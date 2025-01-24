Новый тренер сборной Бельгии хочет вернуть Куртуа, Де Брюйне и Лукаку

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о возможном возвращении некоторых футболистов в национальную команду.

«Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, один из величайших игроков в истории Бельгии. Было бы здорово рассчитывать на него. Сигналы положительные.

Де Брюйне и Лукаку? Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной.

Я всегда считал, что с самыми большими футболистами легче всего работать. С ними можно быть предельно честным», – заявил француз.