить,что он всё-таки экс-вратарь)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2016, 17:54

      Может быть ему скорее всего нужно к Е.Петросяну.

      -1
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      Рейтинг: +1297

      compka 11 августа 2016, 16:57

      Скандал в сборной не помешает, как раз такого тренера поставили, чтобы этих пенсионеров и тридваразов разогнать! А тренироть сборную через полгода - год будет всё равно Бердыев.

      5
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 11 августа 2016, 16:26

      Какого же ебеня взяли в нашу сборную

      -1
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      Рейтинг: +546

      Nayturs > Friedrich Zimmermann 12 августа 2016, 08:04

      Фридрих вы о российской сборной?))

      2
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann > Nayturs 12 августа 2016, 22:42

      да

      0
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      Рейтинг: +44

      AlMann 11 августа 2016, 15:59

      Юмористов и клоунов мы во главе сборной уже видели. Как будет работать и какие будут результаты - вот вопрос.

      2
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 11 августа 2016, 15:46

      назначили и назначили пусть работает спокойно,чем меньше уделять внимания факту что саламыч в сборную назначен тем лучше,а то уже начали отжигать

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 11 августа 2016, 15:45

      Чудовищный выбор..

      0
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