Новый тренер сборной Бельгии хочет вернуть Куртуа, Де Брюйне и Лукаку

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о возможном возвращении некоторых футболистов в национальную команду.
«Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, один из величайших игроков в истории Бельгии. Было бы здорово рассчитывать на него. Сигналы положительные.
Де Брюйне и Лукаку? Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной.
Я всегда считал, что с самыми большими футболистами легче всего работать. С ними можно быть предельно честным», – заявил француз.
- Гарсия возглавил бельгийскую сборную сегодня.
- Он сменил уволенного Доменико Тедеско.
- У Куртуа, Лукаку и Де Брюйне был конфликт с предыдущим тренером.