«У меня польское имя — я наполовину поляк». Как Черчесов вытащил «Легию» на первое место

Станислав Черчесов возглавил «Легию» в ноябре, когда команда отстала от лидера чемпионата Польши на десять очков. Многие сомневались, но сейчас «Легия» уверенно первая. «Бомбардир» рассказывает, как русский тренер добился успеха в Польше.

Уехать в Польшу было определенным риском, на который Станислав Черчесов решился. Сейчас это самый успешный тренер чемпионата, его «Легия» отыграла 10 очков у лидера и рвется к титулу. Черчесов выстроил в команде жесткую дисциплину, однако им довольны и футболисты, и руководители, и болельщики. А особенно рада — пресса.

Как все начиналось

Норвежский тренер Хеннинг Берг, приводивший «Легию» к победе в чемпионате и кубке страны, покинул свой пост в октябре. Уверенно проведя стартовые туры чемпионата, «Легия» посыпалась и умудрилась одержать лишь одну победу в восьми играх. Тренера уволили после ничьей со скромным «Гурником», которую соперник вырвал, играя вдесятером. Пару недель циркулировали слухи, что клуб возглавит именно Черчесов. К работе тренер приступил в осеннем перерыве на матчи сборных.

На Черчесова не давили ожидания немедленного результата. Да и вообще сложно представить, что на него можно давить. Черчесов сразу принялся гонять футболистов, но был очень обаятелен на пресс-конференциях. «У меня же польское имя? Значит, уже наполовину поляк», – строить отношения с журналистами Черчесов начал с позитива. – Начинается новая эра. И у журналистов тоже». Все рассмеялись, в готовность «Легии» рвануть на первое место верили не все. Но уже в тот момент болельщики прониклись симпатией к тренеру. Он оказался полной противоположностью Берга, человека закрытого и не слишком общительного.

Что было дальше

На момент прихода Черчесова «Легия» занимала в турнирной таблице четвертое место, проигрывая «Пясту» десять очков. Для десятикратного чемпиона Польши такая ситуация была неприемлема. «У нас марафон. Посмотрим, где мы будем в будущем», – рассуждал Черчесов почти после каждого матча. Отставание от «Пяста», которого сравнивали с «Ростовом» и «Лестером», стало сокращаться практически сразу, хотя в игре команды Черчесова пресса продолжала искать изъяны.

Тренер отводил удар от игроков и брал на себя всю ответственность за результат. Поначалу «Легию» штормило. Команда чередовала красивые матчи с натужным добыванием очков, а Черчесов продолжал искать лучшие игровые сочетания. Не стоит удивляться тому, что клуб подвергался критике. «Вспомните 85 минут, потрясающий пас Дуды и гол Николича. Или идите в темное царство, пока мы обсудим хорошие моменты», – затыкал недоброжелателей тренер. Футболисты говорили про жесткие тренировки, но чувствовали защиту Черчесова.

Первое, что поменялось вокруг «Легии» – общая атмосфера и характер высказываний. Один из журналистов после победного матча с «Лехом» даже выпалил: «Поздравляю вас с чемпионством». Черчесов так на него посмотрел, что он поправился: «Хотя, наверное, подождем еще».

Что еще изменилось

Черчесов существенно переделал модель игры «Легии». При Берге атаки команды строились прямолинейно, а завершал их главный страйкер Неманья Николич. В нынешнем сезоне на счету венгра уже 25 голов, но большинство из них он забил еще до прихода Черчесова. Российский специалист модернизировал схему 4-2-3-1. Атакующий полузащитник теперь часто играет второго форварда, а построение меняется на 4-4-2 или даже 4-5-1, если того требует ход матча.

Это позволило почувствовать себя нужными и другим футболистам «Легии». Талантливый словак Ондрей Дуда, например, почти точно будет играть на Евро против сборной России, хотя раньше не всегда проходил в стартовый состав клуба. Значительный прогресс прошли игроки с польским паспортом, которых в нынешний призыв в сборную вызвали сразу пять человек. «Легия» при этом обрела стабильность и выступает почти без крупных провалов. А скучный футбол в ее исполнении остался в прошлом.

Но приятнее стало смотреть не только матчи «Легии», но и послематчевые пресс-конференции на канале клуба в YouTube. Выступления перед журналистами Хеннинга Берга раньше набирало по 600 просмотров, а счетчик некоторых видео с участием Черчесова переваливает за 20 тысяч. У наставника появились собственные болельщики в Польше, а клуб набирает популярность в России. Достижения локальные и не самые великие, но сезон еще даже не закончился.

Трансферная кампания

В московском «Динамо» Черчесов мог тратить на трансферы миллионы. В «Легии» ситуация иная. Большие деньги в Польше не водятся, а заманить качественных игроков без этого сложно. Однако «Легия» – мощный польский бренд, куда многие футболисты стремятся попасть сами. Всего за сумму около миллиона евро зимой Черчесову удалось насобирать приличное усиление состава.

Защитник «Краснодара» Артур Енджейчик лично попросил руководство команды отпустить его в аренду именно в «Легию». На левый край обороны пришел из «Штутгарта» Адам Глоушек, когда-то считавшийся одним из главных чешских талантов. В полузащиту подписали также поигравшего в Германии Борисюка и Александрова, выступавшего за «Лудогорец». Но главным трансфером стал приход финского форварда Каспера Хямалайнена. Нападающий не стал продлевать контракт с «Лехом», предпочтя ему главного конкурента. «В этом клубе есть еще пара футболистов, которые могли бы усилить «Легию», – саркастично улыбаясь, высказал Черчесов. Болельщики «Леха», которому «Легия» затем еще и отомстила за поражение в первом круге, русского тренера уже ненавидят.

Как дела обстоят сейчас

«Легия» вышла на первую строчку турнирной таблицы, обогнав «Пяст» уже на три очка. Наступил очередной перерыв на игры сборных, но сейчас тренера менять никто не собирается. Единственный провальный матч за все время под руководством Черчесова «Легия» провела с командой «Нецеча» (0:3). Однако даже это разгромное поражение от середняка таблицы никак не повлияло на перспективы клуба в борьбе за чемпионство. «Пяст» во второй половине сезона заметно сбавил ход, а остальные соперники отстали уже слишком далеко.

Команда Черчесова при этом демонстрирует отличную игру еще и в кубке страны. Первый полуфинальный матч с «Завишей» был выигран со счетом 4:0, а в финале «Легию», скорее всего, будет ждать ее самый принципиальный соперник – «Лех». Российский наставник отлично чувствует себя в Польше, изучает язык, надеясь остаться здесь надолго. В нынешнем сезоне он может выиграть сразу два трофея.

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