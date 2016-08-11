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«Кураньи еще в детский сад ходил, когда я играл в Германии!». Самые огненные цитаты нового тренера России
«Кураньи еще в детский сад ходил, когда я играл в Германии!». Самые огненные цитаты нового тренера России
Бомбардир.ру
11 августа 2016, 14:53
15
No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России
Россия. Премьер-лига
Россия
Россия
Динамо
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Gwynbleidd
1470917497
Точно не будет скучно!
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3
FanatSerj
1470918871
да чувство юмора у него как в армии у того прапорщика )))
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12
DEFENDER114
1470919517
Чудовищный выбор..
Ответить
1
Каратель помойников
1470919610
назначили и назначили пусть работает спокойно,чем меньше уделять внимания факту что саламыч в сборную назначен тем лучше,а то уже начали отжигать
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2
AlMann
1470920399
Юмористов и клоунов мы во главе сборной уже видели. Как будет работать и какие будут результаты - вот вопрос.
Ответить
2
Friedrich Zimmermann
1470922009
Какого же ебеня взяли в нашу сборную
Ответить
3
compka
1470923873
Скандал в сборной не помешает, как раз такого тренера поставили, чтобы этих пенсионеров и тридваразов разогнать! А тренироть сборную через полгода - год будет всё равно Бердыев.
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5
vladimir-7
1470927277
Может быть ему скорее всего нужно к Е.Петросяну.
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0
ЖОРРО
1470943002
Не иностранец,это хорошо!В прошлом отличный игрок,тоже хорошо!Ну и наконец выигрывал что то!В общем хороший выбор! P.S.На наших нужно кричать и "пинать" их что бы они результат давали,думаю у Черчесова это получится!))
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1
alp
1470984924
обычно, такие люди много говорят и мало делают. ничего путного этот товарищ в сборной не сделает.
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0
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