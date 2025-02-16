Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Все ошибки Лещука почему‑то происходят в матчах против «Спартака»

Ловчев: «Все ошибки Лещука почему‑то происходят в матчах против «Спартака»

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре голкипера бело-голубых Игоря Лещука.

«Сейчас ошибаются все вратари. И проблема Лещука точно не в психологии или еще в чем‑либо.

Мы величайшим считаем Льва Яшина, но мало кто помнит, что в начале своей карьеры он пропустил мяч от вратаря соперника. Мало кто помнит, что в 1962 году сборная СССР вела в счете у Колумбии 4:1 к 69‑й минуте, но пропустила еще три и была ничья.

После того матча на Яшина обрушился такой шквал критики, его в Москве все освистывали, но в 1963‑м стал обладателем «Золотого мяча».

Вратарская доля – она такая, и все ошибки Лещука почему‑то происходят в резонансных матчах против «Спартака». Не против ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», а именно против красно‑белых. Конечно, он допускает ошибки, но тут еще виноваты защитники.

Я признавался лучшим футболистом страны и знал один главный закон: «Если ты отдаешь мяч назад вратарю, не отдавай его на створ ворот». Если бы защитники использовали это правило, то мяч был шел мимо ворот, а не на них», – сказал Ловчев.

  • В матче Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» Лещук отправил мяч в сетку ворот «Динамо» после того, как ему отдал передачу назад Николас Маричаль. Этот гол оказался единственным в игре.
  • 28-летний вратарь сыграл в этом сезоне за бело-голубых 10 матчей, пропустил 17 мячей, провел 1 встречу на ноль.

Новости по теме
Червиченко прокомментировал возможность назначения Карпина в «Динамо»
Деменко: «Карпин засиделся в «Ростове», ему пора на повышение» 2
Агент Сильянова назвал топ-клубы РПЛ, которые делали предложения по игроку
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.02.2025 12:54
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1739699751
Дрожит перед игрой. С детства Спартак боится)…
Ответить
алдан2014
1739700348
Неужели я от Ловчева,что то путнее услышал... Вечно пургу нес
Ответить
FROLL007
1739702921
После странных игр против спиртака Лещук может жить безбедно.
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1739711836
Так я про то давно говорил, угальда с Лещуком в сговоре не иначе
Ответить
Spartak_forv@
1739719280
Лещука вообще сложно назвать футболистом,а его ещё кто-то с Яшиным пытается сравнивать
Ответить
Cleaner
1739723444
Может у Лещука аллергия на запах из Тарасовки? Поэтому и косячит в матчах со Спартаком!!!...)))
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 