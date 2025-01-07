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    • Стало известно, почему Черчесов останется в сборной Казахстана

    Стало известно, почему Черчесов останется в сборной Казахстана

    Главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову могут позволить отработать два стартовых матчах отбора ЧМ-2026.

    «Камнем преткновения может стать большая компенсация в случае разрыва контракта. Сверху позвонили и сказали – посмотрите на «математику».

    Да и сам Черчесов упирает на то, что перед ЧМ-2018 тоже стоял вопрос о его отставке, а после турнира его любила вся страна. Говорит о том, что игроки его уважают, он к ним тоже притерся. Поэтому есть вероятность, что ему дадут поработать в двух стартовых турах отборочного цикла ЧМ-2026.

    Там два выездных матча – с Уэльсом и Лихтенштейном. Привезет оттуда 2, 3, 4 очка – тогда другое дело. А если нет – в мае истекает его контракт по схеме «1+1», можно спокойно расставаться. Уже есть три кандидата из дальнего зарубежья на его место», – сказал источник, работавший в Казахстанской футбольной федерации.

    • Казахстан сыграет на выезде с Уэльсом 22 марта, с Лихтенштейном – 25 марта.
    • Под руководством российского тренера сборная Казахстана набрала 1 очко в 6 матчах Лиги наций, закончив турнир с разницей мячей 0:15.
    • Черчесов возглавил национальную команду в июне 2024 года.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    07.01.2025 14:28
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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1736249715
    То, что Стасика после ЧМ любила вся страна - это неправда, преувеличение, может быть да-единицы.
    Ответить
    ...уефан
    1736250877
    ...промониторим, может удивит)...
    Ответить
    zigbert
    1736257035
    Есть еще возможность перевернуть представление о его квалификации.
    Ответить
    FRZZ
    1736261212
    Между 2-я и 4-я очками большая разница. Если привезёт 4 очка все казахи планеты его будут любить и уважать.
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