Ловчев: «Все ошибки Лещука почему‑то происходят в матчах против «Спартака»

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре голкипера бело-голубых Игоря Лещука.

«Сейчас ошибаются все вратари. И проблема Лещука точно не в психологии или еще в чем‑либо.

Мы величайшим считаем Льва Яшина, но мало кто помнит, что в начале своей карьеры он пропустил мяч от вратаря соперника. Мало кто помнит, что в 1962 году сборная СССР вела в счете у Колумбии 4:1 к 69‑й минуте, но пропустила еще три и была ничья.

После того матча на Яшина обрушился такой шквал критики, его в Москве все освистывали, но в 1963‑м стал обладателем «Золотого мяча».

Вратарская доля – она такая, и все ошибки Лещука почему‑то происходят в резонансных матчах против «Спартака». Не против ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», а именно против красно‑белых. Конечно, он допускает ошибки, но тут еще виноваты защитники.

Я признавался лучшим футболистом страны и знал один главный закон: «Если ты отдаешь мяч назад вратарю, не отдавай его на створ ворот». Если бы защитники использовали это правило, то мяч был шел мимо ворот, а не на них», – сказал Ловчев.