Стало известно, почему Черчесов останется в сборной Казахстана

Главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову могут позволить отработать два стартовых матчах отбора ЧМ-2026.

«Камнем преткновения может стать большая компенсация в случае разрыва контракта. Сверху позвонили и сказали – посмотрите на «математику».

Да и сам Черчесов упирает на то, что перед ЧМ-2018 тоже стоял вопрос о его отставке, а после турнира его любила вся страна. Говорит о том, что игроки его уважают, он к ним тоже притерся. Поэтому есть вероятность, что ему дадут поработать в двух стартовых турах отборочного цикла ЧМ-2026.

Там два выездных матча – с Уэльсом и Лихтенштейном. Привезет оттуда 2, 3, 4 очка – тогда другое дело. А если нет – в мае истекает его контракт по схеме «1+1», можно спокойно расставаться. Уже есть три кандидата из дальнего зарубежья на его место», – сказал источник, работавший в Казахстанской футбольной федерации.