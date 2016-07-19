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    Мутко: «Никаких назначений Черчесова в сборную России не было. Проведем переговоры с Бердыевым и Бородюком»

    Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию, согласно которой бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов утвержден на посту наставника сборной России. Кроме того, функционер отметил, что организация проведет переговоры с Александром Бородюком и Курбаном Бердыевым.

    «Мы говорили, что у нас есть время до 30 июля, чтобы определиться с главным тренером сборной России. Кто-то начал писать, что Черчесов уже назначен, все решено. Но никаких назначений не было. Мы встретимся с Курбаном Бекиевичем Бердыевым, Александром Бородюком, поговорим», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    19.07.2016 19:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 20 июля 2016, 00:27

      Если бородюк у руля встанет-то с чм 18 можно будет сборной сразу уезжать в тайгу рубить лес

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 19 июля 2016, 22:00

      Когда его уберут..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 19 июля 2016, 21:23

      Мудко давно пора уволить.

      Засиделся, загрузился.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июля 2016, 21:10

      Всё тянут резину,сплетни и слухи порождая.А время идёт....Его не осталось совсем! Дорог каждый час ! Сбродную разогнали, пора новых искать,готовить! Курбана Бекиевича надо уговорить и дать ему в ученики Бородюка,который ну никак не тянет на главного тренера сборной России-с лица глуповат и опыта нет.

      0
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 19 июля 2016, 19:56

      Мудко ищет корманного тренера как путин корманных замов

      -1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 июля 2016, 19:37

      Мудько ,будр добр,не муди....
      Ты весьма мутный руководитель,в рай точно не попадешь!
      А что касается Бородюка ,так он затычкой был у Гус Иваныча.
      Поэтому его можно рассматривать только вкупе с Гусом,
      а не как гл.тренера - нет в России тренеров,нету!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июля 2016, 19:35

      Руки прочь от Бердыева!!!

      1
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