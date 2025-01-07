Черчесов прокомментировал продолжение работы в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о встрече с новым президентом федерации футбола страны Маратом Омаровым.

– Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем, который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной.

Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й – с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы.

Пока возвращаюсь в Москву – сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи.

– В декабре в местных и российских СМИ прошла волна публикаций о возможной скорой отставке. А вашим мнением при этом кто-то интересовался?

– Моим – нет, но оно всегда присутствует. А этот вопрос на встрече вообще не поднимался.