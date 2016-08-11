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No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России

Достижения

Чемпионат Польши, кубок Польши. Вспомните тренера сборной России с более скромными успехами? А пара шансов поравняться хотя бы со Слуцким у Черчесова была. Но дебют в «Спартаке» – это даже не блин с комом, а ком в горле для многих преданных фанатов команды. Реальный шанс на чемпионство был совсем недавно с «Динамо», когда равным соперником по предстартовым раскладам казался лишь «Зенит». Но и с дорогущим составом Черчесов не смог добраться даже до тройки, заодно сгубив карьеру потрясающему Матье Вальбуэна. Зато смог с «Легией», которая в Польше знатный богач-монополист. Экое чудо! Но на русской земле в него почему-то верят. Все: от простолюдина до министра. Что-что, а грамотно производить впечатление бывший знаковый вратарь «Спартака» умеет.

Кто будет тренировать сборную России

Характер

Кстати, о том, как он это делает. В этом Черчесову помогает старое-доброе эго, для которого скоро придется выделять отдельный автобус. Пара историй, позаимствованных из замечательных интервью коллег с «Матч-ТВ»:

«Мы как-то ездили в зоопарк Рамзана Кадырова, который находится рядом с его резиденцией. Там львы и тигры – очень ухоженные, красивые. Саламыч подходит к клетке с тигром, а тигр на него грозно рычит. Черчесов смотрит на тигра и говорит: «Спокойно, не рычи. Я такой же» (Федор Кудряшов).

«Как-то выходим на тренировку, разминаемся. Вратари начинали раньше, подходит тренер вратарей Стауче: «Станислав Саламович, так и так, вратари готовы». Черчесов смотрит на него: «Вратарь здесь вообще-то только один».

«С Черчесовым мы постоянно ездили на сборы в Австрию и всегда бегали кроссы, по пульсу. Надо было пробежать около десяти километров. Черчесов обычно катался на велосипеде по той же трассе, а однажды побежал с нами. Говорит: «Сегодня с вами бегу десять километров. Посмотрим, кто будет лучшим». Ну, пробежали. Уже все финишировали, в автобус садимся, ждем его. Пять минут нет, десять, двадцать. Он добегает где-то за час сорок, руки вверх поднимает и говорит: «Я лучший!» (оба отрывка – Андрей Иванов).

Теперь поговорим о дипломатическом таланте.

«Спартак». Ссора с тремя лидерами (Титов, Калиниченко, Моцарт), и полный разлад в коллективе, как результат. А затем пуля себе же в лоб – вывод лучшего игрока финального отрезка (Торбинского), обернувшийся потерей очков в ключевом матче с «Сатурном».

«Жемчужина». Просто емкое резюме из интервью Владислава Рыжкова: «Сначала пришел тренер Черчесов, и в коллективе начались конфликты».

«Терек». Ссора с Маурисио, который хотел сменить команду и вел себя вполне мирно, но попал на денежные штрафы от цепляющегося тренера. Но самая громкая история – это увольнение. «Терек» впервые за долгое время претендовал на еврокубки. А Черчесов, видимо, нет. Специалиста сразу же после хорошего сезона уволил лично Рамзан Кадыров, объяснив прессе, что тот лишил его команды еврокубков, не сумев замотивировать ребят на последний тур.

«Амкар». Ссора со столетними лидерами клуба – Пеевым и Сираковым. Тут просто нужно постараться.

«Динамо». Мутная история с Денисовым, которая также сказалась на итоговом результате команды.

Вы все видите сами – абсолютно в каждом русском клубе работа Черчесова порождала судьбоносные конфликты. Нет, мы не смотрим на ситуацию односторонне. Игроки тоже, наверняка, хороши. Но только вдумайтесь, что будет, когда упертый эгоцентричный тренер попадет в сборище кокориных и мамаевых. У сборной, увы, нет дубля, а каждое свое решение придется объяснять и журналистами, и зрителями и высшей власти. Тут уже не отмолчишься и не скроешь все за пеленой мутных формулировок.

Стиль

У каждого тренера сборной России последнего десятилетия был свой особенный стиль. Это совершенно нормальная отличительная черта любого качественного коуча. Мы отлично знали, во что будут играть Хиддинк и Адвокат, а уж тем более Капелло. Слуцкий тоже не отступал от своих канонов до начала июньского сюрреалистического кошмара. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: какой футбол ставит Станислав Черчесов?

Полагаю, что даже преданные телезрители польского чемпионата этого так и не узнали. Зато они ощутили подлинную отличительную черту российского специалиста: талант проваливать концовки. О «Спартаке» и «Тереке» мы уже говорили выше. «Амкар» тоже мог финишировать очень высоко, но будто специально резко затормозил задолго до финиша. Динамовскую весну 2015-го со сновидческой ажитацией вспоминают все 15 посетителей гостевого сектора субботнего матча в Красноярске. И в «Легии», удивлю вас, всю было ровно так же. Хамоватые стенд-апы во время пресс-конференций рождались не на пустом месте, а были спровоцированы логичными вопросами от журналистов о спаде в игре. После убедительной первой части сезона и отыгрыша десятиочкового отставания богатейший клуб Польши начал проигрывать аутсайдерам и заметно поблек. Успех Черчесова случился во много благодаря столь же слабой игре бедных конкурентов на финальном этапе. Так что, у Черчесова все же есть свой стиль: с треском проваливать самый важный этап дистанции, попутно ссорясь то с игроками, то с журналистами. В самый раз для нашей сборной, то и дело магнитящей скандалы.

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Конкуренты

Вчера вечером Виталий Мутко спешно опроверг информацию о подписании контракта с Черчесовым. Якобы это была лишь встреча с первым кандидатом. Два остальных: Курбан Бердыев и Александр Бородюк. Оба заметно предпочтительнее первого, что слышится даже в словах министра.

Бородюк по-хорошему должен был стать преемником Хиддинка, но ему так и не дали шанс, решив переплатить Адвокату за очередной мрачный провал. После сборной помощник превратился в главного, но в заштатных командах. О футболе Бородюка нам известно еще меньше, чем о футболе Черчесова. Однако у него есть преимущество в авторитете и умении находить общий язык с футболистами. Именно он был связующим звеном между Хиддинком и бронзовой командой, помогая создать нужную атмосферу. Широко известен факт, что на матч с Грецией раскисших игроков настраивал именно он. Часть того костяка все еще в составе и по-прежнему уважает собрата по триумфу. Молодежь будет уважать заочно, просматривая видео на Youtube из его игроцкого прошлого.

Бердыев – сильнейший тренер-тактик из всех ныне работающих в СНГ. Скажете, что его методы действуют только со временем и дают результат на длинной дистанции? Частое заблуждение. Вспомните, как выглядит и что делает первый тренер, выигравший трофей с Португалией и поймете, что даже в такой нестабильной работе как тренер сборной специалисты-тактики полезнее оголтелых мотиваторов. Скучный футбол? Спросите, скучно ли было ростовчанам по ходу сезона или исландцам во время Евро. Если Бердыев в своем фирменном стиле выведет бесталанную сборную на ЧМ хотя бы в 1/8, то никто и не посмотрим, как именно он это сделал. Тем более, что подобные чудеса из всех кандидатов творит и ставит на поток только он один.

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Стратегия

В этом пункте речь не столько о Черчесове, сколько о тех, кто его назначает. Несмотря на все вышеописанное, каждый из нас понимает, что наверняка именно покоритель сложнейшего чемпионата Польши станет новым главным тренером сборной России. Потому что весь государственный аппарат у нас в последнее время работает словно мозг подростка. Пока весь научный мир одобряет потребление ГМО и его ключевую роль в борьбе с продовольственным кризисом, мы, поддавшись неграмотным воплям зрителей Рен-ТВ, запрещаем данную продукцию, только сильнее взвинчивая цены на прилавках. Ровно то же и со сборной. Албания, Венгрия, Исландия и другие середнячки (пардон, викинги, за вынужденное принижение), вроде России, активно дают шанс далеко не самым топовым зарубежным тренерам, планомерно выстраивая стратегию. Мы движемся в обратную сторону – в сторону популизма.

Лимит работает у нас и в тренерской среде, ведь жизненно важно, чтобы глава национальной сборной был русским. Тут даже легко позабыть, что Бердыев – один из главных претендентов – никакой не русский. Не суть важно, главное, чтоб не заморский, а то насмотрелись мы на Капелло, который смеет впервые за 12 лет выводить сборную на ЧМ и показывать там содержательный футбол, выжимая максимум из средних игроков. А перед домашним ЧМ двух мнений быть не может – возглавлять команду на архиважном турнире должен свой человек. Плевать, что сборная уже не готова и даже, чтобы выступить достойно, придется ну очень сильно постараться. Главное, чтобы на скамейке был харизматичный мужчина, со славным прошлым, не выстраивающий замудренный оборонительный футбол, а в идеале еще и с недавними карьерными успеха. Черчесов – идеальный кандидат, не правда ли?

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«У меня польское имя — я наполовину поляк». Как Черчесов вытащил «Легию» на первое место

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Легия Спартак Амкар-Пермь Ахмат Динамо Хиддинк Гус Бердыев Курбан Черчесов Станислав Бородюк Александр Мутко Виталий
Комментарии (78)
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Диктор
1468999443
Полностью согласен со статьей.
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Ч.В.Г.
1469000298
Во загнул автор про благо ГМО))))
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Вомбат
1469001587
Зачем журналист ломится в открытую дверь. Все и так понимают, что Черчесов в отличие от Бердыева не сможет выжать максимум из игроков сборной, какой бы он ни был мотиватор, ему это просто не дано. Да еще и наберет он команду не из лучших игроков, а по принципу личной лояльности. Ясное дело, с ним ничего, кроме позора России не светит. Но дело в том, что ничего кроме позора на домашнем ЧМ - это самый вероятный вариант с любым другим тренером, кроме КББ, а КББ откажется. Или выставит условия, которые не устроят РФС. Поэтому назначен будет Черчесов (у него послужной список лучше, чем у Бородюка).
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Виталий1
1469004775
Мне тоже реклама ГМО бросилась в глаза. "Весь научный мир", это США, которые ведут настоящую экономическую войну со всем цивилизованным миром, принуждая страны, в основном Европы, покупать их генно-модифицированную отраву. Европа пока держится, запрещая ГМО. Но недолго осталось. "Заокеанские партнёры" в отместку то Фольксваген обрушат, то ещё какую гадость учудят... А насчёт тренера согласен. Нашу сборную никто не испортит. Они будут при любом тренере ровно играть, как могут, и при Моуриньо и при Карпине.
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Артём Борисов
1469008123
"Но и с дорогущим составом Черчесов не смог добраться даже до тройки, заодно сгубив карьеру потрясающему Матье Вальбуэна".
Пока у Черчесова был дорогущий состав, он боролся за чемпионство и шел к четвертьфиналу ЛЕ. В последней части сезона, когда всё это было проиграно, у Черчесова не было половины основного состава из-за травм.
А карьера Вальбуэна, во-первых, прекрасно продолжает развиваться, во-вторых, в Динамо её погубил никак не Черчесов, а Ротенберг - прошлым летом.
Далее - о характере. В первой части этого отрезка текста - очень смешные анекдоты, только какое отношение они имеют к работе с командой? Во второй части - да, всё верно, конфликты. Но откуда мысль, что это будет проблемой для сборной мамаевых и кокориных? Их вся страна готова разорвать, так если Черчесов пошлет их лесом или будет бить розгами - народ только поддержит двумя руками.
О стиле - тоже чудесно. Какое отношение стиль имеет к сборной команде? А у Хиддинка был свой стиль? Вот у Капелло, кстати, стиль есть, у Слуцкого - тоже. Очень удачные примеры стильной сборной России получились? Стиль сборной - всегда в подстраивании под обстоятельства (спросите у Португалии-2016). Отсутствие одного стиля у Черчесова - явный плюс, а не минус, Черчесов непредсказуем и находит себя заново в каждой ситуации.
Отсутствие стиля было бы минусом, если бы тренер в каждой из этих ситуаций не умел ставить игру. А он её ставит - разную. И пример Спартака, который был 1000 лет назад - не пример. Про "Динамо" я сказал выше, с "Тереком" Черчесов показал лучший результат в истории клуба (в этом году на одно место выше занял Рахимов), с "Амкаром" работал так, что имел несколько предложений от клубов-грандов, и заслуженно. А это всё очень разные клубы.
А уж читать про тренера, который приехал в новую страну ПО ХОДУ СЕЗОНА и выиграл два турнира из двух, что "подумаешь, да это соперники ему проиграли" - офигеннейше. О-фи-ген-ней-ше.
В общем, не очень аргументированный текст получился. Если не анализировали ситуацию, коллега, то уж и не пишите - или хотя бы, если пишете, не делайте выводов.
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cska-62
1469018660
"Черчесов не выиграл ничего значительного, не ставит игру, проваливает важнейшие этапы, а к тому же еще и невероятно конфликтный человек". Вынужден был привести этот бред ДОСЛОВНО! Во-первых, Черчесов во всех своих командах ставит игру, причём делает он это очень быстро, во-вторых, совершенное им в Польше ("Легия" отставала от "Пяста" на 10 очков и шла шестой!) граничит с фантастикой, и дело не только в выигранных "золотых медалях" и Кубке Польши, ну, и, в-третьих, жёсткие воспитательные меры в отношении наших (и не только!) "жирных котов" полезны, ибо они куда важнее и эффективнее, чем вместо сна повторять всю ночь и до 09:00 утра перед решающим матчем главному тренеру вместе с командой: "Мы - говно!". При этом я противник назначения Черчесова тренером сборной, ибо РФПЛ или какая-то другая европейская лига на два года потеряет очень сильного тренера.
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Freeman84
1469022876
Даже если этой сборной поставят Конте или Лёва, кокорины и мамаевы будут сливаться еще на групповом этапе. Дело не в тренере! Дело в системе, которая разлагает спорт и спортсменов в стране. Сегодня в мире российский сорт ассоциируется с мельдонием и мочой, и все благодаря "мудрым" политикам этой страны! С учетом сегодняшнего положения дел в стране, с тем же успехом тренером можно ставить тину манделаки или непотопляемого как калач мудко.
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Spartak-Ekata
1470912216
Спартак Чемпион!!! Бердыеву Респект!!!
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brutus6666
1470913980
От сборной всё равно ждать особо нечего и неизвестно откуда помощь может придти . А вдруг он своих наберёт кто ему угоден и рально команда сыграет ? Так что поживём - увидим , заранее не стоит говорить о плохом
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FUN_OF_RUSSIAN TEAM
1470926289
Уважаемый автор статьи! Уже вполне убедительно научно доказано, что употребление в пищу продуктов, содержащих ГМО, приводит к появлению у потомков тех, кто их потребляет, генетических дефектов. То есть, вы хотите, чтобы граждане России в массовом порядке потребляли ГМО и постепенно вырождались? Вы враг России? Знаете ли Вы также и том, что в странах Западной Европы и в США процент белого населения резко сокращается - в тех же США он в районе 20... А "пустоты" заполняют выходцы из Южной Америки (это в лучшем случае), Азии и Африки. Может быть, Вы хотите, чтобы в России было то же самое? В этом же ключе, далеко не дружественном, вы рассуждаете и о российском футболе. Не знаю подробностей биографии Черчесова, поэтому по фактологии спорить с Вами не буду, но по тону и общему настрою Ваш материал оставляет тяжёлое впечатление...
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