Мутко: «Никаких назначений Черчесова в сборную России не было. Проведем переговоры с Бердыевым и Бородюком»

Если бородюк у руля встанет-то с чм 18 можно будет сборной сразу уезжать в тайгу рубить лес
Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию, согласно которой бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов утвержден на посту наставника сборной России. Кроме того, функционер отметил, что организация проведет переговоры с Александром Бородюком и Курбаном Бердыевым.
«Мы говорили, что у нас есть время до 30 июля, чтобы определиться с главным тренером сборной России. Кто-то начал писать, что Черчесов уже назначен, все решено. Но никаких назначений не было. Мы встретимся с Курбаном Бекиевичем Бердыевым, Александром Бородюком, поговорим», – сказал Мутко.