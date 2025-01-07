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    • Черчесов прокомментировал продолжение работы в Казахстане

    Черчесов прокомментировал продолжение работы в Казахстане

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о встрече с новым президентом федерации футбола страны Маратом Омаровым.

    – Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем, который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной.

    Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й – с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы.

    Пока возвращаюсь в Москву – сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи.

    – В декабре в местных и российских СМИ прошла волна публикаций о возможной скорой отставке. А вашим мнением при этом кто-то интересовался?

    – Моим – нет, но оно всегда присутствует. А этот вопрос на встрече вообще не поднимался.

    • Казахстан в отборе на ЧМ-2026 сыграет на выезде с Уэльсом 22 марта и с Лихтенштейном – 25 марта.
    • Черчесов возглавил национальную команду в июне 2024 года.
    • Под руководством российского тренера сборная Казахстана набрала 1 очко в 6 матчах Лиги наций, закончив турнир с разницей мячей 0:15.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2025 15:21
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Таврида
    1736255196
    - Казахстанцы сильно вляпались и не могут соскочить, - заявил Черчесов.
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    raritet
    1736258565
    И правильно. Должен же кто то добить эту сборную. Чтобы до самого дна. Чтобы уже другому тренеру было легче , оттолкнувшись ото дна, всплывать...
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