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    No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России


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    Голосов: 17
    11.08.2016 13:05
    Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной России. «Бомбардир» объясняет, почему варианта кошмарнее быть не может.
    СПОЙЛЕРЫ
    Черчесов не выиграл ничего значительного, не ставит игру, проваливает важнейшие этапы, а к тому же еще и невероятно конфликтный человек. При выборе нового главного тренера в РФС вновь руководствуются не продуманной стратегией, а сиюминутными интересами власти.

    Достижения

    Чемпионат Польши, кубок Польши. Вспомните тренера сборной России с более скромными успехами? А пара шансов поравняться хотя бы со Слуцким у Черчесова была. Но дебют в «Спартаке» – это даже не блин с комом, а ком в горле для многих преданных фанатов команды. Реальный шанс на чемпионство был совсем недавно с «Динамо», когда равным соперником по предстартовым раскладам казался лишь «Зенит». Но и с дорогущим составом Черчесов не смог добраться даже до тройки, заодно сгубив карьеру потрясающему Матье Вальбуэна. Зато смог с «Легией», которая в Польше знатный богач-монополист. Экое чудо! Но на русской земле в него почему-то верят. Все: от простолюдина до министра. Что-что, а грамотно производить впечатление бывший знаковый вратарь «Спартака» умеет.

    Кто будет тренировать сборную России

    Характер

    Кстати, о том, как он это делает. В этом Черчесову помогает старое-доброе эго, для которого скоро придется выделять отдельный автобус. Пара историй, позаимствованных из замечательных интервью коллег с «Матч-ТВ»:

    «Мы как-то ездили в зоопарк Рамзана Кадырова, который находится рядом с его резиденцией. Там львы и тигры – очень ухоженные, красивые. Саламыч подходит к клетке с тигром, а тигр на него грозно рычит. Черчесов смотрит на тигра и говорит: «Спокойно, не рычи. Я такой же» (Федор Кудряшов).

    «Как-то выходим на тренировку, разминаемся. Вратари начинали раньше, подходит тренер вратарей Стауче: «Станислав Саламович, так и так, вратари готовы». Черчесов смотрит на него: «Вратарь здесь вообще-то только один».

    «С Черчесовым мы постоянно ездили на сборы в Австрию и всегда бегали кроссы, по пульсу. Надо было пробежать около десяти километров. Черчесов обычно катался на велосипеде по той же трассе, а однажды побежал с нами. Говорит: «Сегодня с вами бегу десять километров. Посмотрим, кто будет лучшим». Ну, пробежали. Уже все финишировали, в автобус садимся, ждем его. Пять минут нет, десять, двадцать. Он добегает где-то за час сорок, руки вверх поднимает и говорит: «Я лучший!» (оба отрывка – Андрей Иванов).

    Теперь поговорим о дипломатическом таланте.

    «Спартак». Ссора с тремя лидерами (Титов, Калиниченко, Моцарт), и полный разлад в коллективе, как результат. А затем пуля себе же в лоб – вывод лучшего игрока финального отрезка (Торбинского), обернувшийся потерей очков в ключевом матче с «Сатурном».

    «Жемчужина». Просто емкое резюме из интервью Владислава Рыжкова: «Сначала пришел тренер Черчесов, и в коллективе начались конфликты».

    «Терек». Ссора с Маурисио, который хотел сменить команду и вел себя вполне мирно, но попал на денежные штрафы от цепляющегося тренера. Но самая громкая история – это увольнение. «Терек» впервые за долгое время претендовал на еврокубки. А Черчесов, видимо, нет. Специалиста сразу же после хорошего сезона уволил лично Рамзан Кадыров, объяснив прессе, что тот лишил его команды еврокубков, не сумев замотивировать ребят на последний тур.

    «Амкар». Ссора со столетними лидерами клуба – Пеевым и Сираковым. Тут просто нужно постараться.

    «Динамо». Мутная история с Денисовым, которая также сказалась на итоговом результате команды.

    Вы все видите сами – абсолютно в каждом русском клубе работа Черчесова порождала судьбоносные конфликты. Нет, мы не смотрим на ситуацию односторонне. Игроки тоже, наверняка, хороши. Но только вдумайтесь, что будет, когда упертый эгоцентричный тренер попадет в сборище кокориных и мамаевых. У сборной, увы, нет дубля, а каждое свое решение придется объяснять и журналистами, и зрителями и высшей власти. Тут уже не отмолчишься и не скроешь все за пеленой мутных формулировок.

    Стиль

    У каждого тренера сборной России последнего десятилетия был свой особенный стиль. Это совершенно нормальная отличительная черта любого качественного коуча. Мы отлично знали, во что будут играть Хиддинк и Адвокат, а уж тем более Капелло. Слуцкий тоже не отступал от своих канонов до начала июньского сюрреалистического кошмара. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: какой футбол ставит Станислав Черчесов?

    Полагаю, что даже преданные телезрители польского чемпионата этого так и не узнали. Зато они ощутили подлинную отличительную черту российского специалиста: талант проваливать концовки. О «Спартаке» и «Тереке» мы уже говорили выше. «Амкар» тоже мог финишировать очень высоко, но будто специально резко затормозил задолго до финиша. Динамовскую весну 2015-го со сновидческой ажитацией вспоминают все 15 посетителей гостевого сектора субботнего матча в Красноярске. И в «Легии», удивлю вас, всю было ровно так же. Хамоватые стенд-апы во время пресс-конференций рождались не на пустом месте, а были спровоцированы логичными вопросами от журналистов о спаде в игре. После убедительной первой части сезона и отыгрыша десятиочкового отставания богатейший клуб Польши начал проигрывать аутсайдерам и заметно поблек. Успех Черчесова случился во много благодаря столь же слабой игре бедных конкурентов на финальном этапе. Так что, у Черчесова все же есть свой стиль: с треском проваливать самый важный этап дистанции, попутно ссорясь то с игроками, то с журналистами. В самый раз для нашей сборной, то и дело магнитящей скандалы.

    «Ты никогда не женишься, мой друг». Как Черчесов общается с польскими журналистами

    Конкуренты

    Вчера вечером Виталий Мутко спешно опроверг информацию о подписании контракта с Черчесовым. Якобы это была лишь встреча с первым кандидатом. Два остальных: Курбан Бердыев и Александр Бородюк. Оба заметно предпочтительнее первого, что слышится даже в словах министра.

    Бородюк по-хорошему должен был стать преемником Хиддинка, но ему так и не дали шанс, решив переплатить Адвокату за очередной мрачный провал. После сборной помощник превратился в главного, но в заштатных командах. О футболе Бородюка нам известно еще меньше, чем о футболе Черчесова. Однако у него есть преимущество в авторитете и умении находить общий язык с футболистами. Именно он был связующим звеном между Хиддинком и бронзовой командой, помогая создать нужную атмосферу. Широко известен факт, что на матч с Грецией раскисших игроков настраивал именно он. Часть того костяка все еще в составе и по-прежнему уважает собрата по триумфу. Молодежь будет уважать заочно, просматривая видео на Youtube из его игроцкого прошлого.

    Бердыев – сильнейший тренер-тактик из всех ныне работающих в СНГ. Скажете, что его методы действуют только со временем и дают результат на длинной дистанции? Частое заблуждение. Вспомните, как выглядит и что делает первый тренер, выигравший трофей с Португалией и поймете, что даже в такой нестабильной работе как тренер сборной специалисты-тактики полезнее оголтелых мотиваторов. Скучный футбол? Спросите, скучно ли было ростовчанам по ходу сезона или исландцам во время Евро. Если Бердыев в своем фирменном стиле выведет бесталанную сборную на ЧМ хотя бы в 1/8, то никто и не посмотрим, как именно он это сделал. Тем более, что подобные чудеса из всех кандидатов творит и ставит на поток только он один.

    «Ростов», Москва, «Зенит» и сборная России. Где Бердыев встретит осень?

    Стратегия

    В этом пункте речь не столько о Черчесове, сколько о тех, кто его назначает. Несмотря на все вышеописанное, каждый из нас понимает, что наверняка именно покоритель сложнейшего чемпионата Польши станет новым главным тренером сборной России. Потому что весь государственный аппарат у нас в последнее время работает словно мозг подростка. Пока весь научный мир одобряет потребление ГМО и его ключевую роль в борьбе с продовольственным кризисом, мы, поддавшись неграмотным воплям зрителей Рен-ТВ, запрещаем данную продукцию, только сильнее взвинчивая цены на прилавках. Ровно то же и со сборной. Албания, Венгрия, Исландия и другие середнячки (пардон, викинги, за вынужденное принижение), вроде России, активно дают шанс далеко не самым топовым зарубежным тренерам, планомерно выстраивая стратегию. Мы движемся в обратную сторону – в сторону популизма.

    Лимит работает у нас и в тренерской среде, ведь жизненно важно, чтобы глава национальной сборной был русским. Тут даже легко позабыть, что Бердыев – один из главных претендентов – никакой не русский. Не суть важно, главное, чтоб не заморский, а то насмотрелись мы на Капелло, который смеет впервые за 12 лет выводить сборную на ЧМ и показывать там содержательный футбол, выжимая максимум из средних игроков. А перед домашним ЧМ двух мнений быть не может – возглавлять команду на архиважном турнире должен свой человек. Плевать, что сборная уже не готова и даже, чтобы выступить достойно, придется ну очень сильно постараться. Главное, чтобы на скамейке был харизматичный мужчина, со славным прошлым, не выстраивающий замудренный оборонительный футбол, а в идеале еще и с недавними карьерными успеха. Черчесов – идеальный кандидат, не правда ли?

    Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?

    «У меня польское имя — я наполовину поляк». Как Черчесов вытащил «Легию» на первое место

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 14:58

      Черчесов немного не тот тренер который нужен сборной. Бердыев намного более подходящий кондидат

      1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 15 августа 2016, 01:35

      Посмотрим что будет дальше ,но конфликты в сборной ,скорее всего ещё будут.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 августа 2016, 07:30

      Мрачные перспективы у сборной.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 августа 2016, 06:34

      Ну во-первых по поводу Торбинского - это бред, тогда в 2007 году он опоздал на сбор и Черчесов естественно его не пустил. По этому поводу еще Непомнящий высказался, что абсолютно любой тренер за опоздание поступил бы точно также. Говорить о том, что Черчесов скандальный - неправильно, он просто очень уверен в себе, никого не слушает. Лично я считаю что попробовать Черчесова - нормальный вариант. Лично я был категорически против совмещение Слуцкого в сборной и ЦСКА, и провал ЕВРО для меня не удивление. Когда человек берет на ЕВРО своих ребят, которые обсираются каждый год в лиге чемпионов, результата ожидать тяжело. Надеюсь Черчесов будет брать только достойных и самое главное перспективных!

      1
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      Рейтинг: +148

      grafff 11 августа 2016, 23:54

      да уж, повезло Бердыеву! ушёл от позора!

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 11 августа 2016, 21:31

      АВТОР статьи наверное сам не понял что хотел сказать но то что наши ребята ни когда не будут сильнее южноамериканцев в футболе конечно это факт. Но с о
      стальными можно играть но для этого надо желание. Недавно в спорт школе одного клуба был новогодний турнир по футболу. Так победила сборная волейболистов и баскетбл. и это при наличии трех классов футболистов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      FUN_OF_RUSSIAN TEAM 11 августа 2016, 17:38

      Уважаемый автор статьи! Уже вполне убедительно научно доказано, что употребление в пищу продуктов, содержащих ГМО, приводит к появлению у потомков тех, кто их потребляет, генетических дефектов. То есть, вы хотите, чтобы граждане России в массовом порядке потребляли ГМО и постепенно вырождались? Вы враг России? Знаете ли Вы также и том, что в странах Западной Европы и в США процент белого населения резко сокращается - в тех же США он в районе 20... А "пустоты" заполняют выходцы из Южной Америки (это в лучшем случае), Азии и Африки. Может быть, Вы хотите, чтобы в России было то же самое?
      В этом же ключе, далеко не дружественном, вы рассуждаете и о российском футболе. Не знаю подробностей биографии Черчесова, поэтому по фактологии спорить с Вами не буду, но по тону и общему настрою Ваш материал оставляет тяжёлое впечатление...

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > FUN_OF_RUSSIAN TEAM 11 августа 2016, 18:16

      ГМО...это тоже о футболе?
      Есть ощущение,что когда с футболом плохо,
      начинаются какие то ненужные сопоставления...
      Вернемся к футболу.Кто же против ,что сб.России должен тренировать русский.
      А разве их не было? начнем с Садырина,затем алкаша Ромы,Ярцева,Семина....ЧЕГО ОНИ ДОБИЛИСЬ?
      Дальше...а дальше у игруль росли только зарплаты,что тоже расхолаживало ,поэтому нанятые русскими - Хиддинк,Адвокаат,Капелло пытаясь за свои деньги ,что то внедрить,
      вскоре поняли ,что русский это пох у ист и все у них ОК!
      Теперь один из новых русских - Слуцкий уже спекся,второй пошеп ...
      Черкизон ....тоже ненадолго ,ибо запчасти старые ,новых не подвезли!
      Так шо ВДНХ2018 или ЧМ2018 называйте как хочете - это презентация бардака!

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      ...
      Рейтинг: +11

      FUN_OF_RUSSIAN TEAM > alex1951 11 августа 2016, 18:32

      Видите ли, уважаемый ALEX1951, наличие в России небольших проблем и серьёзных недостатков вовсе не означает, что все, кто их видят, обязательно должны резко начать "не любить" нашу страну или становиться в оппозицию к её власти. То же и с футболом. Наличие в нашем спорте (не только в футболе) коррупции вовсе не означает, что мне (или Вам) следует немедленно перестать болеть за наши клубы, выступающие в Еврокубках, или за нашу многострадальную сборную, а начать - за МЮ или Реал Мадрид, или за сборную Исландии.
      Давно уже пора понять и успокоиться - мы никогда не станем играть в футбол лучше, чем испанцы, немцы или бразильцы. Они уже сколько раз были чемпионами мира (а первые две страны - Европы)? А Россия, если считать достижения СССР, с 1960 года имеет в активе только одну победу - на первом Чемпионате Европы... А если НЕ считать эпоху СССР, то вообще ни одного...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > FUN_OF_RUSSIAN TEAM 11 августа 2016, 19:19

      Тезка,приятно пообщаться ...Конечно ты по своему прав.
      Обидно другое . Результата нет.И давно. Причины на поверхности.
      Болею за Динамо,а также за Россию,как бывший советский человек,а это forever!

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      ...
      Рейтинг: +11

      FUN_OF_RUSSIAN TEAM > alex1951 11 августа 2016, 19:33

      Советские люди, как и кагэбэшники, бывшими не бывают! А с футболом... Мой любимый бард Тимур Шаов (один из любимых) как-то написал песню про футбол, сразу после ЧМ-2002:
      "Мы, конечно, всех умнее,
      но футбол-то тут при чём?
      Вот тут нам надо бы скромнее -
      наш удел - хоккей с мячом.
      Можем в шахматы сражаться
      или лучше - в городки.
      Но в футбол - не надо, братцы!
      Не позорьтесь, мужики!"
      По-моему, лучше не скажешь...

      0
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > FUN_OF_RUSSIAN TEAM 12 августа 2016, 00:18

      ...поээт....

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 августа 2016, 16:42

      Да, уж...

      0
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      Рейтинг: +10

      Динамо-Москва-река > REDWHITE_ 11 августа 2016, 16:44

      Надо было наверное Валеру Карпина назначить?)

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      Рейтинг: +10

      Динамо-Москва-река 11 августа 2016, 16:41

      Верим в Саламыча!!! Больше некому верить... Почему-то в нем я уверен. Бердыев хорош (Но Ростов он кинул), но он не тренер сбродной... как и спартака... Время покажет.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Динамо-Москва-река 11 августа 2016, 16:46

      Ростов он не кидал, а руководство кинула и его и игроков, а Бердыев не сработался бы с Мудко и поэтому отказался

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 августа 2016, 16:37

      Бердыев и Кононов лучшие тренеры России, первый предпочел Спартак, а второго не рассматривали и по-этому стал Черчесов, будем надеяться что он поднимет сборную на более высокий уровень

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