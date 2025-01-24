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  • Новый тренер сборной Бельгии хочет вернуть Куртуа, Де Брюйне и Лукаку

Новый тренер сборной Бельгии хочет вернуть Куртуа, Де Брюйне и Лукаку

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о возможном возвращении некоторых футболистов в национальную команду.

«Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, один из величайших игроков в истории Бельгии. Было бы здорово рассчитывать на него. Сигналы положительные.

Де Брюйне и Лукаку? Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной.

Я всегда считал, что с самыми большими футболистами легче всего работать. С ними можно быть предельно честным», – заявил француз.

  • Гарсия возглавил бельгийскую сборную сегодня.
  • Он сменил уволенного Доменико Тедеско.
  • У Куртуа, Лукаку и Де Брюйне был конфликт с предыдущим тренером.

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Источник: Reuters

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24.01.2025 20:33
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